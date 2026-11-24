di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di martedì 24 novembre 2026: ruota di Napoli 06, 51, 60, 55, 40; ruota di Roma 61, 41, 69, 32, 04; ruota di Milano 02, 25, 05, 23, 19.

I punti chiave Ruota di Napoli: 06, 51, 60, 55, 40

Ruota di Roma: 61, 41, 69, 32, 04

Ruota di Milano: 02, 25, 05, 23, 19

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di martedì 24 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 24/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 75 76 71 83 43 Cagliari 61 49 22 63 71 Firenze 80 24 04 66 79 Genova 27 25 85 05 07 Milano 02 25 05 23 19 Napoli 06 51 60 55 40 Palermo 65 85 64 70 08 Roma 61 41 69 32 04 Torino 72 11 53 69 76 Venezia 19 40 66 13 72 Nazionale 09 63 55 78 53

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma giovedì 26 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it