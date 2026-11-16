di Redazione ZON

In sintesi. Per riconoscere un sito di shopping falso, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il Garante per la protezione dei dati personali e la Polizia Postale indicano controlli da incrociare prima di pagare: indirizzo, prezzo, dati del venditore, recensioni e pagamento tracciabile. Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre 2026.

I punti chiave Nessun segnale basta da solo a smascherare un sito di shopping falso: vanno incrociati i sette controlli da fare prima di pagare.

L’AGCM indica che la homepage di un negozio online deve mostrare denominazione, indirizzo fisico, partita IVA, contatti e condizioni generali di vendita; se mancano, non si deve acquistare.

La Polizia Postale, in una comunicazione del 21 aprile 2026, descrive due leve dei truffatori: prezzi fuori mercato e urgenza psicologica.

Il Garante per la protezione dei dati personali consiglia carte prepagate o altri metodi che evitano di comunicare i dati bancari al venditore.

Chi ha già pagato su un sito falso deve contattare subito la banca o l’emittente della carta, conservare le prove e segnalare il caso alla Polizia Postale.

Nessun segnale basta da solo a smascherare un sito di shopping falso: vanno incrociati più controlli prima di pagare. Leggi con attenzione l’indirizzo, diffida di sconti troppo alti e di messaggi che mettono fretta, cerca in homepage i dati del venditore e le recensioni indipendenti. Paga con uno strumento tracciabile ed evita i siti che accettano solo il bonifico.

Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre. Secondo il vademecum del Garante per la protezione dei dati personali, riportato dalle testate, tra i rischi tipici ci sono siti di shopping falsi, sconti sospetti e false notifiche di spedizione.

Cosa serve per controllare un negozio online prima di comprare?

Un browser e un motore di ricerca, per leggere l’indirizzo del sito e cercare recensioni.

Il sito del produttore o quelli di rivenditori che conosci, per confrontare prezzo e caratteristiche del prodotto.

Uno strumento di pagamento tracciabile: carta di credito, di debito, prepagata (anche una dedicata solo agli acquisti online) o un portafoglio digitale che permette di aprire una contestazione.

Quali sono i sette controlli da fare prima di pagare?

Non cliccare i link ricevuti via email, SMS o social: raggiungi il negozio digitando tu l’indirizzo nel browser. Leggi l’indirizzo nella barra del browser: deve corrispondere al nome dell’azienda, senza lettere strane, trattini in più o estensioni insolite. Confronta prezzo e caratteristiche del prodotto con il sito del produttore o con rivenditori noti. Controlla in homepage denominazione, indirizzo fisico, partita IVA, contatti e condizioni generali di vendita. Se mancano, non acquistare. Cerca recensioni e commenti indipendenti con i motori di ricerca, i portali di referenze o le associazioni di consumatori. Non fidarti solo di quelle mostrate sul sito. Se hai dubbi sul venditore, recupera per conto tuo telefono, email o chat dell’azienda e chiedi conferma. Paga con uno strumento tracciabile. Se il sito accetta solo il bonifico, non comprare.

Come si riconosce un indirizzo clone?

I siti truffa imitano con piccole differenze quelli ufficiali dei marchi noti. L’AGCM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, fa un esempio con un marchio generico: mette a confronto l’indirizzo ufficiale con alcune varianti sospette.

Indirizzo Cosa indica marchio.com/it Indirizzo ufficiale dell’esempio marchioitsconto.com Variante con parole aggiunte al marchio marchio.shop Variante con un’estensione diversa

Un altro segnale da valutare è un dominio registrato da poche settimane per un negozio che dice di essere attivo da anni.

Quali informazioni deve mostrare in homepage un negozio serio?

Secondo l’AGCM, la homepage deve contenere denominazione, indirizzo fisico, partita IVA e contatti del venditore, oltre alle condizioni generali di vendita. Se questi elementi mancano, l’AGCM indica di non procedere all’acquisto. Se ci sono ma qualcosa non torna, contatta il venditore.

