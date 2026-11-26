di Redazione ZON

In sintesi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) stima che un’eventuale futura eruzione dei Campi Flegrei sarebbe esplosiva con probabilità dell’89% e di piccole dimensioni con probabilità del 60%. Lo scenario di riferimento è l’eruzione di Monte Nuovo del 1538, l’ultima nell’area. L’INGV precisa che non esistono certezze su come e quando avverrà.

I punti chiave L’INGV stima l’89% di probabilità che un’eventuale futura eruzione dei Campi Flegrei sia esplosiva.

L’INGV stima il 60% di probabilità per un’eruzione di taglia piccola come Monte Nuovo, il 25% per una di taglia media come Astroni e il 4% per una di taglia grande come Agnano-Monte Spina.

Il suolo dei Campi Flegrei si è sollevato di 4,3 metri tra il 1950 e il 2024, contro i 10 metri registrati tra il 1430 e il 1503.

Negli ultimi 14.000 anni i Campi Flegrei hanno avuto 70 eruzioni.

La soprintendente Paola Ricciardi stima tra 25 e 30 milioni di euro il costo degli interventi su 13 chiese dissestate, a fronte di 10 milioni di contributo statale previsti dal decreto.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) stima l’89% di probabilità che un’eventuale futura eruzione ai Campi Flegrei sia esplosiva e il 60% che sia di piccole dimensioni.

Il riferimento è l’eruzione di Monte Nuovo del 1538, l’ultima avvenuta nell’area.

Le probabilità stimate dall’INGV per ogni taglia di eruzione

Le eruzioni esplosive dei Campi Flegrei sono classificate in tre taglie in base all’entità. Secondo l’INGV, lo scenario più probabile per il futuro è quello di taglia piccola.

Taglia Eruzione di riferimento Probabilità stimata Piccola Monte Nuovo, Averno 2 60% Media Astroni 25% Grande Agnano-Monte Spina 4%

Nel passato dell’area le eruzioni esplosive sono state più numerose di quelle effusive, che producono colate laviche a scorrimento lento. Negli ultimi 14.000 anni i Campi Flegrei hanno avuto 70 eruzioni.

Perché il magma dei Campi Flegrei tende a esplodere

Il magma dei Campi Flegrei è viscoso. Quando risale rapidamente, i gas non riescono a liberarsi e la pressione interna cresce fino a frammentarlo in modo esplosivo.

Il magma in risalita potrebbe anche incontrare le acque meteoriche accumulate nel sottosuolo della caldera. Ne nascerebbero esplosioni freatomagmatiche con flussi piroclastici, come già accaduto in passato.

I ricercatori ipotizzano che eruzioni meno esplosive siano legate alla risalita graduale di volumi modesti di magma. In quel caso ci sarebbe una lunga fase precedente con sismicità superficiale, deformazione del suolo ed emissione di gas.

Che cosa lega la crisi attuale all’eruzione del 1538

La fase di sollevamento della caldera in corso dal 2005 mostra analogie con quella precedente l’eruzione di Monte Nuovo. Come allora, la sismicità è aumentata sia per frequenza sia per magnitudo massima.

Il sollevamento del suolo è stato però minore: 4,3 metri tra il 1950 e il 2024, contro i 10 metri registrati tra il 1430 e il 1503.

Nel 1538 una prima fase freatomagmatica, dovuta al contatto tra magma e acqua di mare, formò una colonna di ceneri e lapilli. Il collasso della colonna generò flussi piroclastici verso Pozzuoli, depositati nel raggio di 3 chilometri.

Monte Nuovo è l’unico evento storico documentato, quindi l’INGV invita a considerarlo con cautela. Secondo l’istituto non esistono certezze su come e quando avverrà la prossima eruzione.

Che cosa ha detto l’Osservatorio Vesuviano alla Camera

Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, ha spiegato alla Commissione Ambiente della Camera che il degassamento è uno dei principali fattori dell’attuale fase bradisismica. L’audizione riguarda il nuovo decreto sui Campi Flegrei.

«Nella Solfatara il degassamento sta aumentando nel tempo, quella è una zona pericolosa, ma la delocalizzazione deve essere su base volontaria. Certo, più si allontanano le persone dalle zone pericolose e meglio è».

Il decreto e i fondi per le chiese danneggiate

Nella stessa sede Paola Ricciardi, soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, ha stimato tra 25 e 30 milioni di euro il costo degli interventi su 13 chiese dissestate. Secondo Ricciardi, i 10 milioni di contributo statale previsti dal decreto non bastano.

La soprintendente ha spiegato che il sisma del 31 luglio ha causato danni pesanti agli edifici di culto, soprattutto a Pozzuoli. Le messe in sicurezza in corso con la diocesi costano in media circa 450mila euro ciascuna.

Domande frequenti L’eruzione dei Campi Flegrei sarebbe esplosiva? Secondo l’INGV, la probabilità che un’eventuale futura eruzione dei Campi Flegrei sia esplosiva è dell’89%. Il magma dell’area è viscoso: quando risale rapidamente, i gas non riescono a liberarsi e la pressione interna lo frammenta in modo esplosivo. Quanto è probabile una piccola eruzione ai Campi Flegrei? L’INGV stima al 60% la probabilità che un’eventuale eruzione dei Campi Flegrei sia di taglia piccola, come Monte Nuovo e Averno 2. Per la taglia media, come Astroni, la stima è del 25%. Per la taglia grande, come Agnano-Monte Spina, è del 4%. Quando è stata l’ultima eruzione ai Campi Flegrei? L’ultima eruzione nell’area dei Campi Flegrei è quella di Monte Nuovo, avvenuta nel 1538. Una prima fase freatomagmatica formò una colonna di ceneri e lapilli. Il collasso della colonna generò flussi piroclastici verso Pozzuoli, depositati nel raggio di 3 chilometri. Di quanto si è sollevato il suolo ai Campi Flegrei? Il suolo dei Campi Flegrei si è sollevato di 4,3 metri tra il 1950 e il 2024. Tra il 1430 e il 1503, prima dell’eruzione di Monte Nuovo, il sollevamento era stato di 10 metri. La fase di sollevamento attuale è in corso dal 2005. Quanto costa mettere in sicurezza le chiese danneggiate a Pozzuoli? La soprintendente Paola Ricciardi stima tra 25 e 30 milioni di euro il costo degli interventi su 13 chiese dissestate dal sisma del 31 luglio, soprattutto a Pozzuoli. Il contributo statale previsto dal decreto è di 10 milioni di euro e, secondo Ricciardi, non basta. Le messe in sicurezza in corso con la diocesi costano in media circa 450mila euro ciascuna.

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Fonte: Geopop · Zazoom Social News