di Redazione ZON

In sintesi. Il Thanksgiving, in italiano Giorno del Ringraziamento, cade giovedì 26 novembre 2026, il quarto giovedì di novembre. Negli Stati Uniti è la festa dedicata a famiglia, gratitudine e condivisione, con il tacchino ripieno al centro della tavola. In Italia hotel e ristoranti, da Milano a Montalcino, propongono menu a tema.

I punti chiave Il Giorno del Ringraziamento 2026 cade giovedì 26 novembre 2026, il quarto giovedì di novembre.

Il Black Friday 2026 parte venerdì 27 novembre 2026, il giorno dopo il Thanksgiving.

I dolci tradizionali del Thanksgiving sono tre: la pumpkin pie, la pecan pie e la apple pie.

Il Westin Palace di Milano propone la degustazione Whiskey e papille il 26 novembre 2026, dalle 20 alle 22, con quattro assaggi.

Peck di Milano propone il Giant Turkey farcito e avvolto nel lardo dal 20 al 29 novembre, in negozio e su ordinazione.

Il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) 2026 cade giovedì 26 novembre 2026. Negli Stati Uniti è la festa dedicata a famiglia, gratitudine e condivisione, e in Italia diversi hotel e ristoranti la celebrano con menu a tema.

Il Giorno del Ringraziamento 2026 cade giovedì 26 novembre

Il Thanksgiving si celebra ogni anno il quarto giovedì di novembre. Nel 2026 quel giovedì è il 26 novembre. La data fu fissata da Franklin D. Roosevelt.

La memoria nazionale americana fa risalire la festa al 1621, quando i coloni inglesi di Plymouth e i nativi Wampanoag condivisero un raccolto. Abraham Lincoln rese il Thanksgiving ricorrenza federale nel 1863. Il racconto storico di quel primo banchetto, oggi, viene considerato più complesso della versione tradizionale.

Come si vive il Thanksgiving negli Stati Uniti

Per molti americani il Thanksgiving è un giorno di riposo. Uffici governativi e banche sono generalmente chiusi, come numerose attività commerciali, mentre alcuni negozi, ristoranti e servizi restano aperti.

Il Thanksgiving è anche uno dei periodi di maggiore movimento del Paese. Milioni di persone si spostano per raggiungere parenti e amici, e il traffico su strade e aeroporti diventa particolarmente intenso.

Nel pomeriggio amici e famiglie si riuniscono per il pranzo o la cena, con il tacchino arrosto al centro della tavola e il football americano in televisione. Il giorno dopo, venerdì 27 novembre 2026, parte il Black Friday: la stagione degli acquisti prosegue fino a Natale e Capodanno.

Cosa si mangia: tacchino ripieno, patate e tre torte

Il piatto simbolo del Thanksgiving è il tacchino ripieno cotto al forno, spesso servito con salsa ai mirtilli rossi. Il menu varia da famiglia a famiglia.

Accanto al tacchino arrivano di solito patate in più versioni, come il purè e le patate dolci con glassa speziata. Completano la tavola verdure di stagione come i fagiolini in teglia, il mais e lo stuffing, un ripieno a base di pane, erbe e verdure.

I dolci tradizionali sono tre: la pumpkin pie (torta di zucca), la pecan pie (torta di noci pecan) e la apple pie (torta di mele). Di solito arrivano in tavola tutti insieme.

Perché il Thanksgiving 2026 interessa anche in Italia

In Italia hotel, ristoranti e gastronomie preparano menu dedicati al Thanksgiving. Si rivolgono ai molti expat americani lontani dalla tavola di casa e a chi vuole provare i sapori americani, dal tacchino alla pumpkin pie.

Molte proposte rileggono la festa con ingredienti italiani. Al Gritti Palace di Venezia la cena in quattro portate ricostruisce i piatti americani con prodotti del Veneto: il tacchino ripieno arriva con broccolo fiolaro, patata schiacciata e tartufo.

A Roma il locale La Zanzara ospita drink speciali dedicati alla Tito’s Handmade Vodka, distillata ad Austin, in Texas. La barlady Cristiana Brunetti ha creato il RoasTito’s, con vodka, vermouth Noilly Prat e un cordiale di spezie per arrosti.

