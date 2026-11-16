di Redazione ZON

In sintesi. Per far tornare i canali spariti dalla TV si avvia una nuova ricerca automatica dal menu del televisore o del decoder, alla voce Canali, Sintonizzazione o Installazione. La scansione dura pochi minuti e non costa nulla. Se mancano solo alcuni canali, come i Rai in HD, la causa può essere l’incompatibilità del dispositivo con DVB-T2 e HEVC.

I punti chiave La risintonizzazione dei canali è gratuita e richiede pochi minuti di scansione automatica.

Con un decoder esterno, la ricerca dei canali va fatta sul decoder e non dal menu della TV.

Il canale 200 mostra il cartello «Test HEVC Main 10» se il televisore è compatibile con DVB-T2 e HEVC.

Secondo il MIMIT, i televisori acquistati dal 22 dicembre 2018 sono compatibili con il nuovo digitale terrestre.

Un decoder DVB-T2 con HEVC Main 10 può bastare al posto di un televisore nuovo.

Per far tornare i canali spariti basta una nuova ricerca automatica dal menu del televisore o del decoder: servono pochi minuti e non costa nulla. Le voci cambiano secondo la marca, ma di solito stanno sotto Canali, Sintonizzazione o Installazione. Se mancano solo alcuni canali, come i Rai in HD, può dipendere dalla compatibilità con DVB-T2 e HEVC.

Cosa serve per risintonizzare i canali?

Il telecomando del televisore o del decoder.

del televisore o del decoder. Il cavo d’antenna inserito bene nella presa a muro e nell’apparecchio.

inserito bene nella presa a muro e nell’apparecchio. Pochi minuti di scansione, senza spegnere l’apparecchio.

di scansione, senza spegnere l’apparecchio. Costo: zero. La risintonizzazione è una funzione di TV e decoder.

Se in casa hai un decoder esterno, la ricerca va fatta sul decoder, non dal menu della TV.

Come si risintonizza il digitale terrestre, passo per passo?

Prima di cominciare, annota quali canali mancano e quali funzionano: ti servirà per capire se il problema si risolve. Poi segui questi passaggi.

Controlla che il cavo d’antenna sia ben inserito nella presa a muro e nel televisore o nel decoder, e che la sorgente sia impostata su TV. Con il telecomando apri il menu: tasto «Menu», «Home» o «Impostazioni», secondo il modello. Cerca la sezione «Canali», «Trasmissione», «Sintonizzazione» o «Installazione». Il nome cambia secondo la marca, il modello e la versione del software. Scegli «Sintonizzazione automatica» o «Ricerca automatica», o la voce equivalente. Come sorgente seleziona «Antenna» o «Digitale terrestre». Se la TV chiede se cercare digitale o analogico, scegli DTV (digitale), non ATV. Avvia la ricerca e aspetta la fine della scansione senza spegnere l’apparecchio. Se compare la scelta della regione, indica la tua: serve per i canali Rai regionali. Se richiesto, conferma o salva la nuova lista dei canali.

A ricerca finita, la lista dovrebbe rimettersi in ordine da sola: le prime nove posizioni tornano al loro posto e le versioni HD si raggruppano più avanti, nella fascia 500.

Esempio: Samsung Smart TV

Secondo la pagina di supporto Samsung aggiornata al 17 marzo 2026, si parte dal pulsante «Home» del telecomando. Poi si va su «App» > «Impostazioni» > «Tutte le impostazioni» > «Generale e privacy».

Da lì si prosegue fino alla ricerca canali, scegliendo le opzioni per il digitale terrestre. Alla fine compare il numero di canali trovati. I passaggi intermedi cambiano secondo il modello: per l’elenco completo guarda la pagina di supporto Samsung.

Esempio: Google TV recente

Su un televisore con Google TV il percorso indicato è «Impostazioni» > «Canali e ingressi» > «Canali» > «Impostazione dei canali» > «Ricerca canali». Poi scegli «Digitale».

Perché i canali spariscono dal digitale terrestre?

Di solito perché cambiano le frequenze, i multiplex o la numerazione LCN. Un multiplex (mux) è un gruppo di canali trasmessi insieme sulla stessa frequenza: se ne cambia la frequenza o la composizione, può servire risintonizzare. Altre cause possibili sono la compatibilità DVB-T2/HEVC, il cavo d’antenna o le interferenze 5G.

Una testata giornalistica ha riportato un nuovo aggiornamento di frequenze, mux nazionali e LCN dal 13 ottobre 2026, con modifiche per Rai, Mediaset, Persidera, Cairo e D-Free. Al momento la notizia non risulta confermata da una fonte ufficiale.

Come si sistemano canali doppi o in ordine sbagliato?

Attiva l’LCN, se il menu lo offre, e rifai la ricerca. Se il disordine resta, cancella l’intera lista dei canali e ripeti la ricerca da zero. Se la TV propone due canali con lo stesso numero, scegli quello indicato come HD.

Quando la lista è a posto, sposta a mano solo i canali che guardi di più. Se la TV ha perso l’ordine personalizzato, prova funzioni come «Aggiorna canali» o «Ricerca rete», se presenti.

La numerazione abituale è questa. Le posizioni dal 10 al 19 sono riservate alle emittenti locali.

Posizione Canale 1 Rai 1 2 Rai 2 3 Rai 3 4 Rete 4 5 Canale 5 6 Italia 1 7 LA7 8 TV8 9 NOVE

Come capisco se la mia TV è compatibile con DVB-T2 e HEVC?

Secondo il MIMIT, i televisori acquistati dal 22 dicembre 2018 sono compatibili con il nuovo digitale terrestre: da quella data i negozianti devono vendere TV con DVB-T2 e codifica HEVC. Per un apparecchio più vecchio, cerca nel manuale o nella scheda tecnica l’indicazione DVB-T2 e HEVC.

