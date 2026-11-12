Doc 4 salta il 12 novembre: Rai 1 trasmette Italia-Francia, si torna il 19

di Redazione ZON

In sintesi. La fiction Doc – Nelle tue mani 4, con Luca Argentero, non va in onda giovedì 12 novembre 2026 su Rai 1 perché Rai 1 trasmette la partita di UEFA Nations League Italia-Francia. Il nuovo appuntamento è giovedì 19 novembre 2026 con gli episodi 13 e 14. Il finale di stagione è giovedì 26 novembre 2026.

I punti chiave Doc – Nelle tue mani 4 non va in onda giovedì 12 novembre 2026 su Rai 1, perché la rete trasmette in diretta Italia-Francia di UEFA Nations League.

Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 con gli episodi 13 e 14, intitolati «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine».

Il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 26 novembre 2026.

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani conta otto puntate da due episodi ciascuna, per un totale di 16 episodi.

Il 12 novembre 2026 Rai 1 cancella anche Affari Tuoi nell’access prime time.

Attenzione: spoiler. Doc – Nelle tue mani 4, la fiction con Luca Argentero, non va in onda giovedì 12 novembre 2026 su Rai 1. Il nuovo appuntamento è rinviato a giovedì 19 novembre 2026.

Il motivo è sportivo: nella prima serata del 12 novembre 2026 Rai 1 trasmette in diretta Italia-Francia, partita di UEFA Nations League. Il cambio di palinsesto cancella anche Affari Tuoi nell’access prime time.

Lo stop dipende solo dalla programmazione della rete e non da una scelta della produzione di Doc – Nelle tue mani 4.

Quando torna Doc 4 su Rai 1 e quando finisce la stagione

Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 con gli episodi 13 e 14, intitolati «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine». Il finale di stagione va in onda giovedì 26 novembre 2026.

La stagione conta otto puntate da due episodi ciascuna, per un totale di 16 episodi.

Puntata Data Prima 1° ottobre 2026 Seconda 8 ottobre 2026 Terza 15 ottobre 2026 Quarta 22 ottobre 2026 Quinta 29 ottobre 2026 Sesta 5 novembre 2026 Settima 19 novembre 2026 Ottava 26 novembre 2026

Perché il finale della sesta puntata lascia il pubblico in ansia

Nella sesta puntata, andata in onda il 5 novembre 2026, il medico Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, crolla a terra per un malore improvviso. Dovrà affrontare un intervento chirurgico molto delicato, che rischia di lasciargli conseguenze permanenti sulla memoria.

Il promo della prossima puntata aumenta la tensione: la voce di Enrico lascia intendere che Doc potrebbe avere difficoltà a risvegliarsi dopo l’operazione.

Cosa succede negli episodi 13 e 14 del 19 novembre

Nell’episodio 13 l’assenza di Andrea dal Policlinico Ambrosiano pesa su tutta la squadra. Riccardo Bonvegna vuole dimostrare il proprio valore e mantenere la promessa fatta a Fanti. In ospedale torna anche Beatrice, una ragazza che aveva amato ai tempi del liceo senza essere ricambiato.

La dottoressa Giulia Giordano continua a indagare da sola su Stefano Campigli, per ricostruire le morti sospette in ospedale e l’uso della morfina. Quando Andrea sarà di nuovo operativo, i due dovranno anche cercare di impedire la vendita dell’Ambrosiano a una holding privata.

Nell’episodio 14 Enrico e Teresa ricevono una notizia sconvolgente: Daniele avrebbe tentato il suicidio e arriva in ospedale in condizioni molto gravi. Se ne occupa Riccardo, che deve fare i conti con le proprie insicurezze e con la paura di sbagliare ancora.

I fan protestano sui social per l’attesa di due settimane

Tra il finale della sesta puntata del 5 novembre 2026 e il ritorno del 19 novembre 2026 passano due settimane. Sui social molti spettatori hanno espresso delusione per lo stop, arrivato proprio dopo il cliffhanger.

Un commento attacca la scelta della Rai: «Ma non potete farla su raidue (la partita intendo eh..)?». Un’altra spettatrice scrive: «Due settimane di attesa sono cattiveria però».

C’è poi chi definisce la sesta puntata «La puntata più bella fino adesso» e aggiunge: «Non è giusto aspettare due settimane per vedere cosa succede a Doc».

Domande frequenti Quando torna Doc 4 su Rai 1? Doc – Nelle tue mani 4 torna su Rai 1 giovedì 19 novembre 2026 con due episodi, il 13 e il 14. Si intitolano «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine». Perché Doc 4 non va in onda il 12 novembre 2026? Il 12 novembre 2026 Rai 1 trasmette in diretta in prima serata Italia-Francia, partita di UEFA Nations League. Lo stop dipende solo dalla programmazione della rete e non da una scelta della produzione di Doc – Nelle tue mani 4. Quando finisce Doc 4? Il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1. È l’ottava e ultima puntata della stagione. Quanti episodi ha Doc 4? La stagione di Doc – Nelle tue mani 4 conta otto puntate da due episodi ciascuna, per un totale di 16 episodi. Gli episodi 13 e 14 vanno in onda il 19 novembre 2026. Cosa succede a Doc negli episodi 13 e 14? Nell’episodio 13 l’assenza di Andrea Fanti dal Policlinico Ambrosiano pesa su tutta la squadra, mentre Riccardo Bonvegna vuole dimostrare il proprio valore. Nell’episodio 14 Enrico e Teresa ricevono una notizia sconvolgente su Daniele, che arriva in ospedale in condizioni molto gravi.

Fonte: Libero · Hall of Series