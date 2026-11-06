Forbidden Fruit 4, anticipazioni del 7 novembre: Sahika decide di eliminare Hasan Ali
In sintesi. La puntata di Forbidden Fruit 4 in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, dalle 14:10, vede Ender registrare Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika. Ender fa poi ascoltare l’audio a Sahika, che decide di eliminare Hasan Ali. La serie turca ha titolo originale Yasak Elma.
I punti chiave
- Forbidden Fruit 4 va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, a partire dalle 14:10.
- Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika e fa ascoltare l’audio a Sahika.
- Sahika decide di eliminare Hasan Ali dopo aver scoperto i suoi propositi.
- Yildiz scopre di non essere incinta e si rende conto di desiderare un bambino da Cagatay.
- Cansu si presenta a Omer con un nome falso in un locale.
- Le puntate di Forbidden Fruit 4 già trasmesse sono in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Attenzione: spoiler. La puntata di Forbidden Fruit 4 in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5 dalle 14:10 vede Ender registrare Hasan Ali e far ascoltare la registrazione a Sahika, che decide di eliminarlo.
Orario, canale e dove rivedere la serie
La quarta stagione di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) è una serie turca. La nuova puntata va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, a partire dalle 14:10.
Le puntate di Forbidden Fruit 4 già trasmesse sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Ender registra Hasan Ali e consegna l’audio a Sahika
Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika. La registrazione è il cuore della puntata.
Ender decide poi di far ascoltare l’audio proprio a Sahika. Dopo aver scoperto i propositi di Hasan Ali, Sahika decide di eliminarlo.
Yildiz crede di essere incinta e poi cambia idea
Yildiz non si sente bene e i sintomi fanno pensare a una gravidanza. La notizia viene accolta con entusiasmo da tutti.
Yildiz confessa però a Cagatay di non sentirsi pronta a diventare madre. Poco dopo scopre di non essere incinta.
Con questa scoperta, Yildiz si rende conto di desiderare un bambino proprio da Cagatay.
Cansu si presenta a Omer con un nome falso
Cansu cerca di avvicinare Omer in un locale. Per farlo si presenta con un nome falso.
Domande frequenti
A che ora va in onda Forbidden Fruit 4 il 7 novembre?
Forbidden Fruit 4 va in onda sabato 7 novembre 2026 su Canale 5, a partire dalle 14:10. È la quarta stagione della serie turca Yasak Elma.
Dove vedere in streaming Forbidden Fruit 4?
Le puntate di Forbidden Fruit 4 già trasmesse sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Cosa succede a Hasan Ali in Forbidden Fruit 4 il 7 novembre?
Ender registra Hasan Ali mentre parla del suo piano per liberarsi di Sahika e fa ascoltare l’audio a Sahika. Dopo aver scoperto i propositi di Hasan Ali, Sahika decide di eliminarlo.
Yildiz è incinta in Forbidden Fruit 4?
No. Yildiz crede di essere incinta e confessa a Cagatay di non sentirsi pronta a diventare madre, poi scopre di non aspettare un bambino. Dopo la scoperta si rende conto di desiderare un figlio proprio da Cagatay.
Come si presenta Cansu a Omer in Forbidden Fruit 4?
Cansu cerca di avvicinare Omer in un locale e si presenta a lui con un nome falso.
Immagine di repertorio
Fonte: Mediaset Infinity · Newsroom Italia
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