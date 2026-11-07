Forbidden Fruit, anticipazioni del 7 novembre 2026: Yildiz vuole un figlio
In sintesi. Nella puntata di Forbidden Fruit di sabato 7 novembre 2026, Yildiz scopre di non essere incinta e capisce di volere un figlio da Cagatay. Nella stessa puntata Cansu usa una falsa identità per avvicinarsi a Omer, mentre Sahika, dopo aver ascoltato una registrazione di Ender, decide di eliminare il suo nemico.
I punti chiave
- Nella puntata di Forbidden Fruit di sabato 7 novembre 2026 Yildiz scopre di non essere incinta.
- Yildiz capisce di desiderare un figlio da Cagatay.
- Cansu usa una falsa identità per avvicinarsi a Omer.
- Ender registra di nascosto Hasan Ali mentre parla di un piano contro Sahika e poi mostra la registrazione a Sahika.
- Sahika, furiosa dopo aver ascoltato la registrazione, decide di eliminare il suo nemico.
Nella puntata di Forbidden Fruit di sabato 7 novembre 2026, Yildiz scopre di non essere incinta e capisce di desiderare un figlio da Cagatay. Nella stessa puntata Sahika, furiosa, decide di eliminare il suo nemico.
Yildiz non è incinta, ma scopre di volere un figlio da Cagatay
In Forbidden Fruit Yildiz scopre di non aspettare un bambino. Il risultato la porta a capire che un figlio da Cagatay è ciò che desidera davvero.
Nella puntata del 7 novembre 2026 Cansu cerca di avvicinarsi a Omer. Per riuscirci, Cansu usa una falsa identità.
Ender registra Hasan Ali e Sahika prepara la sua vendetta
Ender registra di nascosto Hasan Ali mentre lui parla di un piano contro Sahika. Ender poi mostra la registrazione a Sahika.
Dopo aver ascoltato la registrazione, Sahika è furiosa. La sua decisione è eliminare il suo nemico.
Domande frequenti
Cosa succede nella puntata di Forbidden Fruit del 7 novembre 2026?
Nella puntata di sabato 7 novembre 2026 Yildiz scopre di non essere incinta e capisce di volere un figlio da Cagatay. Cansu usa una falsa identità per avvicinarsi a Omer. Sahika decide di eliminare il suo nemico dopo aver ascoltato una registrazione.
Yildiz è incinta in Forbidden Fruit?
No. Nella puntata del 7 novembre 2026 di Forbidden Fruit Yildiz scopre di non aspettare un bambino. Da questo risultato capisce di desiderare davvero un figlio da Cagatay.
Chi registra Hasan Ali in Forbidden Fruit?
Ender registra di nascosto Hasan Ali mentre lui parla di un piano contro Sahika. Ender poi mostra la registrazione a Sahika.
Cosa decide Sahika dopo la registrazione in Forbidden Fruit?
Dopo aver ascoltato la registrazione mostrata da Ender, Sahika è furiosa. Nella puntata del 7 novembre 2026 decide di eliminare il suo nemico.
Cosa fa Cansu con Omer in Forbidden Fruit?
Nella puntata del 7 novembre 2026 Cansu cerca di avvicinarsi a Omer. Per riuscirci usa una falsa identità.
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