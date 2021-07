Dalla Croazia il Museo delle Illusioni si trasferisce a Milano, dal lunedì al venerdì sarà possibile fare un tour sensoriale straordinario

Arriva a Milano il Museo delle Illusioni con più di 70 attrazioni sulla scienza, la matematica, la biologia e la psicologia. In via Settembrini 11, nei pressi della Stazione Centrale, si potrà mettere alla prova la propria mente con un tour di un’ora. Questo infatti è il limite di tempo che permette alla mente umana di cimentarsi nei giochi d’illusione con piacere e senza stress.

Durante il tour si attraversano cinque stanze provando ogni volta un’esperienza diversa e stupefacente: nella sala “Ames” si potrà sperimentare l’illusione visiva di crescere o restringersi semplicemente camminando avanti e indietro tra un nano e un gigante, nella sala “ruotata” si ruota su se stessi e, dopo la stanza “testa sul vassoio“, si passa a quella della “sedia” in cui ci si rende conto che la dimensione percepita di una persona dipende da quella degli oggetti che le stanno intorno, per poi finire tra le “illusioni ottiche”.

Il Museo delle Illusioni nasce in Croazia, l’idea originale infatti è stata lanciata nel 2015 a Zagabria, e poi è arrivata al Cairo, a Dubai, Chicago e New York, e molte altre città. A Milano sarà possibile visitarlo da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00. I prezzi dei biglietti vanno dai 18 euro per gli adulti ai 12 euro per i bambini tra i 5 e 15 anni.