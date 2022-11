Reggio Calabria: Carlo Alberto di Monaco riceve la laurea honoris causa

Intensa giornata quella di ieri, per il principe Alberto II di Monaco. Il reale, ieri, ha infatti ricevuto un titolo accademico particolarmente prestigioso dall’Università “Mediterranea“, a Reggio Calabria, lungo un percorso durato 3 giorni, che lo ha visto protagonista.

La prima, conclusasi ieri pomeriggio, ha riguardato il MarRc, il Museo archeologico nazionale che ospita gli splendidi Bronzi di Riace. In occasione del 50esimo anno della riemersione delle statue, è stata organizzata una visita alla mostra “L’età degli eroi”, in piazza Paolo Orsi, nei pieni protocolli di sicurezza.

Seconda tappa, l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università “Mediterranea”. In seguito è stato poi il titolo di laurea honoris causa al Principe Carlo Alberto, conseguita in Scienze forestali e ambientali, per via del suo impegno a difesa dell’ecosistema.

Commosso il reale monegasco per il titolo assegnatogli, il cui iter era in corso dal lontano 2020. Carlo Alberto ha inoltre ricordato il suo “impegno personale per la salvaguardia del nostro pianeta al servizio della Scienza, dando ulteriore voce alla comunità scientifica e sostenendone il lavoro”. Ad accoglierlo per l’occasione diversi parlamentari, tra cui il Governatore calabrese Roberto Occhiuto. Presenti all’evento anche il comandante regionale dei Carabinieri forestali colonnello Giorgio Maria Borrelli, il direttore del Dipartimento di Agraria Giovanni Enrico Agosteo, ed il coordinatore del Corso di studio magistrale in Scienze forestali e ambientali Giuseppe Bombino.