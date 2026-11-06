Brunori Sas firma «Il rumore delle cose nuove», la canzone del nuovo film di Paolo Genovese

di Redazione ZON

In sintesi. Brunori Sas pubblica il 9 novembre 2026, per Island Records, «Il rumore delle cose nuove», canzone originale dell’omonimo film di Paolo Genovese. Il film arriva nelle sale il 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution. Brunori Sas ha scritto la canzone insieme a Riccardo Sinigallia.

I punti chiave Brunori Sas pubblica la canzone «Il rumore delle cose nuove» il 9 novembre 2026 per Island Records.

Il film «Il rumore delle cose nuove» di Paolo Genovese esce nelle sale il 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution.

Brunori Sas ha scritto la canzone «Il rumore delle cose nuove» insieme a Riccardo Sinigallia.

Il film «Il rumore delle cose nuove» segue tre coppie e ha un cast di sette attori.

Tuttobrunori è la tournée teatrale di Brunori Sas, prodotta da Vivo Concerti.

Brunori Sas pubblica il 9 novembre 2026 per Island Records «Il rumore delle cose nuove», canzone originale dell’omonimo film di Paolo Genovese. Il film arriva nelle sale il 12 novembre 2026, distribuito da 01 Distribution.

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Chi ha scritto la canzone e di cosa parla

Brunori Sas ha scritto «Il rumore delle cose nuove» insieme a Riccardo Sinigallia. Il brano è una dichiarazione d’amore intima e disarmante, che affida la propria forza a parole semplici e a sentimenti sinceri.

La canzone attraversa le piccole inquietudini dell’esistenza, il disordine dei pensieri, le paure e le contraddizioni di ogni giorno. In mezzo a tutto questo, trova nell’altra persona un punto fermo che rende più sopportabili le giornate difficili.

Nella scrittura di Dario Brunori l’amore non ha niente di idealizzato. Non ci sono imprese da compiere né destini straordinari da inseguire: resta il desiderio di condividere il tempo, abitare gli stessi luoghi, riconoscersi anche a distanza e continuare a scegliersi nonostante tutto.

Nel brano anche una storia d’amore apparentemente scontata può custodire qualcosa di prezioso, se è vissuta in due. La felicità, in questa lettura, non è una conquista ma qualcosa che si può aspettare insieme, senza fretta e senza garanzie.

Il film di Paolo Genovese racconta tre coppie

Il film «Il rumore delle cose nuove» segue le vicende di tre coppie ed esplora gli equilibri precari delle relazioni. Al centro ci sono i desideri rimasti inespressi e le certezze che un evento inatteso può mettere in discussione.

Il cast comprende sette attori: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Paolo Genovese è da sempre attento alle complessità dei rapporti umani e alle contraddizioni della vita di coppia. Da qui nasce il legame con la canzone: brano e film si muovono nello stesso territorio emotivo, quello in cui l’amore si misura con la realtà, le imperfezioni e gli imprevisti.

La canzone arriva durante la tournée teatrale Tuttobrunori

Il brano esce mentre è nel vivo Tuttobrunori, la tournée teatrale di Brunori Sas prodotta da Vivo Concerti. Lo spettacolo unisce in un unico racconto musica, parole e narrazione.

Le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, racconti personali, incursioni nella stand-up e osservazioni sul presente.

Domande frequenti Quando esce la canzone di Brunori Sas per il film di Paolo Genovese? La canzone «Il rumore delle cose nuove» esce il 9 novembre 2026 per Island Records. È la canzone originale dell’omonimo film di Paolo Genovese. Quando esce al cinema Il rumore delle cose nuove? Il film «Il rumore delle cose nuove» di Paolo Genovese arriva nelle sale il 12 novembre 2026. È distribuito da 01 Distribution. Chi ha scritto la canzone Il rumore delle cose nuove? Brunori Sas ha scritto «Il rumore delle cose nuove» insieme a Riccardo Sinigallia. La canzone è una dichiarazione d’amore intima, che affida la propria forza a parole semplici e a sentimenti sinceri. Chi sono gli attori del film Il rumore delle cose nuove? Il cast del film «Il rumore delle cose nuove» comprende sette attori: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Di cosa parla il film Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese? Il film segue le vicende di tre coppie ed esplora gli equilibri precari delle relazioni. Al centro ci sono i desideri rimasti inespressi e le certezze che un evento inatteso può mettere in discussione.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · iMusicFun