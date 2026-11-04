Come creare un video gratis con Google Vids e Gemini Omni

di Redazione ZON

In sintesi. Per creare un video con l’IA gratis in Google Vids si apre vids.new dal computer con un account Google, si sceglie «Crea video AI», si descrive la scena e si seleziona «Crea». Google offre la generazione con Gemini Omni 1.1 Flash senza abbonamento dal 23 settembre 2026, con un tetto mensile dal numero non chiaro.

I punti chiave Google Vids genera video con Gemini Omni 1.1 Flash senza abbonamento dal 23 settembre 2026, con un account Google e un computer.

Il tetto mensile gratuito di Google Vids non è confermato: le fonti riportano 6 generazioni, 50 video o 500 secondi al mese.

Il video finale di Google Vids può durare al massimo 30 minuti e contenere fino a 50 oggetti video e 50 oggetti audio.

Ogni clip generato in Google Vids contiene la filigrana digitale impercettibile SynthID, che non è un logo visibile.

Google promette video a 1080p HD in Google Vids, ma una prova pratica riportata da una testata ha prodotto clip a 720p.

Per creare un video gratis con l’IA in Google Vids apri vids.new dal computer con il tuo account Google, scegli «Crea video AI», descrivi la scena e seleziona «Crea». Dal 23 settembre 2026 Google offre la generazione con Gemini Omni 1.1 Flash senza abbonamento, ma con un tetto mensile il cui numero esatto non è chiaro.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Che cosa serve per usare Google Vids gratis con l’IA?

Serve un account Google, personale o Google Workspace, e un computer. Google indica vids.new da desktop come punto di partenza. Non servono abbonamenti per la generazione di base.

Da telefono, secondo le testate che hanno letto la pagina di aiuto di Vids, si può solo guardare il risultato: generazione e modifica restano sul desktop.

Il rilascio è graduale. La voce «Crea video AI» potrebbe comparire nei giorni successivi al 23 settembre 2026, quindi se non la vedi ancora riprova più avanti.

Con un account Workspace di lavoro o di scuola, accesso e limiti possono dipendere dall’amministratore e dall’edizione. Le pagine ufficiali che abbiamo consultato non spiegano le restrizioni per account scolastici o di minorenni, né i requisiti di età.

Come si crea un video con l’IA in Google Vids, passo per passo?

Vai su vids.new dal computer e accedi con il tuo account Google. Dal menu Start (il menu di creazione) seleziona «Crea video AI». Se l’interfaccia è in inglese la voce è «Create AI videos». Se hai già un video aperto, usa invece «Video AI» nella barra laterale a destra. Scrivi nel campo di testo la descrizione della scena. Nel riquadro laterale seleziona «Crea». Aspetta che il clip sia pronto: compare nel riquadro «Genera video». Seleziona «Inserisci» sotto il video generato per aggiungerlo al tuo video. In alternativa, passa il mouse sul clip e aggiungilo al canvas.

Se un passaggio non coincide con quello che vedi sullo schermo, cerca la funzione nelle impostazioni o nei pannelli laterali di Vids: Google aggiorna spesso l’interfaccia.

Quale richiesta scrivere?

La guida di Google usa come esempio la descrizione di un cane alla guida di un’auto da corsa di F1. Il criterio è lo stesso per qualsiasi scena: descrivi soggetto e azione in una frase concreta, poi guarda il risultato e riprova con una descrizione più precisa. Ogni tentativo però potrebbe consumare una generazione del tetto mensile.

Come si parte da un’immagine, da una presentazione o da un video esistente?

Per animare un’immagine usa «Crea video AI» e carica l’immagine. Per estendere un clip parti sempre da «Crea video AI» o da «Video AI». Il blog di Google cita anche la possibilità di impostare la durata dei clip e di fare l’upscaling dei clip IA esistenti. I nomi esatti di questi controlli in italiano non risultano nelle pagine consultate: cercali nel pannello di generazione.

