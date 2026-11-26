di Redazione ZON

In sintesi. Il 2 dicembre 2026 Canale 5 trasmette il quinto dei sei appuntamenti della terza stagione di Viola come il mare, con gli episodi 9 e 10. Una tubatura rotta costringe la giornalista Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, a lasciare casa, mentre una nuova indagine tocca da vicino l’ispettore Max Paternò.

I punti chiave Canale 5 trasmette il 2 dicembre 2026 gli episodi 9 e 10 di Viola come il mare 3, quinto dei sei appuntamenti della stagione.

Viola Vitale (Francesca Chillemi) deve lasciare casa per la rottura di una tubatura e Ginevra Attanasio le propone una stanza libera nel suo appartamento.

Nella seconda indagine della serata viene ritrovato il cadavere di un assistente informatico della Procura e gli indizi sembrano puntare verso il PM Paternò, padre dell’ispettore Max Paternò.

Durante una festa di redazione Raffaele (Lorenzo Scalzo) bacia Tamara (Chiara Tron).

Viola come il mare 3 conta 12 episodi ed è disponibile in anteprima gratuita su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Il 2 dicembre 2026 Canale 5 trasmette gli episodi 9 e 10 di Viola come il mare 3: una tubatura rotta costringe Viola a lasciare casa.

Quello del 2 dicembre 2026 è il quinto dei sei appuntamenti della terza stagione. La serie conta in tutto 12 episodi ed è interpretata da Francesca Chillemi nel ruolo della giornalista palermitana Viola Vitale.

Cosa succede a Viola dopo l’allagamento della casa

Il pavimento allagato per la rottura di una tubatura costringe Viola (Francesca Chillemi) a trovare una sistemazione per qualche giorno. Ginevra Attanasio (Fiorenza D’Antonio) le propone una stanza libera nel suo appartamento.

Resta da capire se Viola riuscirà a superare l’imbarazzo di convivere con Max (Rodrigo Guirao), cioè Massimo Paternò, il nuovo ispettore di Palermo. Max è il fidanzato di Ginevra.

Le indagini: un’influencer testimone e un cadavere in Procura

Nella prima indagine della serata una popolare influencer si rivela un’importante testimone in un caso di omicidio.

Nella seconda viene ritrovato il cadavere di un assistente informatico della Procura. Gli indizi sembrano puntare verso il PM Paternò (Paolo Sassanelli), il padre di Max, e per l’ispettore non sarà un’indagine come le altre.

In redazione scatta il bacio tra Tamara e Raffaele

Tamara (Chiara Tron) è sempre più innamorata di Raffaele (Lorenzo Scalzo). Durante una festa di redazione scatta la scintilla e Raffaele la bacia.

I due dovranno poi affrontare le prime prove da fidanzati, e la puntata lascia aperta la domanda se ce la faranno.

Come si è arrivati al quinto appuntamento

La quarta puntata è andata in onda il 25 novembre 2026 alle 21.30 su Canale 5. Max e Viola indagavano sull’omicidio di un giudice e si vedevano sempre più spesso anche fuori dal lavoro.

Dopo un blackout a casa di Max, Ginevra era rientrata in anticipo dal viaggio. Viola aveva poi detto a Tamara che era stato solo un errore e che tra lei e Max non sarebbe cambiato nulla.

Sullo sfondo resta aperto il caso dell’omicidio al matrimonio di Alice D’Amario, che accompagna l’intera stagione e ha portato Alice in carcere.

Appuntamento Data di messa in onda su Canale 5 Primo 4 novembre 2026 Secondo 11 novembre 2026 Terzo 18 novembre 2026 Quarto 25 novembre 2026 Quinto (episodi 9 e 10) 2 dicembre 2026

Dove vedere Viola come il mare 3 in anteprima

La serie è disponibile in anteprima gratuita su Mediaset Infinity. La piattaforma prevedeva la pubblicazione della quinta puntata subito dopo la fine della quarta in tv, il 25 novembre 2026.

La fiction è una serie light crime tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, pubblicato da Sellerio. Mescola commedia romantica e casi di cronaca nera.

Domande frequenti Quando va in onda il quinto appuntamento di Viola come il mare 3? Il quinto appuntamento di Viola come il mare 3 va in onda il 2 dicembre 2026 su Canale 5. Comprende gli episodi 9 e 10 ed è il quinto dei sei appuntamenti della terza stagione. Cosa succede a Viola nella puntata del 2 dicembre di Viola come il mare 3? Una tubatura rotta allaga il pavimento di casa e Viola deve trovare una sistemazione per qualche giorno. Ginevra Attanasio le propone una stanza libera nel suo appartamento, dove vive anche Max, il suo fidanzato. Resta da capire se Viola riuscirà a superare l’imbarazzo di convivere con lui. Quanti episodi ha Viola come il mare 3? La terza stagione di Viola come il mare conta 12 episodi in sei appuntamenti su Canale 5. Il 2 dicembre 2026 vanno in onda gli episodi 9 e 10. Dove vedere Viola come il mare 3 in anteprima? Viola come il mare 3 è disponibile in anteprima gratuita su Mediaset Infinity. La piattaforma prevedeva la pubblicazione della quinta puntata subito dopo la fine della quarta in tv, il 25 novembre 2026. Chi è Max in Viola come il mare 3? Max, interpretato da Rodrigo Guirao, è Massimo Paternò, il nuovo ispettore di Palermo. È il fidanzato di Ginevra Attanasio e il figlio del PM Paternò, interpretato da Paolo Sassanelli.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Davide Maggio · Amica · Zazoom Social News