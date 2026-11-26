di Redazione ZON

In sintesi. A novembre 2026, Anthropic usa le chat di Claude per l’addestramento solo con account personali (Free, Pro o Max, compreso Claude Code collegato) se l’opzione «Aiuta a Migliorare Claude» è attiva. Per disattivarla si apre Impostazioni, poi Privacy, e si spegne l’interruttore. Lo spegnimento non cancella ciò che è già stato usato.

I punti chiave Anthropic usa le chat di Claude per l’addestramento solo con account Free, Pro o Max e con l’opzione «Aiuta a Migliorare Claude» attiva.

L’interruttore di Claude si trova in Impostazioni > Privacy e si può cambiare in qualsiasi momento.

Lo spegnimento non è retroattivo: i dati già entrati in un addestramento iniziato o in un modello già addestrato restano lì.

Con l’opzione attiva Anthropic conserva le chat nuove o riprese fino a 5 anni; con l’opzione spenta le conserva nel back-end fino a 30 giorni.

Le chat segnalate dai classificatori di sicurezza di Anthropic possono servire a migliorare i modelli di fiducia e sicurezza anche con l’opzione spenta.

Sì, ma solo se usi un account personale (Claude Free, Pro o Max, compreso Claude Code collegato a questi account) e l’opzione «Aiuta a Migliorare Claude» è attiva. Per impedirlo apri «Impostazioni», poi «Privacy», e spegni l’interruttore. Lo spegnimento vale solo da quel momento in poi: non cancella ciò che è già stato usato.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi vale questa guida e cosa serve?

Serve un account Claude personale, anche gratuito: Free, Pro o Max. Puoi usare l’app o il sito, il percorso è quasi identico. Claude Code rientra solo se lo usi con uno di questi account.

Gli account di lavoro e l’API seguono regole diverse, spiegate più sotto. Dalle fonti consultate non emergono differenze di impostazione per paese, Italia o UE compresa. Non è però confermato che interfaccia e regole siano identiche ovunque.

Perché Claude ha un’impostazione sull’addestramento?

Fino ad agosto 2025 Anthropic non usava le conversazioni degli utenti per l’addestramento, salvo il feedback inviato dagli utenti. Il cambio di termini è stato annunciato il 28 agosto 2025. Chi aveva già un account ha visto un popup, «Updates to Consumer Terms and Policies», e ha dovuto scegliere entro il 28 settembre 2025.

Se consenti l’uso delle chat per migliorare Claude, Anthropic le scollega automaticamente dal tuo ID utente, per esempio l’indirizzo email, prima di usarle. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento.

Come si disattiva l’addestramento da computer o browser?

Apri Claude dal browser o dall’app per computer. Seleziona il tuo nome dal menu delle impostazioni e clicca sul menu a discesa. Scegli «Impostazioni». Scegli «Privacy». Sotto «Aiuta a Migliorare Claude», clicca il pulsante per disattivarlo. Riapri la sezione «Privacy» e controlla che l’interruttore risulti spento.

E da telefono?

Apri l’app e seleziona il tuo nome dal menu delle impostazioni. Una guida italiana descrive il menu in alto a sinistra. Scegli «Impostazioni». Scegli «Privacy». Sotto «Aiuta a Migliorare Claude», disattiva l’interruttore.

I nomi possono cambiare con la lingua e la versione dell’app. La pagina ufficiale italiana usa «Aiuta a Migliorare Claude». Alcune guide riportano «Help improve our AI models», altre «Settings» al posto di «Impostazioni». Se non trovi la voce, cerca la sezione sulla privacy dalle impostazioni dell’app.

Cosa fare se compare il popup «Updates to Consumer Terms and Policies»?

Se all’accesso vedi quel popup, spegni l’interruttore «You can help improve Claude» prima di accettare. Altrimenti il pulsante di accettazione ti include nell’addestramento. Puoi comunque correggere la scelta dopo, da «Impostazioni» e «Privacy».

Come verifico che l’impostazione sia davvero spenta?

Riapri «Privacy» e guarda lo stato dell’interruttore. Non chiedere a Claude in chat se sta usando i tuoi dati: la sua risposta non verifica l’impostazione.

Cosa cambia dopo lo spegnimento?

Anthropic non usa più le nuove chat e le nuove sessioni di codifica per l’addestramento futuro. Smette anche di usare nelle future esecuzioni di addestramento le chat e le sessioni salvate in precedenza.

Non è però retroattivo: i dati già entrati in un addestramento iniziato o in un modello già addestrato restano lì. Se per mesi hai lasciato l’opzione attiva, quelle chat non vengono tolte da ciò che è già stato fatto.

Situazione Uso per l’addestramento Conservazione Account personale, opzione attiva Le chat possono essere usate Fino a 5 anni, solo per le chat nuove o riprese dopo l’abilitazione Account personale, opzione spenta Le chat non sono usate Nel back-end fino a 30 giorni Chat segnalata come violazione della Politica di Utilizzo Vedi le eccezioni più sotto Input e output fino a 2 anni, punteggi di fiducia e sicurezza fino a 7 anni Account di lavoro e API Non confermato da una fonte ufficiale (vedi sotto) Input e output API eliminati dal back-end entro 30 giorni, salvo accordi diversi o obblighi di legge

Le durate sono quelle lette il 26 novembre 2026 nelle pagine del centro privacy di Anthropic, che non riportano una data di aggiornamento.