Condizioni di vendita incomplete o politiche di reso poco chiare sono altri segnali d’allarme. Controlla anche che sia prevista la garanzia legale di conformità, che per i prodotti nuovi dura 2 anni, e che esista un servizio di assistenza post-vendita.

Perché sconti e fretta sono un campanello d’allarme?

La Polizia Postale, in una comunicazione del 21 aprile 2026, descrive due leve dei truffatori: prezzi fuori mercato e urgenza psicologica, cioè pressioni per concludere in fretta. Frasi come «ultimi pezzi disponibili», «offerta valida solo per pochi minuti» e «compra subito» servono a questo.

Il Garante invita a diffidare delle offerte troppo belle per essere vere, soprattutto se per approfittarne bisogna cliccare un link, lasciare dati personali o bancari o compilare sondaggi e questionari. Diffida anche di prezzi irrisori e offerte in omaggio.

La Polizia Postale descrive cosa succede dopo il pagamento: il venditore diventa irreperibile e il prodotto, se arriva, è spesso di scarso valore e diverso da quello acquistato.

Come si verificano recensioni e contatti?

Cerca commenti sul sito fuori dal sito stesso. L’AGCM indica i motori di ricerca, i portali di referenze e le associazioni di consumatori. Cerca su più piattaforme: il Garante ricorda che anche i commenti degli utenti possono essere falsi.

Frasi sgrammaticate o incoerenti possono indicare un sito truffa. Lo stesso vale per i contenuti copia-incolla nelle pagine «Chi siamo» o nelle descrizioni, e per i testi generici ripetuti su più siti. Se compri da un profilo social, le associazioni dei consumatori consigliano di diffidare di quelli senza storia, con poche recensioni autentiche e solo immagini patinate.

Per i contatti, cerca online telefono, email o chat dell’azienda senza usare quelli ricevuti nel messaggio. Usali per chiedere conferma se qualcosa non torna.

Quali segnali sembrano rassicuranti ma non lo sono?

Il lucchetto accanto all’indirizzo. Indica una connessione protetta, ma non garantisce che il negozio sia affidabile: anche i siti truffa possono averlo. Alcune guide commerciali considerano un allarme l’assenza di HTTPS, quindi usalo solo come controllo minimo.

Una grafica professionale. I siti clone copiano loghi, immagini dei prodotti e struttura delle pagine dei negozi veri.

Le recensioni positive sul sito. Possono essere false: controllale altrove.

Le vendite dentro i social. Chi propone acquisti sui social va trattato con cautela. Le offerte tipo «scrivi in DM» sono molto rischiose: meglio siti con procedure di pagamento certificate e condizioni di vendita chiare.

Le notifiche di spedizione. Durante il Black Friday aumentano quelle false. Controlla lo stato di una consegna solo sul sito o sull’app ufficiale del venditore o del corriere.

Quale metodo di pagamento protegge di più?

Meglio gli strumenti tracciabili. Il Garante consiglia carte prepagate o altri metodi che permettono di non comunicare i dati bancari al venditore. Le fonti raccontano invece bonifici e ricariche come il caso più difficile da recuperare.

Metodo Cosa dicono le fonti Carta di credito, di debito o prepagata Pagamento tracciabile che consente di contestare l’addebito. La prepagata evita di dare i dati bancari al venditore. Portafoglio digitale Permette di aprire una contestazione. Solo bonifico L’AGCM dice di non acquistare da siti che non consentono in concreto la carta o altri sistemi tracciati. Bonifici e ricariche sono il caso più difficile da recuperare.

Le fonti non trattano in modo uniforme il caso Postepay e dei bonifici. Se hai dubbi sul tuo strumento, chiedi alla banca o all’emittente.

Cosa fare se hai già pagato su un sito falso?

Contatta subito la banca o l’emittente della carta tramite i canali ufficiali. Chiedi la contestazione (chargeback) e valuta con loro il blocco della carta. Conserva ricevute, conferme d’ordine, email, chat, indirizzo del sito e schermate dell’offerta: servono per la contestazione e per la denuncia. Segnala o denuncia alla Polizia Postale, anche online, con il servizio «segnala online» all’indirizzo commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/.