I clip generati sono disponibili solo in orientamento orizzontale o verticale. Se carichi un’immagine con proporzioni diverse, Vids aggiunge barre nere.

Se hai già una presentazione, da Presentazioni Google vai su «File» e poi «Converti in video»: ogni diapositiva diventa una scena e le note del relatore diventano lo script. Per una prima bozza dell’intero video da un prompt c’è «Aiutami a creare», che può anche generare in automatico una voce fuori campo. Lo script puoi anche scriverlo o registrarlo da solo.

Opzione per creare un nuovo video Che cosa fa «Crea video AI» Genera un clip da una descrizione testuale «Modifica video» Trasforma i clip con Omni Conversione da presentazione Trasforma le diapositive in scene Registrazione Crea il video registrando Modelli Parte da una struttura già pronta «Video vuoto» Parte da zero

Il video finale può durare al massimo 30 minuti. Per ogni video si possono aggiungere fino a 50 oggetti video e 50 oggetti audio. La durata massima del singolo clip generato non è stata resa nota nelle pagine che abbiamo letto.

Quanti video gratis si possono fare al mese?

Il tetto esiste, ma il numero non è confermato in modo chiaro. Google dichiara che il servizio è senza costi e rimanda ai suoi piani Google AI per chi vuole più accesso su un account personale, senza indicare la quota gratuita.

Fonte Che cosa riporta Testate che citano la pagina di aiuto di Vids Fino a 6 generazioni al mese per gli account personali, condivise con gli avatar IA Pagina di aiuto Google in italiano (guida ai video clip IA) Fino a 50 video al mese per la maggior parte degli utenti; il limite si azzera alle 00:00 del fuso Pacifico del primo giorno del mese Pagina di aiuto Google sulla disponibilità delle funzioni Gemini Clip IA fino a 500 secondi al mese in uno dei piani elencati; 50 crediti al mese per gli account personali

Dalla pagina ufficiale non si può attribuire con certezza il tetto video all’account personale gratuito. I 50 crediti degli account personali valgono per funzioni come immagini e voci, non per i clip video. Per la cifra aggiornata apri la pagina «Disponibilità delle funzionalità di Gemini in Google Vids» nel centro assistenza di Google.

Una guida più vecchia parlava di 10 generazioni al mese con un altro modello e a 720p. Dal 23 settembre 2026 il modello è cambiato, quindi quel dato è probabilmente superato.

Quali limiti e quali errori comuni conviene conoscere?

Risoluzione. Google promette video a 1080p HD. Una prova pratica riportata da una testata ha però prodotto clip a 720p, forse per il rilascio graduale o per il tipo di account. La risoluzione effettiva per gli account gratuiti non è confermata.

Google promette video a 1080p HD. Una prova pratica riportata da una testata ha però prodotto clip a 720p, forse per il rilascio graduale o per il tipo di account. La risoluzione effettiva per gli account gratuiti non è confermata. Filigrana. Ogni clip contiene una filigrana digitale SynthID impercettibile, incorporata nei fotogrammi, che serve a verificare che il video è generato con l’IA. Non è un logo visibile.

Ogni clip contiene una filigrana digitale SynthID impercettibile, incorporata nei fotogrammi, che serve a verificare che il video è generato con l’IA. Non è un logo visibile. Regole d’uso. L’uso è soggetto alle Norme relative all’uso vietato dell’IA generativa di Google.

L’uso è soggetto alle Norme relative all’uso vietato dell’IA generativa di Google. Modifica per area geografica. Secondo la guida ufficiale, in alcune regioni si possono modificare solo i video creati con l’IA presenti nella cronologia di generazione. L’elenco delle regioni non è nelle pagine consultate.

