di Redazione ZON

In sintesi. Il 25 novembre 2026 la Bbc ha confermato che lo chef scozzese Gordon Ramsay presenterà Top Gear, lo show di motori sospeso dal 2022 dopo l’incidente di Andrew Flintoff. Le riprese sono previste nel 2027 nel Regno Unito e all’estero, il ritorno in televisione è fissato per il 2028.

I punti chiave La Bbc ha confermato il 25 novembre 2026 che Gordon Ramsay sarà il nuovo presentatore di Top Gear.

Top Gear è andato in onda dal 1977 al 2022, anno in cui la Bbc ha sospeso il programma dopo il grave incidente d’auto di Andrew Flintoff.

Le riprese di Top Gear sono previste nel 2027 nel Regno Unito, anche a Dunsfold Aerodrome, e in altre località internazionali.

Top Gear tornerà in onda nel 2028 con Gordon Ramsay alla guida del programma.

La Bbc non ha reso noti i nomi dei possibili co-presentatori che affiancheranno Gordon Ramsay.

Gordon Ramsay sarà il nuovo presentatore di Top Gear: il 25 novembre 2026 la Bbc ha confermato il ritorno dello show dei motori nel 2028, con lo chef scozzese alla guida del programma.

Top Gear è andato in onda senza interruzioni dal 1977 fino al 2022. In quell’anno la Bbc ha sospeso la trasmissione dopo il grave incidente d’auto in cui Andrew Flintoff è rimasto seriamente ferito. All’incidente sono seguiti polemiche e risarcimenti.

Chi è Gordon Ramsay e cosa c’entra con i motori

Gordon Ramsay è uno chef scozzese e un volto televisivo noto su entrambe le sponde dell’oceano per ristoranti e cooking show. È conosciuto anche per la passione per le auto sportive e di lusso, per le spider e per le moto.

Andrew Flintoff era l’ultimo conduttore del programma, insieme a Paddy McGuinness e al pilota collaudatore Chris Harris. Dopo la sospensione del 2022, la Bbc ha atteso fino al 25 novembre 2026 per annunciare chi guiderà la ripartenza.

Perché Top Gear cerca un rilancio dopo gli anni di Clarkson

Per anni Top Gear è stato il programma più popolare al mondo nel suo genere. Il successo è arrivato con la conduzione di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, che non è stata priva di controversie.

Il trio è uscito di scena dopo uno scontro tra Clarkson e un producer, che di fatto ha portato al suo licenziamento. Nelle stagioni successive il programma non ha più raggiunto gli stessi picchi di audience.

Lo show aveva puntato su presentatori molto popolari nel Regno Unito: Chris Evans, affiancato dall’attore americano Matt LeBlanc, e poi Flintoff con McGuinness.

Cosa promette Ramsay e quando si gira

In una nota Gordon Ramsay si è detto entusiasta e ha promesso di portare in Top Gear «una rinnovata energia e ambizione». La formula, ha spiegato, prevede «sorprese, intrattenimento» e la «giusta razione di caos» che per decenni ha accompagnato il tono ironico del programma.

I nomi dei possibili co-presentatori che affiancheranno Ramsay restano riservati. Le riprese sono previste nel 2027 nel Regno Unito, anche a Dunsfold Aerodrome, la base storica dello show a sud-ovest di Londra, e in altre località internazionali.

Anno Cosa succede a Top Gear 1977 Il programma della Bbc va in onda per la prima volta 2022 La trasmissione viene sospesa dopo l’incidente di Andrew Flintoff 2027 Sono previste le riprese nel Regno Unito e all’estero 2028 Top Gear torna in onda con Gordon Ramsay

Domande frequenti Chi è il nuovo conduttore di Top Gear? Il nuovo presentatore di Top Gear è lo chef scozzese Gordon Ramsay. La Bbc lo ha confermato il 25 novembre 2026, annunciando il ritorno dello show dei motori nel 2028. Quando torna Top Gear in tv? Top Gear tornerà in onda nel 2028 sulla Bbc. Le riprese sono previste nel 2027, nel Regno Unito e in altre località internazionali. Perché Top Gear è stato sospeso nel 2022? La Bbc ha sospeso Top Gear nel 2022 dopo il grave incidente d’auto in cui Andrew Flintoff è rimasto seriamente ferito. All’incidente sono seguiti polemiche e risarcimenti. Dove si gireranno le nuove puntate di Top Gear? Le riprese del nuovo Top Gear sono previste nel 2027 nel Regno Unito, anche a Dunsfold Aerodrome, la base storica dello show a sud-ovest di Londra. Sono previste anche altre località internazionali. Chi affiancherà Gordon Ramsay a Top Gear? I nomi dei possibili co-presentatori che affiancheranno Gordon Ramsay a Top Gear restano riservati. La Bbc non li ha ancora resi noti.

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Fonte: ANSA · Blasting News