Tony Boy, ‘La cura’ esce solo in vinile: com’è il nuovo album

di Redazione ZON

In sintesi. Tony Boy, il rapper padovano Antonio Hueber, pubblica La cura, il suo quinto album dal 2023, esclusivamente in vinile. Il disco è di emo trap melodica, con beat malinconici e rallentati e voce trattata in Auto-Tune. L’album si apre con il brano Pretesto. Dato riportato da ZON.it il 6 novembre 2026.

I punti chiave Tony Boy pubblica l’album La cura esclusivamente in vinile.

Il rapper padovano Antonio Hueber, cioè Tony Boy, ha pubblicato cinque album dal 2023: Umile, Nostalgia, Uforia, Trauma e La cura.

L’album Trauma di Tony Boy è uscito nel 2026.

La cura è un disco di emo trap melodica, con beat malinconici e rallentati e voce trattata in Auto-Tune.

La cura si apre con il brano Pretesto; in scaletta ci sono anche Cuore rotto, Sparisci e Ti amo ti odio.

Tony Boy pubblica La cura, il suo nuovo album, esclusivamente in vinile. Il rapper padovano Antonio Hueber torna con l’emo trap melodica che caratterizza i suoi dischi dal 2023.

Di cosa parla La cura, il nuovo disco di Tony Boy

I temi di La cura sono quelli ricorrenti nella musica di Tony Boy: amori difficili, pillole, solitudine, fumo, traumi, traffici, strada e successo. Le rime viaggiano su beat malinconici e rallentati, con la voce trattata in Auto-Tune.

L’album si apre con Pretesto, un brano dalle sonorità che imitano l’acustico. In scaletta ci sono anche Cuore rotto, Sparisci e Ti amo ti odio.

Il tono è quello di un diario personale. In La cura Tony Boy canta: “non dire la parola amore, la sporchiamo”.

Nello stesso disco il rapper prende in giro i boomer e rivendica per il proprio racconto uno spazio che gli adulti faticano a capire.

Un artista nato nel digitale approda ai solchi del vinile

Tony Boy è un artista cresciuto nel cloud, fatto di atmosfere digitali sospese e di emozioni fluttuanti. Il fatto che La cura esca solo su vinile crea un contrasto evidente con questo universo.

Il disco arriva dopo una produzione molto fitta. Dal 2023 Tony Boy ha pubblicato cinque album: Umile, Nostalgia, Uforia, Trauma e La cura. Trauma è uscito nel 2026.

Domande frequenti Su quale supporto esce La cura di Tony Boy? La cura di Tony Boy esce esclusivamente in vinile. Per un artista cresciuto nel digitale, la scelta del supporto fisico crea un contrasto evidente con il suo universo musicale. Chi è Tony Boy? Tony Boy è il nome con cui è noto il rapper padovano Antonio Hueber. Dal 2023 pubblica emo trap melodica, con beat malinconici e rallentati e voce trattata in Auto-Tune, e ha all’attivo cinque album. Quali sono i cinque album di Tony Boy dal 2023? Gli album pubblicati da Tony Boy dal 2023 sono cinque: Umile, Nostalgia, Uforia, Trauma e La cura. Tra questi, Trauma è uscito nel 2026. Quali canzoni ci sono in La cura di Tony Boy? La cura di Tony Boy si apre con Pretesto, un brano dalle sonorità che imitano l’acustico. In scaletta ci sono anche Cuore rotto, Sparisci e Ti amo ti odio. Di cosa parla La cura di Tony Boy? La cura riprende i temi ricorrenti di Tony Boy: amori difficili, pillole, solitudine, fumo, traumi, traffici, strada e successo. Il tono è quello di un diario personale, con versi come “non dire la parola amore, la sporchiamo”.

Immagine di repertorio

Fonte: Rolling Stone Italia