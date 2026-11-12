Doc 4 salta il 12 novembre: Rai 1 trasmette Italia-Francia, si torna il 19
In sintesi. La fiction Doc – Nelle tue mani 4, con Luca Argentero, non va in onda giovedì 12 novembre 2026 su Rai 1 perché Rai 1 trasmette la partita di UEFA Nations League Italia-Francia. Il nuovo appuntamento è giovedì 19 novembre 2026 con gli episodi 13 e 14. Il finale di stagione è giovedì 26 novembre 2026.
I punti chiave
- Doc – Nelle tue mani 4 non va in onda giovedì 12 novembre 2026 su Rai 1, perché la rete trasmette in diretta Italia-Francia di UEFA Nations League.
- Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 con gli episodi 13 e 14, intitolati «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine».
- Il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 26 novembre 2026.
- La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani conta otto puntate da due episodi ciascuna, per un totale di 16 episodi.
- Il 12 novembre 2026 Rai 1 cancella anche Affari Tuoi nell’access prime time.
Attenzione: spoiler. Doc – Nelle tue mani 4, la fiction con Luca Argentero, non va in onda giovedì 12 novembre 2026 su Rai 1. Il nuovo appuntamento è rinviato a giovedì 19 novembre 2026.
Il motivo è sportivo: nella prima serata del 12 novembre 2026 Rai 1 trasmette in diretta Italia-Francia, partita di UEFA Nations League. Il cambio di palinsesto cancella anche Affari Tuoi nell’access prime time.
Lo stop dipende solo dalla programmazione della rete e non da una scelta della produzione di Doc – Nelle tue mani 4.
Quando torna Doc 4 su Rai 1 e quando finisce la stagione
Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 con gli episodi 13 e 14, intitolati «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine». Il finale di stagione va in onda giovedì 26 novembre 2026.
La stagione conta otto puntate da due episodi ciascuna, per un totale di 16 episodi.
|Puntata
|Data
|Prima
|1° ottobre 2026
|Seconda
|8 ottobre 2026
|Terza
|15 ottobre 2026
|Quarta
|22 ottobre 2026
|Quinta
|29 ottobre 2026
|Sesta
|5 novembre 2026
|Settima
|19 novembre 2026
|Ottava
|26 novembre 2026
Perché il finale della sesta puntata lascia il pubblico in ansia
Nella sesta puntata, andata in onda il 5 novembre 2026, il medico Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, crolla a terra per un malore improvviso. Dovrà affrontare un intervento chirurgico molto delicato, che rischia di lasciargli conseguenze permanenti sulla memoria.
Il promo della prossima puntata aumenta la tensione: la voce di Enrico lascia intendere che Doc potrebbe avere difficoltà a risvegliarsi dopo l’operazione.
Cosa succede negli episodi 13 e 14 del 19 novembre
Nell’episodio 13 l’assenza di Andrea dal Policlinico Ambrosiano pesa su tutta la squadra. Riccardo Bonvegna vuole dimostrare il proprio valore e mantenere la promessa fatta a Fanti. In ospedale torna anche Beatrice, una ragazza che aveva amato ai tempi del liceo senza essere ricambiato.
La dottoressa Giulia Giordano continua a indagare da sola su Stefano Campigli, per ricostruire le morti sospette in ospedale e l’uso della morfina. Quando Andrea sarà di nuovo operativo, i due dovranno anche cercare di impedire la vendita dell’Ambrosiano a una holding privata.
Nell’episodio 14 Enrico e Teresa ricevono una notizia sconvolgente: Daniele avrebbe tentato il suicidio e arriva in ospedale in condizioni molto gravi. Se ne occupa Riccardo, che deve fare i conti con le proprie insicurezze e con la paura di sbagliare ancora.
I fan protestano sui social per l’attesa di due settimane
Tra il finale della sesta puntata del 5 novembre 2026 e il ritorno del 19 novembre 2026 passano due settimane. Sui social molti spettatori hanno espresso delusione per lo stop, arrivato proprio dopo il cliffhanger.
Un commento attacca la scelta della Rai: «Ma non potete farla su raidue (la partita intendo eh..)?». Un’altra spettatrice scrive: «Due settimane di attesa sono cattiveria però».
C’è poi chi definisce la sesta puntata «La puntata più bella fino adesso» e aggiunge: «Non è giusto aspettare due settimane per vedere cosa succede a Doc».
Domande frequenti
Quando torna Doc 4 su Rai 1?
Doc – Nelle tue mani 4 torna su Rai 1 giovedì 19 novembre 2026 con due episodi, il 13 e il 14. Si intitolano «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine».
Perché Doc 4 non va in onda il 12 novembre 2026?
Il 12 novembre 2026 Rai 1 trasmette in diretta in prima serata Italia-Francia, partita di UEFA Nations League. Lo stop dipende solo dalla programmazione della rete e non da una scelta della produzione di Doc – Nelle tue mani 4.
Quando finisce Doc 4?
Il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1. È l’ottava e ultima puntata della stagione.
Quanti episodi ha Doc 4?
La stagione di Doc – Nelle tue mani 4 conta otto puntate da due episodi ciascuna, per un totale di 16 episodi. Gli episodi 13 e 14 vanno in onda il 19 novembre 2026.
Cosa succede a Doc negli episodi 13 e 14?
Nell’episodio 13 l’assenza di Andrea Fanti dal Policlinico Ambrosiano pesa su tutta la squadra, mentre Riccardo Bonvegna vuole dimostrare il proprio valore. Nell’episodio 14 Enrico e Teresa ricevono una notizia sconvolgente su Daniele, che arriva in ospedale in condizioni molto gravi.
Fonte: Libero · Hall of Series
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