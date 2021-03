Incidente fatale ieri a Roma che ha coinvolto Daniel Guerini, piccola stellina della Lazio. Per lui non c’è stato nulla da fare

Questo nome ai meno esperti di calcio giovanile probabilmente non dirà nulla, ma Daniel Guerini, a soli 19 anni, era parecchio conosciuto tra i nostri giovani talenti.

Nella sua breve carriera, Daniel ha vestito le maglie della Lazio, Fiorentina, Spal e Torino. Il classe 2002 era partito proprio dal settore giovanile dei biancocelesti, e si era distinto fra i suoi coetanei, come il classico N°10, genio nella trequarti, che all’occorrenza riusciva ad adattarsi anche come ala destra. Per le sue doti, era entrato nel giro della Nazionale, prima Under 15 poi Under 16, collezionando 14 presenze e 2 reti.



Dopo aver passato i suoi primi anni da calciatore in prestito nelle varie società, a Gennaio finalmente torna nella sua Roma, in quella squadra, la Lazio, che per prima aveva puntato su di lui da piccolo. “Roma è la mia casa, la Lazio la mia squadra. Quanto sono felice di essere tornato”, queste le sue parole sui social al suo rientro alla casa base. Lo scorso 21 Marzo, giorno della sua ultima partita, Lazio – Torino, aveva anche spento 19 candeline. In lutto tutto il mondo del calcio, con le società dove ha giocato lo descrivono come un bravo ragazzo, che avrebbe avuto tanto da regalare.