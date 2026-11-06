Il meteorite marziano Teghaza 001 ha almeno 4,1 miliardi di anni e conserva tracce d’acqua

di Redazione ZON

In sintesi. Il meteorite marziano Teghaza 001, una roccia di 798,5 grammi trovata nel Sahara, si è formato almeno 4,1 miliardi di anni fa e conserva le tracce dell’interazione con l’acqua. Lo studio, pubblicato su Science, è guidato da Yang Liu del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Teghaza 001 è uno dei tre campioni marziani più antichi conosciuti.

I punti chiave Teghaza 001 è un meteorite marziano di 798,5 grammi, trovato nel Sahara e formato da otto frammenti.

Lo studio pubblicato su Science, guidato da Yang Liu del JPL della NASA, indica per Teghaza 001 una formazione di almeno 4,1 miliardi di anni fa.

La tecnica rubidio-stronzio, usata per la prima volta su un meteorite, ha dato per Teghaza 001 un’età compatibile con circa 4,24 miliardi di anni, con un’incertezza maggiore.

Teghaza 001 è uno dei tre campioni marziani più antichi conosciuti, insieme ai meteoriti ALH84001 e NWA 7034, detto «Black Beauty».

I meteoriti marziani conosciuti sono circa 435 e la maggior parte è geologicamente molto più giovane di Teghaza 001.

Teghaza 001, un meteorite marziano di 798,5 grammi trovato nel Sahara, si è formato almeno 4,1 miliardi di anni fa e conserva le tracce dell’interazione con l’acqua.

Lo studio è guidato da Yang Liu del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ed è pubblicato su Science. Il meteorite è una roccia ignea della crosta marziana, nata quando Marte aveva soltanto poche centinaia di milioni di anni.

Cosa dice la roccia sull’acqua del giovane Marte

Teghaza 001 contiene minerali alterati da fluidi prima che un impatto lo espellesse da Marte. Alcune componenti della roccia sono insolitamente ricche di ossigeno-18, un isotopo dell’ossigeno.

Questo indizio suggerisce che il magma, o la roccia appena formata, abbia interagito con crosta già modificata dall’acqua. In alternativa, la roccia ha interagito direttamente con fluidi arricchiti in ossigeno-18.

L’analisi indica quindi che più di 4,1 miliardi di anni fa su Marte esisteva già un ciclo in cui acqua, crosta e magmi interagivano tra loro.

Quanti anni ha davvero il meteorite e perché gli autori sono cauti

Le tecniche di datazione usate sul meteorite Teghaza 001 hanno dato risultati diversi, riassunti nella tabella.

Tecnica Età stimata Nota Diverse tecniche compatibile con 4,1 miliardi di anni risultato concorde Rubidio-stronzio (nuova) compatibile con circa 4,24 miliardi di anni incertezza maggiore

La tecnica rubidio-stronzio è stata usata per la prima volta su un meteorite. Le misure si fanno sulla superficie di un frammento più piccolo di un’unghia, senza dissolvere una porzione intera della roccia, e il campione resta quasi tutto intatto.

Gli autori dello studio invitano alla prudenza sull’età. Un processo di alterazione successivo potrebbe aver azzerato in parte diversi orologi isotopici intorno a 4,1 miliardi di anni fa. Per questo lo studio parla di una formazione avvenuta almeno 4,1 miliardi di anni fa, e potenzialmente prima.

Perché Teghaza 001 è così raro tra i meteoriti marziani

Teghaza 001 è uno dei tre campioni marziani più antichi conosciuti. Gli altri due sono il meteorite ALH84001 e NWA 7034, soprannominato «Black Beauty».

I meteoriti marziani conosciuti sono circa 435 e la maggior parte è geologicamente molto più giovane. Si tratta soprattutto di rocce vulcaniche formatesi negli ultimi centinaia di milioni di anni, mentre gran parte della superficie di Marte ha più di 3 miliardi di anni.

Teghaza 001 è una roccia ignea raffreddata lentamente. I suoi minerali registrano la formazione della crosta a partire dal magma e la successiva interazione con i fluidi.

La mineralogia del meteorite è compatibile con quella osservata dal Mars Reconnaissance Orbiter negli antichi altopiani meridionali di Marte, la regione più vecchia e craterizzata del pianeta.

Come i ricercatori hanno capito che la pietra viene da Marte

Nessuna missione spaziale ha riportato sulla Terra campioni prelevati direttamente dalla superficie di Marte. I frammenti marziani analizzabili in laboratorio sono meteoriti, cioè rocce scagliate nello spazio da grandi impatti sul pianeta e poi cadute sulla Terra.

Lo strumento principale per riconoscerli sono gli isotopi dell’ossigeno. Ogni corpo del Sistema Solare ha proporzioni leggermente diverse di ossigeno-16, ossigeno-17 e ossigeno-18, una sorta di impronta digitale chimica.

Per Teghaza 001 i ricercatori hanno misurato i rapporti tra ossigeno-17 e ossigeno-18 rispetto all’ossigeno-16. Hanno trovato la stessa firma già osservata negli altri meteoriti marziani.

La roccia era stata inizialmente classificata come shergottite, la famiglia più comune tra i meteoriti provenienti dal Pianeta Rosso. Il meteorite è formato da otto frammenti e prende il nome da una piana salata del Mali, dove è stato rinvenuto.