Il chargeback non è un rimborso automatico: condizioni e termini dipendono dal circuito, dal contratto e dal motivo della contestazione. Non aspettare, perché i tempi variano con circuito ed emittente.

Sulla denuncia le fonti non coincidono. Alcune dicono che non è obbligatoria per il chargeback ma rafforza la posizione, altre che certi circuiti la richiedono per avviarlo. Chiedi alla tua banca cosa serve nel tuo caso.

Una segnalazione all’AGCM non equivale a una richiesta di rimborso individuale. Per la tua situazione specifica rivolgiti alla banca o a un professionista.

E se hai inserito i dati della carta o una password su una pagina sospetta?

Valuta con la banca il blocco e la sostituzione della carta. Cambia la password, partendo dagli account più importanti se la usavi anche altrove, e attiva l’autenticazione a due fattori.

Domande frequenti Come faccio a capire se un sito di shopping è falso? Nessun segnale basta da solo: vanno incrociati più controlli. Leggi con attenzione l’indirizzo, confronta il prezzo con il sito del produttore, controlla in homepage i dati del venditore e cerca recensioni indipendenti fuori dal sito. Prima di pagare scegli uno strumento tracciabile. Quali dati deve mostrare in homepage un negozio online affidabile? Secondo l’AGCM, la homepage deve contenere denominazione, indirizzo fisico, partita IVA e contatti del venditore, oltre alle condizioni generali di vendita. Se questi elementi mancano, l’AGCM indica di non procedere all’acquisto. Il lucchetto accanto all’indirizzo garantisce che il sito sia sicuro? No. Il lucchetto indica una connessione protetta, ma non garantisce che il negozio sia affidabile, perché anche i siti truffa possono averlo. Va usato solo come controllo minimo. Quale metodo di pagamento è più sicuro per gli acquisti online? Gli strumenti tracciabili: carta di credito, di debito, prepagata o portafoglio digitale, che permettono di contestare l’addebito. Se un sito accetta solo il bonifico, l’AGCM indica di non acquistare. Cosa devo fare se ho già pagato su un sito falso? Contatta subito la banca o l’emittente della carta tramite i canali ufficiali e chiedi la contestazione (chargeback). Conserva ricevute, email, chat e schermate dell’offerta, poi segnala il caso alla Polizia Postale anche online. Il chargeback non è un rimborso automatico.

Fonte: AGCM – Conviene saperlo (Il Decalogo, pagina ufficiale) · AGCM – Decalogo “Conta fino a dieci” (PDF ufficiale) · Polizia di Stato – Commissariato di PS online · Open (vademecum Garante privacy, 13 nov 2026) · La Notizia (vademecum Garante privacy) · Notizie.it (vademecum Garante privacy) · Truffe e-commerce in aumento: come riconoscere siti falsi, prezzi sospetti e pagamenti poco sicuri · False reti di vendita al dettaglio: Come individuare ed evitare le truffe dello shopping online · Truffa online: come recuperare i soldi? · Siti truffaldini: la legge garantisce il rimborso degli acquisti online – AmeVe Blog · Black Friday 2026: le truffe da riconoscere prima di pagare – AttentiOnline · Allerta truffe online: come segnalare i falsi siti di e-commerce – Cna Ancona · Agcm, un decalogo di 10 regole per la spesa online per difendersi dalle truffe sul cibo · Shopping online, la trappola dei falsi negozi: come difendersi prima di pagare · Attenti ai siti clone: la polizia postale mette in guardia su alcuni e-commerce fraudolenti – Lavocediasti.it · Negozi online falsi: come riconoscerli e difenderti · Come riconoscere un sito di acquisti falso: 10 controlli – GUIDA INFORMATIVE · Black Friday 2026: 7 trucchi per risparmiare davvero – Lasignoramaria.it · Polizia Postale, l’allarme sulle truffe nell’e-commerce