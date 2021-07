Gli internauti più attenti hanno notato che, nonostante la rottura consumatasi a “Temptation Island”, sui social Tommaso e Valentina mostrano ancora le foto di coppia. Riavvicinamento?

L’ultima puntata di “Temptation Island”, andata in onda lunedì 5 Luglio su Canale 5, sarà ricordata per il falò di confronto tra Tommaso e Valentina: appena pochi giorni dopo il loro approdo all’Is Morus Relais, i due hanno deciso di abbandonare separatamente il villaggio dei sentimenti presidiato dall’inamovibile conduttore Filippo Bisciglia: colpa di lui, che ha tradito la sua compagna baciando sulle labbra, e per giunta in diretta televisiva, la tentatrice Giulia.

Tornare sui propri passi

Tuttavia, ad oggi le cose tra Tommaso e Valentina potrebbero aver preso una piega ben diversa: gli internauti più attenti hanno infatti notato che, nonostante la fine della loro storia, i due sui social continuano a mostrare le foto di coppia; in particolare, entrambi, hanno recano come immagine del profilo un’istantanea in cui appaiono innamoratissimi e si baciano appassionatamente. Perchè non cambiarla visto come è finita la loro esperienza a “Temptation Island”? I follower, ammesso che non si tratti di una semplice dimenticanza, hanno voluto vedere in questo gesto un riavvicinamento tra Tommaso e Valentina. Un’eventualità che è ben più di un rumor, visto che i due convivevano a Roma prima di approdare in tv. E’ probabile che i due si siano rivisti per parlare, o per impacchettare ognuno le proprie cose, e da lì abbiano capito di volersi concedere ancora una chance.

Per il momento noi non possiamo che speculare e fantasticare sul destino di Tommaso e Valentina, ben consapevoli che nel reality dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi i riavvicinamenti non sono una rarità: la certezza, in un senso o nell’altro, la avremo solamente nel corso dell’ultima puntata stagionale di “Temptation Island”, quando Filippo Bisciglia incontrerà le coppie per farsi raccontare come procede la loro relazione dopo la fine del programma.