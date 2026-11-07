DOC – Nelle tue mani su Rai Premium: due episodi in replica il 7 novembre 2026
In sintesi. Sabato 7 novembre 2026, alle 21:20, il canale televisivo Rai Premium trasmette due episodi in replica della quarta stagione di DOC – Nelle tue mani. La fiction medical, genere che racconta la vita di un reparto ospedaliero, ha come protagonista Luca Argentero, che interpreta Andrea Fanti.
I punti chiave
- Rai Premium trasmette due episodi di DOC – Nelle tue mani sabato 7 novembre 2026.
- Gli episodi di DOC – Nelle tue mani vanno in onda su Rai Premium alle 21:20.
- I due episodi appartengono alla quarta stagione di DOC – Nelle tue mani e sono in replica.
- Luca Argentero interpreta Andrea Fanti in DOC – Nelle tue mani.
- DOC – Nelle tue mani è una fiction di genere medical, ambientata in un reparto ospedaliero.
Rai Premium trasmette sabato 7 novembre 2026, alle 21:20, due episodi in replica della quarta stagione di DOC – Nelle tue mani, la fiction medical con Luca Argentero.
Che cosa va in onda su Rai Premium il 7 novembre 2026
La serata di sabato 7 novembre 2026 su Rai Premium è dedicata a DOC – Nelle tue mani. Il canale propone due episodi della quarta stagione, in replica.
L’appuntamento è alle 21:20.
Di che cosa parla la fiction con Andrea Fanti
In DOC – Nelle tue mani, Luca Argentero interpreta Andrea Fanti. La serie appartiene al genere medical, cioè racconta la vita di un reparto ospedaliero.
Al centro della narrazione ci sono le vicende dei medici, le difficili decisioni professionali e i rapporti personali all’interno dell’ospedale.
Domande frequenti
Su che canale va in onda DOC – Nelle tue mani il 7 novembre 2026?
Il 7 novembre 2026 DOC – Nelle tue mani va in onda su Rai Premium. Il canale trasmette due episodi della quarta stagione, in replica.
A che ora inizia DOC – Nelle tue mani su Rai Premium?
L’appuntamento con DOC – Nelle tue mani su Rai Premium è alle 21:20 di sabato 7 novembre 2026. Il canale propone due episodi in replica della quarta stagione.
Quanti episodi di DOC – Nelle tue mani trasmette Rai Premium il 7 novembre?
Rai Premium trasmette due episodi di DOC – Nelle tue mani il 7 novembre 2026. Appartengono alla quarta stagione della fiction e sono in replica.
Chi interpreta Andrea Fanti in DOC – Nelle tue mani?
Andrea Fanti, protagonista di DOC – Nelle tue mani, è interpretato da Luca Argentero. La serie è una fiction medical, genere che racconta la vita di un reparto ospedaliero.
Immagine di repertorio
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