Il test pratico si fa dopo la risintonizzazione. Vai sul canale 200: deve comparire il cartello «Test HEVC Main 10». In alternativa prova i canali 501 (Rai 1 HD), 502 e 503. Se il test fallisce, ripeti la risintonizzazione e riprova.

Cosa vedi Cosa significa Cartello «Test HEVC Main 10» sul canale 200 L’apparecchio è compatibile Solo il canale 57 (Rai Scuola HD), non il 200 Riceve il DVB-T2 ma non la codifica HEVC Numeri 54, 57 e 202 vuoti Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual sono solo in DVB-T2: su una TV non compatibile restano vuoti

Rai 1, 2 e 3 HD vanno invece anche in simulcast, cioè con entrambi gli standard. Ad agosto 2024 Rai ha spostato il Mux B al DVB-T2. A novembre 2026 lo switch-off è ancora parziale, perché la maggior parte delle emittenti trasmette ancora in DVB-T.

Per i canali di test le fonti non coincidono: come riferimento, usa il 200.

Cosa fare se la risintonizzazione non basta?

Controlla prima l’impianto. Il cavo d’antenna deve essere ben avvitato e non ossidato. Se mancano solo alcuni canali, collega la TV a un’altra presa d’antenna.

Secondo il supporto Samsung, se con un diverso punto antenna ricevi tutti i canali, il problema è nell’impianto e conviene chiamare un antennista. Se ricevi male solo alcuni canali, di solito dipende da potenza e qualità del segnale, non da un guasto della TV.

Errori comuni nella ricerca

Ricerca manuale con ATV. Verifica che sia impostato DTV: con ATV cerchi sulle vecchie frequenze analogiche.

Verifica che sia impostato DTV: con ATV cerchi sulle vecchie frequenze analogiche. Ricerca manuale senza il canale RF. Serve solo se conosci il canale RF corretto per la tua zona.

Serve solo se conosci il canale RF corretto per la tua zona. Mux trovato ma niente immagine. Il problema è la compatibilità del televisore, per esempio con il Mux B Rai in DVB-T2.

Il problema è la compatibilità del televisore, per esempio con il Mux B Rai in DVB-T2. Scansione interrotta. Non spegnere l’apparecchio finché non finisce.

Serve per forza una TV nuova se mancano i canali HD?

No, spesso basta un decoder DVB-T2 con HEVC Main 10. Per il DVB-T2 non serve cambiare antenna né impianto: conta che siano compatibili il televisore o il decoder. Con più TV non compatibili serve un decoder per ciascuna.

Una fonte secondaria indica un prezzo indicativo di circa 30 euro per un decoder di questo tipo, senza una data precisa di validità. Prima di comprare, controlla compatibilità e impianto d’antenna.

Ogni quanto conviene risintonizzare?

Una fonte non ufficiale consiglia di farlo almeno ogni 3 mesi, per ricevere nuovi canali o spostamenti di frequenza. Non risulta un obbligo indicato da fonti ufficiali.

E se vivo vicino a un ripetitore telefonico?

Vicino a un ripetitore possono esserci interferenze 5G/LTE. Una fonte non ufficiale indica che può servire un filtro LTE/5G tra il cavo d’antenna e la TV. Per scegliere e montare il filtro, rivolgiti a un antennista.

Domande frequenti Come si risintonizzano i canali della TV? Si apre il menu del televisore o del decoder, si cerca la sezione Canali, Sintonizzazione o Installazione e si sceglie la ricerca automatica, con sorgente Antenna o Digitale terrestre. Poi si aspetta la fine della scansione senza spegnere l’apparecchio. Se richiesto, si conferma la nuova lista dei canali. Perché sono spariti i canali dal digitale terrestre? Di solito perché cambiano le frequenze, i multiplex o la numerazione LCN. Altre cause possibili sono la compatibilità con DVB-T2 e HEVC, il cavo d’antenna o le interferenze 5G. In molti casi basta una nuova ricerca automatica. Come faccio a sapere se la mia TV è compatibile con DVB-T2 e HEVC? Dopo la risintonizzazione vai sul canale 200: se compare il cartello «Test HEVC Main 10», l’apparecchio è compatibile. Secondo il MIMIT, i televisori acquistati dal 22 dicembre 2018 lo sono. Per un apparecchio più vecchio, cerca l’indicazione DVB-T2 e HEVC nel manuale o nella scheda tecnica. Serve una TV nuova se mancano i canali HD? No, spesso basta un decoder DVB-T2 con HEVC Main 10. Non serve cambiare antenna né impianto: conta che siano compatibili il televisore o il decoder. Con più TV non compatibili serve un decoder per ciascuna. Cosa fare se la risintonizzazione non risolve il problema? Controlla il cavo d’antenna, che deve essere ben avvitato e non ossidato, e prova un’altra presa d’antenna. Secondo il supporto Samsung, se con un diverso punto antenna ricevi tutti i canali, il problema è nell’impianto e conviene chiamare un antennista.

Fonte: MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ufficiale) · Samsung Italia – supporto (ufficiale, aggiornato 17.03.2026) · MediaWorld – guida · Selectra (aggiornato 8 ottobre 2026) · Webnews · Libero Tecnologia · Everyeye Tech · TecnoAndroid · Vies News · DIGTV · Soluzionecomputer.it · Soluzionecomputer.it (guida DVB-T2/HEVC) · Manuale del Web · Libero Tecnologia (DTV/ATV) · Taglialabolletta.it · Antennista Milano · Wikipedia – DVB-T2 in Italia · Veneto Notizie (IdaVeneto)