di Redazione ZON

In sintesi. No, la frase sulla privacy non è obbligatoria nel curriculum secondo la legge italiana. L’articolo 111-bis del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003) stabilisce che il consenso al trattamento dei dati dei curricula non è dovuto. L’informativa spetta all’azienda. Se un annuncio chiede la frase, basta una riga in fondo al CV con il riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I punti chiave L’art. 111-bis del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003) stabilisce che il consenso al trattamento dei dati dei curricula non è dovuto.

L’informativa dell’art. 13 GDPR spetta all’azienda che riceve il CV, non al candidato.

Se un annuncio chiede la frase privacy, il candidato può inserire una sola riga con il riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in fondo al CV.

Il consenso esplicito serve in tre casi: dati particolari (art. 9 GDPR), usi diversi dalla selezione e diffusione dei dati da parte delle agenzie per il lavoro.

Tra le fonti verificate non c’è un limite ufficiale di conservazione del CV: il periodo va indicato nell’informativa dell’azienda.

No: per la legge italiana nessuna frase sulla privacy è obbligatoria nel curriculum. L’art. 111-bis del Codice privacy stabilisce che, per i dati usati per valutare la candidatura, il consenso «non è dovuto». L’informativa spetta all’azienda. Se un annuncio la chiede, puoi inserire una riga in fondo al CV con il solo riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Perché per la legge la frase non è obbligatoria?

L’art. 111-bis del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003) è stato introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed è in vigore dal 19 settembre 2018. Dice che, nei limiti dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR (le misure precontrattuali), il consenso al trattamento dei dati dei curricula non è dovuto.

In pratica, chi manda il CV per candidarsi fornisce i dati proprio per essere valutato. Per questo scopo l’azienda può trattarli anche senza una tua autorizzazione scritta.

Il vademecum del Garante «Privacy e imprese», citato da alcune testate di settore, va nella stessa direzione: chiedere il consenso per i dati del CV è superfluo. Le pagine del Garante che abbiamo consultato direttamente risalgono invece alla vecchia legge 675/1996: confermano la linea storica, ma non sono la fonte attuale.

Chi deve dare l’informativa privacy?

L’informativa dell’art. 13 GDPR la deve dare l’azienda che riceve il CV, non il candidato. Deve contenere, tra le altre cose, le modalità del trattamento, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione e i diritti dell’interessato.

I tempi cambiano secondo come ti candidi:

Annuncio o modulo di candidatura: l’informativa va già nell’annuncio o nel modulo.

l’informativa va già nell’annuncio o nel modulo. CV spontaneo: l’informativa arriva al primo contatto utile dopo l’invio, per esempio nella mail di risposta. L’azienda non deve mandarne una automatica a ogni CV ricevuto.

Se non è obbligatoria, perché molti annunci la chiedono?

Per abitudine. Molti recruiter e portali la considerano uno standard e la chiedono ancora. Se la richiesta c’è, inserire la frase non crea problemi.

Se non la scrivi, per legge l’azienda può comunque trattare i dati per valutare la candidatura. Alcuni siti di consigli sul CV sostengono che senza la frase le aziende non possano archiviare la candidatura, ma questa affermazione contrasta con l’art. 111-bis.

Le fonti, a novembre 2026, non sono unanimi. Quelle giuridiche la giudicano superflua. Alcune la considerano addirittura impropria, perché il consenso dovrebbe essere preceduto da un’informativa che a quel punto non è ancora stata data. I siti di consigli la presentano come consigliata o standard.

Come si inserisce la frase nel curriculum, passo per passo?

Decidi se inserirla. Se l’annuncio o il portale la chiede, mettila. Se non la chiede, puoi ometterla. Scrivi una sola riga breve con il riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Esempio: «Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)». Mettila in fondo al curriculum, dopo esperienze, formazione e competenze, in un carattere un po’ più piccolo del resto del testo. Nel modello Europass si aggiunge come dichiarazione in fondo al documento. Decidi sulla firma. Le guide non sono uniformi: c’è chi dice che non serva, chi la ritiene utile nei PDF, chi la indica «dove richiesta». Segui l’eventuale istruzione dell’annuncio. Traduci la frase se il CV è in inglese, mantenendo il riferimento al Regolamento UE 2016/679. Dopo l’invio, leggi l’informativa dell’azienda. La trovi nell’annuncio, nel portale o nella mail di risposta e spiega come e per quanto tempo conserverà i tuoi dati.

Quali formule si possono usare?

Le guide propongono formule diverse. Sono tutte abitudini, non requisiti di legge.

