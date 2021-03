Questa sera in prima serata su Rai3 l’attore Roberto Benigni omaggia il Sommo poeta proponendo una lettura dei versi del Canto V dell’Inferno

Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata al poeta Dante Alighieri, quest’anno ricorre inoltre il settecentesimo anniversario della sua morte. In quest’occasione dunque sarà Roberto Benigni ad omaggiare il Sommo Poeta con la lettura di uno dei canti della Divina Commedia più emozionanti: “Il Quinto dell’Inferno”.

Roberto Benigni già nel novembre del 2007 portò in televisione la lettura delle terzine dantesche. La serata fu un enorme successo per l’attore toscano che riuscì ad incassale oltre 10 milioni di telespettatori. Questa sera sempre su Rai3 Roberto Benigni reciterà i versi sulla passione di Paolo e Francesca.

La lettura sarà preceduta da un’introduzione di Corrado Augias sulla visione dell’amore in Dante. Invece a seguire ci sarà “L’Italia di Dante”, una discussione in studio tra Corrado Augias e Aldo Cazzullo, intervistati da Giorgio Zanchini, per raccontare non solo il Quinto dell’Inferno ma la grande illuminazione di Dante Alighieri: aver elevato il volgare a lingua letteraria per unificare l’Italia. Augias, Cazzullo e Zanchini così ripercorreranno assieme ai versi del grande poeta portando gli spettatori in un meraviglioso viaggio per l’Italia.