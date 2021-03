Chi è il giovane mago illusionista vincitore dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent, dalle passerelle di moda al palco televisivo

Il vincitore di questa edizione di Italia’s Got Talent è l’illusionista Stefano Bronzato che con la sua performance ieri sera ha stupito il pubblico. La vittoria è arrivata dopo momenti di intensa emozione e commozione durante la finale in diretta condotta eccezionalmente da Enrico Papi, che ha sostituito Lodovica Comello, risultata positiva al Covid.

Già alle audizioni il giovane illusionista aveva sorpreso l’audience ma ieri sera il mago ha decisamente alzato la posta letteralmente riscrivendo la realtà. Bronzato ha raccontato di aver sempre avuto una forte passione per le arti magiche: “Tutto quello che ho imparato non arriva da una scuola ma dall’esperienza in strada, dai giochi fatti agli amici e alla famiglia”. Max Angioni, il comico comasco Golden Buzzer del pubblico, anche lui in gara ad Italia’s got talent è invece arrivato secondo. Terzo posto invece le Black Widow, approdate in finale grazie al Golden di Mara Maionchi.

Stefano Bronzato è passato dalle passerelle di moda al palco di Italia’s got talento con tanto duro lavoro. Il giovane prestigiatore infatti è stato un ex modello per DSquared e Valentino, già da diversi anni però si esibisce come prestigiatore. Nel 2014 è stato infatti protagonista sul canale Super! conducendo un programma dedicato alla magia di strada, “Steven Street of Magic”.