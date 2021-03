Da stasera, 22 marzo, l’Isola dei Famosi 2021 avrà un nuovo naufrago: Andrea Cerioli. Farà parte dei Burinos o dei Rafinados?

Stasera, 25 marzo, Andrea Cerioli farà ingresso nell’Isola dei Famosi 2021 come nuovo naufrago.

L’ex tronista, conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione al programma di varietà Uomini e donne, pare sia già arrivato in Honduras da qualche settimana. Al momento, stando al periodico Chi, Cerioli starebbe soggiornando in un resort in attesa di entrare a gamba tesa nelle dinamiche del gioco. Andrea, quindi, darà nuova linfa all’adventure reality che solo nella scorsa puntata ha visto l’eliminazione di un personaggio promettente, Akash Kumar (con annessa polemica rispetto alle sue identità multiple).

Andrea Cerioli farà parte dei Burinos o dei Rafinados?

Possiamo anticiparvi che i due gruppi, i Burinos e i Rafinados, si contenderanno il nuovo arrivato come premio durante una delle prove che animerà la nuova puntata dell’isola dei famosi 2021. Chi vincerà la sfida avrà la possibilità di annettere nel proprio team l’Andrea Cerioli.

Intanto, per ora, i naufraghi sono così divisi: tra i Burinos, a Playa Movida, ci sono Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Brando Giorgi e Francesca Lodo; ai Giardini de la Buena Educiacion, invece, i Rafinados sono composti da Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Daniela Martani e Roberto Ciufoli.

A “Parasite Island“, inoltre, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo si stanno allenando per diventare veri naufraghi e poter entrare nel vivo della competizione. A occuparsi di loro, in un primo momento, era stato un isolano per eccellenza, il judoka Marco Maddaloni.