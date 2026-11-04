Afrodite Charis a Palazzo Altemps: la statua prende il posto del Trono Ludovisi

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 3 novembre 2026 la statua romana dell’Afrodite Charis, conservata al Museo Palatino chiuso al pubblico, è esposta a Palazzo Altemps, in piazza Sant’Apollinare a Roma. L’Afrodite Charis occupa il basamento del Trono Ludovisi, in prestito alla mostra di Reggio Calabria, e vi resta finché il Trono Ludovisi è assente da Roma, cioè fino al 31 dicembre 2026.

I punti chiave L’Afrodite Charis è esposta a Palazzo Altemps, in piazza Sant’Apollinare a Roma, dal 3 novembre 2026.

Il Trono Ludovisi è in prestito fino al 31 dicembre 2026 alla mostra «Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca» al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

L’Afrodite Charis è una copia romana in marmo di Thasos alta 130 centimetri, priva di testa, braccio sinistro e avambraccio destro.

L’Afrodite Charis è stata trovata nel 1862 presso la Domus Tiberiana, negli scavi condotti dall’archeologo Pietro Rosa.

Il Museo Nazionale Romano ha esposto l’Afrodite Charis alle Terme di Diocleziano fino al 1936 e dal 1946 al 1995, poi la statua è passata in modo definitivo al Palatino.

Dal 3 novembre 2026 la statua di Afrodite detta Charis, proveniente dal Museo Palatino chiuso al pubblico, è esposta a Palazzo Altemps a Roma, sul basamento del Trono Ludovisi, a sua volta in prestito a Reggio Calabria.

Il trasferimento nasce dalla collaborazione tra il Museo Nazionale Romano e il Parco archeologico del Colosseo. Palazzo Altemps, in piazza Sant’Apollinare a Roma, è una delle quattro sedi del Museo Nazionale Romano.

Perché l’Afrodite Charis prende il posto del Trono Ludovisi

Il Trono Ludovisi è in prestito fino al 31 dicembre 2026 alla mostra «Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca», in corso al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il suo basamento a Palazzo Altemps era quindi libero.

L’Afrodite Charis occupa quel posto in via temporanea. Il Museo Palatino, dove la statua è conservata di norma, è attualmente chiuso al pubblico, quindi la scultura torna visibile a Roma in un’altra sede.

Il criterio indicato per la scelta è la coerenza tematica con il Trono Ludovisi. L’Afrodite Charis è scolpita nella stessa varietà di marmo del Trono. Entrambe le opere hanno una veste sottilissima che aderisce al corpo e crea effetti di trasparenza.

Le due opere restano comunque diverse per tipologia, linguaggio formale, funzione, provenienza e cronologia.

Quando vedere la statua a Palazzo Altemps

L’esposizione è iniziata martedì 3 novembre 2026. La statua resta per tutto il periodo in cui il Trono Ludovisi è assente da Roma, cioè fino al 31 dicembre 2026.

Informazione Dato Dove Palazzo Altemps, piazza Sant’Apollinare, Roma Dal 3 novembre 2026 Fino al 31 dicembre 2026 (data del prestito del Trono Ludovisi) Orari e biglietti Non resi noti nel materiale disponibile

Che statua è l’Afrodite Charis

L’Afrodite Charis è una copia romana in marmo di Thasos alta 130 centimetri. Raffigura una figura femminile in piedi, con un chitone senza maniche che lascia scoperto un seno. Il tessuto è scolpito per sembrare leggero.

La statua è mutila della testa, del braccio sinistro e dell’avambraccio destro. La parte inferiore, con piedi e caviglie, è un’integrazione moderna.

Ritrovamento: nel 1862, presso la Domus Tiberiana, davanti al Tempio della Magna Mater.

nel 1862, presso la Domus Tiberiana, davanti al Tempio della Magna Mater. Scavi: condotti dall’archeologo Pietro Rosa.

condotti dall’archeologo Pietro Rosa. Destinazione probabile: la decorazione delle residenze imperiali del Palatino.

Le due ipotesi degli studiosi sul soggetto

Secondo alcune interpretazioni, l’Afrodite Charis sarebbe una rielaborazione romana dell’Afrodite realizzata da Callimaco nel V secolo a.C.

Un’altra ipotesi degli studiosi, legata al luogo del ritrovamento, vede nella statua una Venere Genitrice. In questo caso sarebbe stata realizzata per un sacello del Tempio della Magna Mater.

Il ritorno nelle sale del Museo Nazionale Romano

L’Afrodite Charis non è nuova al Museo Nazionale Romano. La statua è stata esposta nella sede storica delle Terme di Diocleziano fino al 1936 e di nuovo dal 1946 al 1995. Nel 1995 è stata trasferita in modo definitivo al Palatino.

Non è stato reso noto quando il Trono Ludovisi rientrerà a Palazzo Altemps dopo la mostra di Reggio Calabria. Non è stato indicato nemmeno quando il Museo Palatino riaprirà al pubblico.