Formula Quando ha senso Nota «Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)» CV in italiano, caso standard Diverse guide la indicano come sufficiente. «ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana vigente» Se vuoi richiamare anche la normativa italiana Variante con riferimento al diritto nazionale. «I authorise the processing of my personal data contained in this CV according to the GDPR 2016/679» CV in inglese Resta il riferimento al Regolamento UE 2016/679. Autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della selezione del personale, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali Se preferisci una formula generica, senza numeri di articolo Una guida la suggerisce; per i dati particolari propone una dicitura con riferimento all’art. 9 GDPR. «ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR» Da evitare Riferimenti sbagliati: vedi la sezione sugli errori.

Quando serve davvero il consenso?

Serve in tre casi. Il primo riguarda i dati particolari (art. 9 GDPR), come la salute o l’appartenenza a categorie protette: l’art. 111-bis non si estende automaticamente a questi dati. Se li inserisci, la base giuridica non è più la misura precontrattuale e serve il consenso esplicito.

Il secondo riguarda gli usi diversi dalla selezione, come comunicare i dati a terzi o usarli per altri scopi. Un esempio dalle indicazioni storiche del Garante è promuovere corsi a pagamento.

Il terzo riguarda le agenzie per il lavoro: il Codice di condotta approvato dal Garante vieta la diffusione dei dati del CV, salvo consenso esplicito del candidato.

Una frase generica in fondo al CV non sostituisce il consenso esplicito richiesto in questi casi. Alcune fonti consigliano di non inserire dati particolari se non strettamente necessari. Per una situazione specifica, rivolgiti a un consulente privacy o a un avvocato.

Quali errori evitare?

Citare l’art. 13. La formula «ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR» è doppiamente sbagliata. L’art. 13 GDPR riguarda l’informativa che deve dare l’azienda, non il consenso del candidato. L’art. 13 del vecchio Codice privacy è stato abrogato.

Pensare che la frase autorizzi qualsiasi uso. I dati del CV possono essere usati solo per valutare la candidatura. Per altre finalità servono il consenso o un’altra base giuridica.

Allungare la frase. Una riga con il riferimento al GDPR basta: non aggiungere elenchi di diritti o articoli, perché quelle informazioni sono compito dell’azienda.

Per quanto tempo l’azienda conserva il CV?

Non esiste, tra le fonti verificate, un limite ufficiale che si possa citare con sicurezza. Un blog tecnico indica 12 mesi attribuendoli a un provvedimento del Garante, ma l’indicazione non risulta confermata da una fonte ufficiale. Il periodo di conservazione deve essere scritto nell’informativa dell’azienda: è lì che devi cercarlo.

Domande frequenti La frase privacy nel curriculum è obbligatoria? No. L’art. 111-bis del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003) stabilisce che per i dati usati per valutare la candidatura il consenso non è dovuto. L’azienda può quindi trattare i dati del CV anche se la frase manca. Cosa scrivere come frase privacy nel curriculum? Basta una riga con il riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Un esempio è: «Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)». Se il CV è in inglese si traduce la frase, mantenendo lo stesso riferimento. Dove va messa la frase privacy nel CV? Va in fondo al curriculum, dopo esperienze, formazione e competenze, in un carattere un po’ più piccolo del resto del testo. Nel modello Europass si aggiunge come dichiarazione in fondo al documento. Chi deve dare l’informativa privacy a chi invia il curriculum? L’informativa dell’art. 13 GDPR la deve dare l’azienda che riceve il CV, non il candidato. Per annunci e moduli di candidatura va già nell’annuncio o nel modulo. Per i CV spontanei arriva al primo contatto utile dopo l’invio, per esempio nella mail di risposta. Quando serve il consenso esplicito per i dati del curriculum? Serve per i dati particolari dell’art. 9 GDPR, come la salute o l’appartenenza a categorie protette. Serve anche per usi diversi dalla selezione, come comunicare i dati a terzi. Per le agenzie per il lavoro serve per la diffusione dei dati del CV. Una frase generica in fondo al CV non sostituisce questo consenso.

Fonte: Codice privacy (D.Lgs. 196/2003), art. 111-bis, testo riportato da Studio Cataldi · Codice privacy, art. 111-bis, via Doctrine (data di entrata in vigore) · Garante Privacy – informativa negli annunci di lavoro (provvedimento d’epoca 675/1996) · Cyber Security 360 · Agenda Digitale · PMI.it (sul vademecum del Garante) · IusPrivacy · Unolegal · Smart Flow · ZON.it · Indeed Italia · Obiettivo Carriera · Excellent CV (sito di consigli CV, posizione divergente) · iConsulentiPrivacy · La Raccolta di Curriculum Vitae senza Consenso: l’Art. 111-bis del Codice della Privacy · GDPR e curriculum vitae – Protezione dati personali · Codice Privacy · Privacy candidati GDPR: Guida alla conservazione dei CV e Compliance HR – Best Tech Partner