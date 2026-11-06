Il freddo fa dimagrire? Lo studio su 47 adulti con obesità

di Redazione ZON

In sintesi. Un gilet e una cintura refrigeranti a 15 °C, indossati due ore al giorno per sei settimane, hanno fatto perdere in media 0,9 kg, quasi tutti di grasso, agli adulti con obesità che li hanno usati, in uno studio su 47 volontari condotto dai ricercatori dell’Università di Nottingham (Inghilterra) e del Centro Medico dell’Università di Leida (Paesi Bassi).

I punti chiave Lo studio dei ricercatori dell’Università di Nottingham e del Centro Medico dell’Università di Leida ha coinvolto 47 adulti con obesità.

Il gilet e la cintura refrigeranti, mantenuti a 15 °C, sono stati indossati per due ore al giorno per sei settimane.

Chi ha indossato gilet e cintura refrigeranti ha perso in media 0,9 kg, quasi tutti di grasso corporeo.

Il gruppo di controllo non ha perso peso e ha guadagnato in media 0,6 kg.

I ricercatori ipotizzano che il freddo costante attivi il tessuto adiposo bruno, che brucia le scorte di grasso corporeo per produrre calore.

Un gilet e una cintura refrigeranti a 15 °C, indossati due ore al giorno per sei settimane, hanno fatto perdere in media 0,9 kg ad adulti con obesità, quasi tutti di grasso. Lo studio è dei ricercatori dell’Università di Nottingham (Inghilterra) e del Centro Medico dell’Università di Leida (Paesi Bassi).

Come si è svolto lo studio su 47 adulti con obesità

I ricercatori delle Università di Nottingham e di Leida hanno reclutato 47 adulti con obesità. Alla metà di loro hanno assegnato un gilet e una cintura refrigeranti, mantenuti a una temperatura di 15 °C.

I volontari dovevano indossare i due accessori per due ore al giorno, per sei settimane. Li portavano sopra una maglietta sottile, durante le normali attività quotidiane.

Cosa è cambiato rispetto al gruppo di controllo

Chi ha indossato gilet e cintura ha perso in media 0,9 kg, quasi tutti di grasso corporeo. Il gruppo di controllo non ha perso peso e ha guadagnato 6 etti.

Gruppo Variazione media di peso Gilet e cintura a 15 °C -0,9 kg, quasi tutti di grasso corporeo Gruppo di controllo 0 kg persi, 0,6 kg guadagnati

Perché il grasso bruno potrebbe spiegare il risultato

L’ipotesi alla base dello studio è che un freddo costante attivi il tessuto adiposo bruno. Questo tessuto brucia le scorte di grasso corporeo per produrre calore.

Il meccanismo del grasso bruno è benefico per il metabolismo dei grassi e del glucosio. Riduce anche i livelli di infiammazione dell’organismo.

La fonte di freddo usata nello studio è poco costosa e si integra facilmente nella routine di ogni giorno.

Perché una doccia fredda non basta

Lo studio ha usato un gilet e una cintura a 15 °C, non il clima esterno. Per ottenere l’effetto sul peso serve un’esposizione regolare e prolungata alle basse temperature: una doccia fredda non è sufficiente.

Domande frequenti Il freddo fa dimagrire? Nello studio dell’Università di Nottingham e del Centro Medico dell’Università di Leida, gli adulti con obesità che hanno indossato un gilet e una cintura refrigeranti a 15 °C hanno perso in media 0,9 kg in sei settimane, quasi tutti di grasso corporeo. Il gruppo di controllo non ha perso peso e ha guadagnato 0,6 kg. Che cos’è il grasso bruno e cosa fa? Il grasso bruno è un tessuto adiposo che brucia le scorte di grasso corporeo per produrre calore. Secondo lo studio, è benefico per il metabolismo dei grassi e del glucosio e riduce i livelli di infiammazione dell’organismo. Quanto tempo bisogna stare al freddo per dimagrire secondo lo studio? I volontari hanno indossato gilet e cintura refrigeranti a 15 °C per due ore al giorno, per sei settimane. Li portavano sopra una maglietta sottile, durante le normali attività quotidiane. Una doccia fredda fa dimagrire? No, secondo quanto emerge dallo studio una doccia fredda non è sufficiente. L’effetto sul peso richiede un’esposizione regolare e prolungata alle basse temperature, ottenuta nello studio con un gilet e una cintura a 15 °C.