Viola come il mare 3, anticipazioni del 4 novembre 2026: arriva Max, il nuovo ispettore

di Redazione ZON

In sintesi. La terza stagione di Viola come il mare debutta mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5. Nella prima puntata un matrimonio si interrompe per il ritrovamento del corpo dello sposo. Entra in scena Massimo Paternò, detto Max, nuovo ispettore della polizia palermitana interpretato da Rodrigo Guirao: diventa collega e vicino di casa della giornalista Viola Vitale.

I punti chiave La terza stagione di Viola come il mare debutta mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5.

Viola come il mare 3 è composta da 12 episodi distribuiti in sei serate.

Gli episodi successivi al debutto di Viola come il mare 3 sono disponibili in anteprima gratuita su Mediaset Infinity.

Massimo Paternò, detto Max, è il nuovo ispettore della polizia palermitana ed è interpretato da Rodrigo Guirao.

Viola Vitale, la giornalista interpretata da Francesca Chillemi, è distinta dalla sinestesia: associa i colori alle emozioni delle persone coinvolte nei casi.

Attenzione: spoiler. La terza stagione di Viola come il mare debutta mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5 con un matrimonio interrotto dal ritrovamento del corpo dello sposo.

Un matrimonio si trasforma in un’indagine per omicidio

La prima puntata di Viola come il mare 3 comincia durante una cerimonia nuziale. Il ritrovamento del corpo dello sposo spezza l’atmosfera di festa e apre un’indagine per omicidio.

Il primo a capire la gravità della situazione è Turi, che arriva sul posto. Il caso non resta però affidato soltanto alla polizia: coinvolge direttamente anche Viola Vitale, la giornalista interpretata da Francesca Chillemi.

Nella vicenda compare Alice D’Amario, una ragazza con un passato complicato e un legame inatteso con Viola. A rivelare a Viola questa connessione è Leonardo, e la scoperta apre nuovi interrogativi sul passato della protagonista.

Chi è Max, il nuovo ispettore che diventa vicino di casa di Viola

Max è Massimo Paternò, il personaggio interpretato da Rodrigo Guirao e principale novità della terza stagione. Nella serie è il nuovo ispettore della polizia palermitana.

Max e Viola si conoscono durante il matrimonio, dopo uno scambio di cellulari. Le loro strade continuano a incrociarsi: Max diventa un collega con cui condividere le indagini e anche il vicino di casa di Viola.

I due affrontano le situazioni in modo molto diverso. Viola cerca le risposte attraverso il coinvolgimento emotivo, mentre Max preferisce l’ironia e un atteggiamento più leggero. Queste differenze, secondo le anticipazioni, alimentano i contrasti tra i due.

La sinestesia di Viola resta lo strumento chiave delle indagini

Anche nella terza stagione Viola Vitale è distinta dalla sinestesia. Associando i colori alle emozioni, la protagonista percepisce gli stati d’animo delle persone coinvolte nei casi e contribuisce alla ricerca della verità.

La terza stagione ha 12 episodi in sei serate

Viola come il mare 3 è composta da 12 episodi distribuiti in sei serate. La prima puntata va in onda su Canale 5 mercoledì 4 novembre 2026.

Gli episodi successivi al debutto sono disponibili in anteprima gratuita su Mediaset Infinity.

Domande frequenti Quando inizia Viola come il mare 3? Viola come il mare 3 inizia mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5. La stagione è composta da 12 episodi distribuiti in sei serate. Chi è Max in Viola come il mare 3? Max è Massimo Paternò, il nuovo ispettore della polizia palermitana, interpretato da Rodrigo Guirao. È la principale novità della terza stagione di Viola come il mare e diventa collega e vicino di casa di Viola Vitale. Quanti episodi ha Viola come il mare 3? Viola come il mare 3 ha 12 episodi. Sono distribuiti in sei serate su Canale 5, a partire da mercoledì 4 novembre 2026. Dove vedere in anteprima gli episodi di Viola come il mare 3? Gli episodi successivi al debutto di Viola come il mare 3 sono disponibili in anteprima gratuita su Mediaset Infinity. La prima puntata va in onda su Canale 5 mercoledì 4 novembre 2026. Come si conoscono Viola e Max in Viola come il mare 3? Viola Vitale e Massimo Paternò si conoscono durante il matrimonio con cui si apre la prima puntata, dopo uno scambio di cellulari. Poi le loro strade continuano a incrociarsi: Max diventa un collega con cui Viola condivide le indagini e anche il suo vicino di casa.