Posso cambiare idea in seguito?

Sì, l’impostazione si modifica in qualsiasi momento. Se la riattivi, il periodo di 5 anni vale solo per le chat nuove o riprese dopo l’abilitazione.

Cosa resta possibile anche con l’opzione spenta?

Segnalazioni di sicurezza. Se i classificatori di sicurezza segnalano le tue conversazioni, queste possono comunque servire a migliorare i modelli interni di fiducia e sicurezza, a individuare contenuti dannosi, ad applicare le policy o alla ricerca sulla sicurezza.

Feedback. Per pollice su, pollice giù e segnalazioni di bug, la pagina ufficiale parla di conservazione dei dati associati all’invio per 5 anni. Alcune fonti secondarie riferiscono che l’intera conversazione viene salvata e può servire all’addestramento anche con l’opzione spenta. Non abbiamo trovato una conferma nella pagina ufficiale italiana. Sulle chat sensibili conviene evitare quei pulsanti.

Elaborazione. Disattivare l’addestramento non rende anonime le chat e non impedisce ad Anthropic di trattarle. I messaggi vengono comunque trasmessi ed elaborati per generare la risposta.

Come escludo una singola chat senza cambiare le impostazioni?

Puoi usare una chat in incognito. Secondo fonti secondarie che citano il centro privacy di Anthropic, non finisce nella cronologia e non è usata per l’addestramento nemmeno con l’opzione attiva. Resta però conservata 30 giorni per impostazione predefinita. Una volta chiusa, non si può riaprire né trasformare in chat normale. Non abbiamo trovato una pagina ufficiale in italiano che lo confermi.

Cancellare una chat, invece, la toglie subito dalla cronologia e dal back-end entro 30 giorni. Secondo fonti secondarie che citano Anthropic, una chat cancellata non viene usata per addestrare i modelli futuri.

Vale anche per gli account di lavoro e per l’API?

La guida ufficiale sull’impostazione riguarda solo i prodotti consumer. Per Claude for Work e l’API esiste una pagina separata sulle regole di conservazione dei dati dell’organizzazione. Alcune fonti secondarie riferiscono che per Team, Enterprise e API l’addestramento è escluso per impostazione predefinita, in base ai termini commerciali. Una fonte ufficiale che lo dica non è stata trovata.

Se usi Claude con un account aziendale, chiedi al responsabile dell’organizzazione quali termini commerciali sono stati sottoscritti.

Domande frequenti Claude usa le mie chat per addestrarsi? Sì, ma solo se usi un account personale (Claude Free, Pro o Max, compreso Claude Code collegato a questi account) e l’opzione «Aiuta a Migliorare Claude» è attiva. Se l’opzione è spenta, Anthropic non usa le tue chat per l’addestramento. Come disattivo l’addestramento sulle chat di Claude? Apri Claude dal browser o dall’app, scegli «Impostazioni» e poi «Privacy». Sotto «Aiuta a Migliorare Claude» spegni l’interruttore, poi riapri «Privacy» e controlla che risulti spento. Disattivare l’opzione cancella le chat già usate per l’addestramento? No, lo spegnimento non è retroattivo. I dati già entrati in un addestramento iniziato o in un modello già addestrato restano lì, mentre Anthropic smette di usare le chat salvate in precedenza nelle future esecuzioni di addestramento. Per quanto tempo Anthropic conserva le chat di Claude? Con l’opzione attiva la conservazione arriva fino a 5 anni, solo per le chat nuove o riprese dopo l’abilitazione. Con l’opzione spenta le chat restano nel back-end fino a 30 giorni. Le durate sono quelle lette il 26 novembre 2026 nel centro privacy di Anthropic, che non indica una data di aggiornamento. Claude per lavoro e API usano le chat per addestrarsi? La guida ufficiale sull’impostazione riguarda solo i prodotti consumer. Alcune fonti secondarie riferiscono che per Team, Enterprise e API l’addestramento è escluso per impostazione predefinita, ma una fonte ufficiale che lo confermi non è stata trovata. Conviene chiedere al responsabile dell’organizzazione quali termini commerciali sono stati sottoscritti.

Foto: Data: GALEX and Swift-UVOT (NASA), FIMS/SPEAR (KASI), TD-1 (ESRO). Far-UV/near-UV zero point: UV-BKGD (Murthy 2014). Pre (CC BY)

Fonte: Anthropic Privacy Center (italiano) – Come posso modificare le impostazioni sulla privacy per il miglioramento del modello? · Anthropic Privacy Center (inglese) – How do I change my model improvement privacy settings? · Anthropic Privacy Center (italiano) – Per quanto tempo conservate i miei dati? · Anthropic Privacy Center (italiano) – Come utilizzate i dati personali nell’addestramento dei modelli? · Anthropic Privacy Center (italiano) – Per quanto tempo conservate i dati della mia organizzazione? · MacRumors · Beside.it · SoluzioneComputer.it · Terms.law (Privacy Watchdog) · Secria · JLE (jlellis.net) · Claude Privacy (2026): Is Claude Private? Training, Retention, Team and Enterprise · Stop Claude Training on Your Chats: 2-Minute Guide (2026) · Aegis