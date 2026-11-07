Ca’ del Liscio, asta deserta il 6 novembre: nessuna offerta per la balera di Raoul Casadei

di Redazione ZON

In sintesi. La Ca’ del Liscio, storica balera di Ravenna fondata nel 1976 da Raoul Casadei, non ha trovato acquirenti: l’asta del 6 novembre 2026 è andata deserta, senza alcuna offerta. La base d’asta, fissata dalla perizia, era di 4,5 milioni di euro. La balera, poi ribattezzata Ca’ del Ballo, è chiusa dal maggio 2025.

I punti chiave L’asta della Ca’ del Liscio di Ravenna è andata deserta il 6 novembre 2026: nessun offerente si è presentato.

La base d’asta della Ca’ del Liscio, fissata dalla perizia, era di 4,5 milioni di euro; la stima a inizio 2026 era di 4,7 milioni.

La Ca’ del Liscio è chiusa dal maggio 2025.

La società del gruppo Angeletti, che gestiva la Ca’ del Liscio, è stata ammessa al concordato in continuità.

La Ca’ del Liscio è stata fondata nel 1976 da Raoul Casadei e si estende su due piani per 5.000 metri quadrati.

L’asta per la Ca’ del Liscio, storica balera di Ravenna fondata nel 1976 da Raoul Casadei, è andata deserta il 6 novembre 2026, secondo quanto si è appreso: nessun offerente si è presentato.

Il locale, poi ribattezzato Ca’ del Ballo, era in vendita con una base d’asta di 4,5 milioni di euro fissata dalla perizia.

Perché la base d’asta era scesa a 4,5 milioni di euro

La perizia sulla Ca’ del Liscio ha fissato la base d’asta a 4,5 milioni di euro. All’inizio del 2026 la stima del locale era più alta, pari a 4,7 milioni.

Momento Valore della Ca’ del Liscio Inizio 2026 (stima) 4,7 milioni di euro Asta del 6 novembre 2026 (base d’asta) 4,5 milioni di euro

Come si è arrivati alla chiusura della Ca’ del Liscio nel maggio 2025

La Ca’ del Liscio ha chiuso nel maggio 2025. Dopo la morte dei titolari del gruppo Angeletti, che gestiva la struttura, la conduzione del locale si era complicata.

La società del gruppo Angeletti è stata ammessa al concordato in continuità, il percorso che ha portato alla messa in vendita dell’immobile.

Gli appelli per salvare la balera di Raoul Casadei

Nel luglio 2025 Mirko Casadei, figlio di Raoul, si era detto pronto a fare il direttore artistico insieme ai nuovi acquirenti. Aveva spiegato: Ci vorrebbe un’idea innovativa e molto forte per valorizzare anche la nostra musica, il liscio . E aveva aggiunto: Mi piacerebbe riportarla ai fasti dei tempi del boom di Raoul .

A gennaio 2026 Giordano Sangiorgi, direttore del Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti, aveva lanciato un appello per salvare la Ca’ del Liscio. La sua proposta era una “super cordata pubblico-privata” con enti pubblici, fondazioni, privati, artisti e musicisti, anche con azionariato popolare aperto a tutti i cittadini.

Che cosa è la Ca’ del Liscio: 5.000 metri quadrati e mezzo secolo di musica

La Ca’ del Liscio si estende su due piani per 5.000 metri quadrati. Nelle sue sale si sono esibiti nomi che hanno fatto la storia della musica leggera italiana: Raffaella Carrà, Vasco Rossi, Renato Zero, Mina, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni.

Sul palco della balera sono passate anche star internazionali come Ray Charles e Gloria Gaynor.

Domande frequenti Com’è andata l’asta della Ca’ del Liscio? L’asta della Ca’ del Liscio è andata deserta il 6 novembre 2026. Nessun offerente si è presentato per la balera di Ravenna. Qual era la base d’asta della Ca’ del Liscio? La base d’asta della Ca’ del Liscio, fissata dalla perizia, era di 4,5 milioni di euro. All’inizio del 2026 la stima del locale era più alta, pari a 4,7 milioni di euro. Perché la Ca’ del Liscio è chiusa? La Ca’ del Liscio è chiusa dal maggio 2025. Dopo la morte dei titolari del gruppo Angeletti, che gestiva la struttura, la conduzione del locale si era complicata. La società del gruppo è stata poi ammessa al concordato in continuità. Chi ha proposto di salvare la Ca’ del Liscio? Nel luglio 2025 Mirko Casadei, figlio di Raoul, si è detto pronto a fare il direttore artistico insieme ai nuovi acquirenti. A gennaio 2026 Giordano Sangiorgi, direttore del Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti, ha proposto una “super cordata pubblico-privata” con azionariato popolare aperto a tutti i cittadini. Quanto è grande la Ca’ del Liscio di Ravenna? La Ca’ del Liscio si estende su due piani per 5.000 metri quadrati. È stata fondata nel 1976 da Raoul Casadei.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Zazoom