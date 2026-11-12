TV a quadretti o senza segnale: cause e rimedi, passo per passo

di Redazione ZON

In sintesi. A novembre 2026 i quadretti sulla TV o la scritta «segnale assente» indicano quasi sempre un segnale digitale debole, instabile o disturbato. Le verifiche vanno fatte in quest’ordine: riavvio di televisore e decoder, controllo di ingresso e cavo d’antenna, risintonizzazione automatica dei canali. Se non basta, si valutano il test DVB-T2, un filtro LTE/5G o un antennista.

I punti chiave Il test di compatibilità DVB-T2 si fa sul canale 100 o 200 del digitale terrestre: se compare la scritta «Test HEVC Main 10», il televisore è compatibile.

Alcuni canali Rai sono passati al DVB-T2 da agosto 2024, e per riceverlo non serve cambiare antenna né impianto.

Il filtro LTE/5G costa da meno di 10 a poco più di 20 euro, secondo due articoli di stampa del 2026.

Secondo una testata specializzata, in Italia il 5G opera tra 694 e 790 MHz e il DVB-T2 tra 470 e 694 MHz.

Il servizio HELP Interferenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy risponde al numero verde 800.126126 e, se ci sono i requisiti, invia un antennista senza costi per il cittadino.

Quadretti sullo schermo o la scritta «segnale assente» indicano quasi sempre un segnale digitale debole, instabile o disturbato. Prova nell’ordine: riavvia TV e decoder, controlla ingresso e cavo d’antenna, poi fai la risintonizzazione automatica dei canali. Se non basta, valuta il test DVB-T2 e un filtro LTE/5G, oppure chiama un antennista.

Cosa serve per risolvere il problema?

Il telecomando del televisore (e quello del decoder, se ne usi uno).

Il manuale del TV o del decoder, per trovare i nomi dei menu del tuo modello.

Un cavo d’antenna di scorta, utile per la prova se il guasto è su un solo televisore.

Solo se serve: un filtro LTE/5G, oppure un decoder esterno DVB-T2/HEVC Main 10.

Perché la TV mostra i quadretti o «segnale assente»?

L’effetto pixel o mosaico è tipicamente causato da un segnale digitale debole o instabile. Il messaggio «segnale assente» va trattato come lo stesso problema, a un grado più grave.

Le cause da verificare sono quattro: filtri rimasti nell’impianto, antenna orientata male o non adatta, impianto obsoleto, zona non coperta dal segnale. In più ci sono i disturbi delle reti 4G/5G, che usano frequenze vicine a quelle del digitale terrestre.

Come capire la causa dal sintomo?

Guardare come si manifesta il guasto restringe subito il campo.

Cosa noti Causa probabile Da dove cominciare Problema su uno o pochi canali Trasmissione o qualità del segnale d’antenna Risintonizzazione, poi controllo dell’antenna Problema su una sola TV di casa Cavo o presa d’antenna Cavo nuovo e altra presa Segnale assente in tutti gli appartamenti Antenna centralizzata, alimentazione dell’amplificatore o parte comune Amministratore e centralino Quadretti intermittenti o a certe ore Interferenze 4G/5G Filtro LTE/5G Canali Rai spariti dopo il passaggio al DVB-T2 TV o decoder non compatibile Test sul canale 100 o 200

Quali verifiche fare per prime, in ordine?

Le prime sette azioni non costano nulla e richiedono pochi minuti ciascuna.

Spegni e riaccendi il televisore e, se c’è, anche il decoder esterno. Controlla bene il collegamento del decoder. Premi il tasto «Input» del telecomando e imposta la modalità su «TV» o «Live TV». Questi sono i nomi sui televisori LG: su altre marche possono cambiare. Controlla il cavo d’antenna sul retro del televisore. Deve essere integro, senza piegature, tagli o usura, e ben inserito sia nella presa a muro sia nella TV o nel decoder. Anche una piccola ossidazione dei connettori può causare disturbi o mancanza di segnale. Guarda se il problema riguarda tutti i canali o solo alcuni. Se riguarda solo uno o pochi canali, la causa è la trasmissione o la qualità del segnale d’antenna. Fai la risintonizzazione automatica. Il percorso indicato da una testata è «Impostazioni», poi «Canali», poi «Risintonizzazione Automatica». Cambia con marca e modello: puoi trovare «Ricerca Canali» o «Sintonizzazione automatica». Se non trovi la voce, cerca nel manuale. Al termine riavvia la TV. Durante la sintonizzazione, che dura diversi minuti, non spegnere il televisore. Con un decoder esterno la risintonizzazione si fa dal menu del decoder, non da quello della TV. Se hai più televisori, verifica se il guasto è su tutti. Se è su uno solo, sostituisci il cavo d’antenna e prova un’altra presa prima di chiamare un tecnico. Se hai un decoder esterno, prova anche un’altra porta del televisore, se disponibile.