Dove trovare una cena di Thanksgiving in Italia: le date e le proposte

Locale Città Quando Cosa propone Maison Massucco Castellamonte (Torino) 26 novembre Thanksgiving Edition con cucina americana abbinata agli Champagne; menu di Alice Agnelli, realizzato dallo chef Domenico Della Salandra Gio Gio’s Milano dal 26 al 28 novembre Pollo intero arrosto farcito con foie gras al posto del tacchino, e costine di manzo cotte lentamente Peck Milano dal 20 al 29 novembre Giant Turkey farcito e avvolto nel lardo, prosciutto cotto glassato, apple pie; in negozio e su ordinazione The Westin Palace Milano 26 novembre, dalle 20 alle 22 Whiskey e papille: degustazione di whiskey in quattro assaggi con un esperto di Velier, nella sala Eight Club Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa Lucca (Toscana) 26 novembre Cena “Tradizioni americane. Sapori italiani”, con tacchinella farcita alle castagne; prenotabile anche nel pacchetto Thanksgiving Gourmet Villa San Michele, A Belmond Hotel Firenze 26 novembre Pranzo Tusc Giving Day al Ristorante San Michele, con prodotti del territorio toscano Hotel Savoy (ristorante Irene) Firenze 26 novembre Percorso di Fulvio Pierangelini con tacchino farcito e torta di mele con crumble Castiglion del Bosco, A Rosewood Hotel Montalcino 26 novembre Cena al ristorante Campo del Drago, due stelle Michelin, dell’Executive Chef Matteo Temperini; menu dedicato per le undici ville private Hotel de Russie (Le Jardin) Roma 26 novembre Menu di Fulvio Pierangelini con ravioli di zucca, tacchino farcito con castagne e zuppetta di cachi The Rome Edition (Anima) Roma 26 novembre Menu dello chef Antonio Gentile con spaghetti e polpette al ragù napoletano, tacchino ripieno e pecan pie

Il Westin Palace di Milano inaugura il 26 novembre 2026 il format Whiskey e papille, realizzato con Velier e destinato a diventare un appuntamento fisso. L’hotel sceglie il whiskey, il distillato più legato alla storia americana, come chiave per leggere il Ringraziamento.

Peck, la gastronomia di via Spadari a Milano fondata nel 1883, accompagna il Giant Turkey con salsa cranberry, salsa di mele renette o gravy. Tra i contorni propone la patata dolce con bacon e fonduta di Comté e la green bean casserole. Una selezione dei piatti è servita anche al Bistrot Piccolo Peck.

Domande frequenti Quando è il Giorno del Ringraziamento 2026? Il Giorno del Ringraziamento 2026 cade giovedì 26 novembre 2026. Il Thanksgiving si celebra ogni anno il quarto giovedì di novembre. Cosa si mangia a Thanksgiving? Il piatto simbolo del Thanksgiving è il tacchino ripieno cotto al forno, spesso con salsa ai mirtilli rossi. Lo accompagnano patate in più versioni, verdure di stagione e lo stuffing. I dolci tradizionali sono tre: pumpkin pie, pecan pie e apple pie. Dove si può festeggiare il Thanksgiving in Italia? In Italia diversi hotel e ristoranti propongono cene o menu a tema il 26 novembre 2026, tra cui locali a Milano, Roma, Firenze, Lucca, Montalcino e Castellamonte, in provincia di Torino. Le proposte, con date e piatti, sono nella tabella dell’articolo. Quando inizia il Black Friday 2026? Il Black Friday 2026 inizia venerdì 27 novembre 2026, il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento. Negli Stati Uniti la stagione degli acquisti prosegue poi fino a Natale e Capodanno. Chi ha reso il Thanksgiving una festa federale negli Stati Uniti? Abraham Lincoln ha reso il Thanksgiving una ricorrenza federale nel 1863. La data della festa fu fissata da Franklin D. Roosevelt.

Fonte: Forbes Italia · Grazia · I Love Molfetta