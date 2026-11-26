di Redazione ZON

In sintesi. Il regista Damiano Michieletto ha presentato il 25 novembre 2026 la sua regia di Otello di Giuseppe Verdi, che il 7 dicembre 2026 inaugura la stagione lirica della Scala di Milano. Michieletto descrive il protagonista come uno psicotico ossessionato che va a pezzi, insieme alla scenografia.

I punti chiave L’Otello di Giuseppe Verdi inaugura la stagione lirica della Scala di Milano il 7 dicembre 2026.

Il regista Damiano Michieletto ha illustrato l’allestimento il 25 novembre 2026 nell’incontro con il pubblico «Prima della prima».

Nella regia di Michieletto la parte militare della vicenda è ridimensionata e lo spettacolo guarda all’identità intima dei personaggi.

Nell’allestimento Jago è una sorta di maggiordomo e indossa guanti bianchi come fossero una maschera.

Nella scena iniziale Jago è solo e al buio e si infila i guanti, poi il teatro si riempie di fumo.

Il regista Damiano Michieletto descrive il suo Otello alla Scala come «uno psicotico ossessionato», un uomo che va a pezzi. Con lui andrà in pezzi anche la scenografia dell’opera di Giuseppe Verdi, che il 7 dicembre 2026 inaugura la stagione lirica del teatro milanese.

Michieletto ha illustrato l’allestimento il 25 novembre 2026 nell’incontro con il pubblico «Prima della prima». Quel giorno cadeva la giornata contro la violenza sulle donne.

Un Otello meno militare e più intimo

Nella regia di Michieletto la parte militare della vicenda è ridimensionata. Lo spettacolo guarda invece all’identità intima dei personaggi, seguendo il modo in cui Verdi li ha descritti e scritti.

Il regista ha spiegato il metodo con una frase: «la musica è già la regia dell’opera». Per Michieletto è la partitura a indicare come mettere in scena i protagonisti.

Tre personaggi, tre modi di stare nella musica

Otello, per Michieletto, è un eroe stanco. La sua scrittura musicale è dirompente, tanto che alla fine il personaggio non ha più voce.

Jago non cambia mai e praticamente non canta: declama e gracchia, come indicò Verdi. In questo modo, nella lettura del regista, si insinua nella mente di Otello, gli instilla il dubbio e lo annebbia.

Desdemona è una donna capace di compiere una scelta autonoma, fuori dalle convenzioni. Diventa vittima di fronte a un uomo psicotico e violento, come accade ancora oggi a tante donne che non riescono a fermare quell’irrazionalità. Secondo Michieletto, mantiene la propria altezza fino alla fine, fino alla sua Ave Maria.

Il coro come nobiltà ostile e Jago come maggiordomo

Nell’allestimento il coro rappresenta la nobiltà che non accetta Otello. La sua è una festa di nozze rimandata di continuo.

In quella festa Jago è una sorta di maggiordomo. Indossa guanti bianchi come fossero una maschera per compiere le sue macchinazioni, che mandano Otello in pezzi.

Dal buio al fumo: come si apre e si chiude lo spettacolo

Michieletto definisce la scena iniziale la più difficile per un regista, perché Verdi parte in medias res, senza ouverture. Qui Jago è solo in scena, al buio, e si infila i guanti.

Poi arriva la luce e il teatro si riempie di fumo, il fumo di Jago. Nello stesso fumo il personaggio si allontana alla fine, a tragedia consumata. Il regista ha anticipato che la fine e l’inizio si ripetono.

Domande frequenti Quando inizia la stagione della Scala con Otello? La stagione lirica della Scala di Milano si inaugura il 7 dicembre 2026 con l’Otello di Giuseppe Verdi. La regia è firmata da Damiano Michieletto. Chi è il regista dell’Otello alla Scala? La regia dell’Otello alla Scala è di Damiano Michieletto. Il regista ha illustrato l’allestimento il 25 novembre 2026 nell’incontro con il pubblico «Prima della prima». Come sarà l’Otello di Michieletto alla Scala? Secondo Damiano Michieletto, Otello è uno psicotico ossessionato che va a pezzi, e con lui andrà in pezzi anche la scenografia. La parte militare della vicenda è ridimensionata e lo spettacolo guarda all’identità intima dei personaggi. Come è il Jago nell’Otello di Michieletto? Nella regia di Damiano Michieletto, Jago è una sorta di maggiordomo nella festa di nozze e indossa guanti bianchi come fossero una maschera. Non cambia mai e praticamente non canta: declama e gracchia, come indicò Verdi. Come si apre l’Otello di Michieletto alla Scala? Lo spettacolo parte in medias res, senza ouverture, con Jago solo in scena e al buio mentre si infila i guanti. Poi arriva la luce e il teatro si riempie del fumo di Jago, in cui il personaggio si allontana anche alla fine.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it