Cosa fare se vivi in condominio?

Chiedi ai vicini se hanno lo stesso problema. Se i condòmini non ricevono gli stessi programmi, è probabile che ci siano filtri nell’impianto o che l’impianto sia obsoleto.

Se manca il segnale in tutti gli appartamenti, l’ipotesi più probabile è un guasto all’antenna centralizzata, all’alimentazione dell’amplificatore o a una parte comune. Avvisa l’amministratore.

Il centralino si trova spesso nel locale contatori. Se è spento, basta rimettere la levetta su ON. Se è alimentato ma il segnale manca, è probabile che la centrale vada riparata da un antennista.

Con un impianto individuale vale una logica simile: se anche i vicini hanno problemi, può trattarsi di un problema di copertura o di filtri d’antenna installati ai tempi dell’analogico.

Come si fa il test di compatibilità DVB-T2?

Se la risintonizzazione non basta, o se mancano solo alcuni canali, controlla se il televisore riceve il nuovo standard. Alcuni canali Rai sono passati al DVB-T2 da agosto 2024.

Sintonizzati sul canale 100 o sul canale 200 del digitale terrestre. Cerca la scritta «Test HEVC Main 10». Se compare, il TV è compatibile: basta risintonizzare. Se non compare, serve un decoder esterno DVB-T2/HEVC Main 10 o un televisore più recente.

Per ricevere il DVB-T2 non serve cambiare antenna né impianto: le antenne usate per il DVB-T vanno bene. Conviene però risintonizzare dopo il passaggio.

Le fonti non concordano sulla data oltre la quale i televisori venduti sono compatibili: indicano il 1 gennaio 2017 oppure il 22 dicembre 2018. Per questo il test sul canale 100 o 200 resta il metodo sicuro.

Come si installa un filtro LTE/5G?

Le reti 4G/5G usano frequenze vicine a quelle del digitale terrestre. Secondo una testata specializzata, in Italia il 5G opera tra 694 e 790 MHz e il DVB-T2 tra 470 e 694 MHz. I disturbi possono dare pixelatura, schermo nero e canali che spariscono e tornano.

Sospetta questa causa se i quadretti sono intermittenti o compaiono a certe ore. Il filtro è un componente passivo con due connettori F, da inserire nel cavo coassiale.

Scollega il cavo coassiale dietro la TV o il decoder. Inserisci il filtro tra il cavo e l’ingresso d’antenna. Ricollega il cavo. Rifai la ricerca automatica dei canali.

Il filtro non migliora la qualità del segnale se non ci sono interferenze: non è un potenziamento generico dell’antenna.

Fai attenzione al tipo. Secondo una fonte, un filtro LTE con taglio sopra 790 MHz blocca solo il 4G, mentre per il 5G serve un filtro con taglio sopra 694 MHz.

Nei condomìni con impianto centralizzato o amplificato, il punto giusto per il filtro lo decide l’antennista. Alcune fonti lo collocano tra antenna e centralino, altre sulla presa d’antenna del TV.

Quando chiamare l’antennista o HELP Interferenze?

Se nulla funziona, fai verificare l’impianto da un antennista. Controllerà se l’antenna riceve correttamente tutti i canali e quindi antenna, cavo esterno, amplificatore o centralino.

Se i disturbi coincidono con l’accensione di antenne di telefonia mobile, c’è il servizio ufficiale HELP Interferenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È pensato per chi ha disturbi su uno o più canali o l’oscuramento totale della TV. Possono usarlo l’utente privato o l’amministratore di condominio.

Se ci sono i requisiti tecnici e amministrativi, viene inviato un antennista senza costi per il cittadino. Non sono previsti rimborsi. Si accede dal numero verde 800.126126: la pagina del Ministero indica anche un’altra modalità di accesso.

Verifica prima che il servizio copra il tuo caso. La pagina ministeriale parla di LTE a 800 MHz e di DVB-T, e non cita 5G né DVB-T2.

Quanto tempo e quanto denaro servono?

Intervento Tempo o costo (novembre 2026) Riavvio, controllo di ingresso e cavo Gratuito, pochi minuti Risintonizzazione automatica Gratuita, diversi minuti Filtro LTE/5G Da meno di 10 a poco più di 20 euro, secondo due articoli di stampa del 2026 Decoder esterno DVB-T2/HEVC Main 10 Circa 30 euro, secondo un sito di guide non ufficiale HELP Interferenze Nessun costo per il cittadino, se ci sono i requisiti Antennista privato Costo non reso noto nelle fonti

Quali errori comuni evitare?

