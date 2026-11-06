6 Novembre 2026 - 09:33

Forbidden Fruit 4, anticipazioni del 7 novembre: Sahika decide di eliminare Hasan Ali

In sintesi. La puntata di Forbidden Fruit 4 in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, dalle 14:10, vede Ender registrare Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika. Ender fa poi ascoltare l’audio a Sahika, che decide di eliminare Hasan Ali. La serie turca ha titolo originale Yasak Elma.

I punti chiave

  • Forbidden Fruit 4 va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, a partire dalle 14:10.
  • Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika e fa ascoltare l’audio a Sahika.
  • Sahika decide di eliminare Hasan Ali dopo aver scoperto i suoi propositi.
  • Yildiz scopre di non essere incinta e si rende conto di desiderare un bambino da Cagatay.
  • Cansu si presenta a Omer con un nome falso in un locale.
  • Le puntate di Forbidden Fruit 4 già trasmesse sono in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. La puntata di Forbidden Fruit 4 in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5 dalle 14:10 vede Ender registrare Hasan Ali e far ascoltare la registrazione a Sahika, che decide di eliminarlo.

Orario, canale e dove rivedere la serie

La quarta stagione di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) è una serie turca. La nuova puntata va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, a partire dalle 14:10.

Le puntate di Forbidden Fruit 4 già trasmesse sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Ender registra Hasan Ali e consegna l’audio a Sahika

Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika. La registrazione è il cuore della puntata.

Ender decide poi di far ascoltare l’audio proprio a Sahika. Dopo aver scoperto i propositi di Hasan Ali, Sahika decide di eliminarlo.

Yildiz crede di essere incinta e poi cambia idea

Yildiz non si sente bene e i sintomi fanno pensare a una gravidanza. La notizia viene accolta con entusiasmo da tutti.

Yildiz confessa però a Cagatay di non sentirsi pronta a diventare madre. Poco dopo scopre di non essere incinta.

Con questa scoperta, Yildiz si rende conto di desiderare un bambino proprio da Cagatay.

Cansu si presenta a Omer con un nome falso

Cansu cerca di avvicinare Omer in un locale. Per farlo si presenta con un nome falso.

Domande frequenti

A che ora va in onda Forbidden Fruit 4 il 7 novembre?

Forbidden Fruit 4 va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, a partire dalle 14:10. È la quarta stagione della serie turca Yasak Elma.

Dove vedere in streaming Forbidden Fruit 4?

Le puntate di Forbidden Fruit 4 già trasmesse sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Cosa succede a Hasan Ali in Forbidden Fruit 4 il 7 novembre?

Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika e fa ascoltare l’audio a Sahika. Dopo aver scoperto i propositi di Hasan Ali, Sahika decide di eliminarlo.

Yildiz è incinta in Forbidden Fruit 4?

No. Yildiz crede di essere incinta e confessa a Cagatay di non sentirsi pronta a diventare madre, poi scopre di non aspettare un bambino. Dopo la scoperta si rende conto di desiderare un figlio proprio da Cagatay.

Come si presenta Cansu a Omer in Forbidden Fruit 4?

Cansu cerca di avvicinare Omer in un locale e si presenta a lui con un nome falso.

Immagine di repertorio

Fonte: Mediaset Infinity · Newsroom Italia

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