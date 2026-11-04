Il Tavolo di Che Tempo Che Fa il 4 novembre 2026: i 17 ospiti e dove vederlo in tv e in streaming

di Redazione ZON

In sintesi. Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, programma di Fabio Fazio, va in onda mercoledì 4 novembre 2026 alle 21.15 sul canale NOVE, in prima serata, e in streaming su discovery+. Gli ospiti annunciati sono 17, tra cui Carlo Conti, Roberto Saviano, Nek, Orietta Berti e Diego Abatantuono.

I punti chiave Il Tavolo di Che Tempo Che Fa va in onda mercoledì 4 novembre 2026 alle 21.15 sul canale NOVE, in prima serata.

La puntata del 4 novembre 2026 de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è disponibile in streaming su discovery+.

Gli ospiti annunciati per la puntata del 4 novembre 2026 sono 17, tra cui Carlo Conti, Orietta Berti, Mara Maionchi e Gigi Marzullo.

Lo scrittore Roberto Saviano e Francesco Costa, direttore de Il Post, sono gli ospiti attesi per l’attualità.

Le anticipazioni numerano la puntata del 4 novembre 2026 sia come terza sia come quarta.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, va in onda mercoledì 4 novembre 2026 alle 21.15 sul NOVE, in prima serata. La puntata è disponibile anche in streaming su discovery+.

Chi sono gli ospiti della puntata del 4 novembre 2026

Gli ospiti annunciati per la puntata del 4 novembre 2026 de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa sono 17. Tra i volti della tv e della musica ci sono Carlo Conti, Orietta Berti, Mara Maionchi e Gigi Marzullo. Con loro c’è Nek, protagonista della nuova edizione di The Voice Senior.

Per l’attualità sono attesi lo scrittore Roberto Saviano e Francesco Costa, direttore de Il Post.

Sul versante comico e dello spettacolo arrivano Max Angioni, new entry del cast del GialappaShow, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani e Diego Abatantuono.

Completano l’elenco Cristiano Malgioglio, Giucas Casella, la Signora Coriandoli e Saverio Rosa, campione mondiale di pesca in mare.

Come vedere Il Tavolo di Che Tempo Che Fa in tv e in streaming

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa va in onda mercoledì 4 novembre 2026 alle 21.15 sul canale NOVE. Chi non è davanti alla tv può seguirlo in streaming su discovery+.

Che cos’è il Tavolo e perché si parla di una puntata numero tre o quattro

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa riprende uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa: il confronto informale tra personaggi dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di ambiti diversi. Il tutto è fatto di battute, racconti e momenti di improvvisazione.

Da questa stagione Che Tempo Che Fa ha un appuntamento settimanale in prima serata, dedicato ad attualità, intrattenimento e comicità. La collocazione serale punta a valorizzare il format del tavolo.

Le anticipazioni numerano la puntata del 4 novembre 2026 in due modi diversi: la indicano sia come terza sia come quarta.

Nella stessa serata del 4 novembre 2026, su Canale 5, debutta anche la terza stagione di Viola come il mare, con Francesca Chillemi.

Domande frequenti A che ora va in onda Il Tavolo di Che Tempo Che Fa il 4 novembre? Il Tavolo di Che Tempo Che Fa va in onda mercoledì 4 novembre 2026 alle 21.15. La messa in onda è in prima serata sul canale NOVE. Dove vedere Il Tavolo di Che Tempo Che Fa in streaming? La puntata del 4 novembre 2026 de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è disponibile in streaming su discovery+. In tv il programma di Fabio Fazio va in onda sul canale NOVE. Chi sono gli ospiti del Tavolo di Che Tempo Che Fa del 4 novembre 2026? Gli ospiti annunciati sono 17. Tra loro ci sono Carlo Conti, Orietta Berti, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Nek, Roberto Saviano, Francesco Costa, Max Angioni, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Cristiano Malgioglio, Giucas Casella, la Signora Coriandoli e Saverio Rosa. Che cos’è Il Tavolo di Che Tempo Che Fa? Il Tavolo di Che Tempo Che Fa riprende uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa: il confronto informale tra personaggi dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di ambiti diversi. È fatto di battute, racconti e momenti di improvvisazione. La puntata del 4 novembre 2026 del Tavolo di Che Tempo Che Fa è la terza o la quarta? Le anticipazioni numerano la puntata del 4 novembre 2026 in due modi diversi: la indicano sia come terza sia come quarta. Il numero esatto non è chiarito dalle informazioni disponibili.