Non comprare subito un’antenna o un amplificatore più potente. Un’antenna interna non crea segnale dove l’impianto non ne porta abbastanza. Se l’immagine è pixelata in tutta la casa o abiti a un piano basso, il limite può essere l’impianto.

Un amplificatore aumenta l’intensità del segnale ma ne peggiora la qualità, e può amplificare anche rumore, disturbi e riflessi. Con segnale scarso, il risultato migliore arriva da un amplificatore a basso rumore abbinato a un’antenna più efficiente: valutalo con un antennista.

Attenzione ai decoder economici venduti su marketplace internazionali. Alcuni dichiarano la compatibilità DVB-T2 ma non supportano il codec HEVC Main 10.

Se la zona non è coperta dal segnale terrestre, per esempio per ostacoli naturali come le montagne, c’è l’alternativa satellitare. Serve un decoder con logo «Tivùsat» e una parabola orientata a 13° Est: si ricevono i programmi in chiaro di Rai, Mediaset, La7 e alcune emittenti locali.

A novembre 2026, secondo un sito di guide non ufficiale, il passaggio al DVB-T2 è ancora parziale. Alcuni multiplex Rai sono già passati, la maggior parte delle altre emittenti trasmette ancora in DVB-T.

Domande frequenti Perché la TV mostra i quadretti? L’effetto a quadretti, o mosaico, è tipicamente causato da un segnale digitale debole o instabile. Le cause da verificare sono filtri rimasti nell’impianto, antenna orientata male o non adatta, impianto obsoleto, zona non coperta dal segnale e disturbi delle reti 4G/5G. Cosa fare quando la TV dice segnale assente? Il messaggio «segnale assente» va trattato come lo stesso problema dei quadretti, a un grado più grave. Riavvia televisore e decoder, controlla che l’ingresso sia su «TV» o «Live TV» e che il cavo d’antenna sia integro e ben inserito, poi fai la risintonizzazione automatica dei canali. Come si fa la risintonizzazione automatica dei canali? Su molti televisori il percorso è «Impostazioni», poi «Canali», poi «Risintonizzazione Automatica», ma il nome cambia con marca e modello e si può trovare anche «Ricerca Canali» o «Sintonizzazione automatica». La procedura dura diversi minuti e il televisore non va spento. Con un decoder esterno si fa dal menu del decoder. Come faccio a sapere se la mia TV è compatibile con il DVB-T2? Sintonizzati sul canale 100 o sul canale 200 del digitale terrestre e cerca la scritta «Test HEVC Main 10». Se compare, il televisore è compatibile e basta risintonizzare. Se non compare, serve un decoder esterno DVB-T2/HEVC Main 10 o un televisore più recente. Quanto costa un filtro 5G per la TV? Secondo due articoli di stampa del 2026, un filtro LTE/5G costa da meno di 10 a poco più di 20 euro. Per il 5G serve un filtro con taglio sopra 694 MHz: uno con taglio sopra 790 MHz blocca solo il 4G, secondo una fonte.

Fonte: Problemi con il segnale TV a Chioggia: il Ministero avvia nuove verifiche sul campo · Segnale assente TV cause. Cosa posso fare se la mia TV non si vede? · Guida pratica al digitale terrestre – Dtti.it · Problemi di ricezione del segnale Tv · Antenna TV interna: quando basta e quando no · DIGTV · Come risolvere le interferenze 4G e 5G sulla TV digitale terrestre · Digitale Terrestre DVB-T2: come vedere tutti i nuovi canali in arrivo · Segnale antenna tv assente? Risolvere subito il problema · Basta interferenze sulla TV, con questo sistema puoi blindare il segnale · TV, servizio HELP Interferenze · Cosa fare quando il segnale della tv digitale terrestre è debole o assente – Tv Digital Divide · DVB-T2 in Italia: come funziona e come verificare la TV (2026) · Ricezione TV Digitale Terrestre: Interferenze da LTE e 5G · Non funziona tv in condominio · COSA SAPERE SUL NUOVO DIGITALE TERRESTRE · Nuovi canali Rai: dal 28 agosto serve un decoder DVB-T2 · DVB-T2, come rendere un impianto TV immune alle interferenze del 5G · Segnale TV disturbato: cause e cosa fare · Appare il messaggio ‘Nessun segnale’, o schermo nero e nessuna immagine sulla TV · Problemi RAI oggi: la RAI non si vede? Problemi ricezione in tempo reale · Tv, tutto sul nuovo digitale terrestre – Startmag · Perché non si vedono più alcuni canali RAI · Tv, cosa fare se i canali Rai non si vedono · Nessun segnale TV? Cosa fare se l’antenna non funziona (senza chiamare il tecnico) — idealista/news · Esempio ripristino segnale TV in condominio · Interferenze 5G: il trucco economico per far tornare il segnale TV del digitale terrestre