Secondo la guida ufficiale, in alcune regioni si possono modificare solo i video creati con l’IA presenti nella cronologia di generazione. L’elenco delle regioni non è nelle pagine consultate. Disponibilità in Italia. Le guide ufficiali in italiano mostrano la voce «Crea video AI», ma non c’è una conferma esplicita sull’elenco dei paesi in cui il piano gratuito con Omni è attivo.

Le guide ufficiali in italiano mostrano la voce «Crea video AI», ma non c’è una conferma esplicita sull’elenco dei paesi in cui il piano gratuito con Omni è attivo. Nome del modello. Il blog di Google parla di Gemini Omni 1.1 Flash. Una testata scrive invece Flash-Lite: qui usiamo il nome indicato da Google.

Non confonderlo con l’offerta di agosto

Gemini Omni Flash era nato a maggio 2026 come funzione a pagamento per gli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra, tramite l’app Gemini e Google Flow. I 10 video gratuiti offerti nell’app Gemini erano temporanei e sono scaduti l’11 agosto 2026. L’offerta di Vids è diversa e non ha una scadenza dichiarata.

Quando conviene passare a un piano a pagamento?

Se finisci le generazioni mensili prima della fine del mese, Google indica i piani Google AI come via per avere più accesso. Per Google AI Pro e Ultra con condivisione Famiglia, la pagina di aiuto precisa che il limite è condiviso. Una fonte riporta che Google AI Pro porta il tetto a 500 secondi di video al mese, ma il dato va controllato sulla pagina ufficiale prima di decidere un acquisto.

Domande frequenti Come si crea un video gratis con Google Vids? Si apre vids.new dal computer con il proprio account Google, si seleziona «Crea video AI» dal menu Start, si scrive la descrizione della scena e si seleziona «Crea». Quando il clip è pronto compare nel riquadro «Genera video» e si aggiunge al video con «Inserisci». Quanti video gratis si possono fare al mese con Google Vids? Il numero esatto non è confermato in modo chiaro. Le testate che citano la pagina di aiuto di Vids riportano fino a 6 generazioni al mese per gli account personali, mentre la pagina di aiuto Google in italiano indica fino a 50 video al mese per la maggior parte degli utenti. Per la cifra aggiornata va consultata la pagina «Disponibilità delle funzionalità di Gemini in Google Vids». Si può creare un video con Google Vids dal telefono? No, almeno per la generazione. Secondo le testate che hanno letto la pagina di aiuto di Vids, da telefono si può solo guardare il risultato, mentre generazione e modifica restano sul desktop. Quanto può durare un video fatto con Google Vids? Il video finale può durare al massimo 30 minuti. La durata massima del singolo clip generato con l’IA non è stata resa nota nelle pagine consultate. I video creati con Google Vids hanno la filigrana? Sì, ma non è visibile. Ogni clip contiene la filigrana digitale SynthID, incorporata nei fotogrammi, che serve a verificare che il video è generato con l’IA.

Fonte: Google – The Keyword (blog ufficiale) · Google – Introducing Gemini Omni (blog ufficiale) · Guida di Editor di documenti Google – Utilizza l’AI per generare video clip in Google Vids · Guida di Editor di documenti Google – Utilizza l’AI per generare video clip in Google Vids (versione it_ALL) · Guida di Editor di documenti Google – Inizia a utilizzare Google Vids · Centro didattico di Google Workspace – Crea il primo video in Google Vids · Guida di Editor di documenti Google – Disponibilità delle funzionalità di Gemini in Google Vids · Guida di Editor di documenti Google – Crea voci fuori campo con l’AI in Google Vids · Guida di Editor di documenti Google – Converti Presentazioni Google in Google Vids · Guida di Editor di documenti Google – Avatar AI in Google Vids · TechRepublic · Android Authority (Omni in Vids) · Android Authority (offerta Gemini Omni di agosto) · Cryptopolitan · BigGo Finance · Pasquale Pillitteri · Pasquale Pillitteri (guida 2026, dato aprile superato) · Bluehost Blog · Projedefteri