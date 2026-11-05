Tha Supreme, il nuovo album si legge Linguaggio Universale: esce l’8 gennaio 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Tha Supreme, nome d’arte di Davide Mattei, pubblicherà il suo terzo album in studio, intitolato Linguaggio Universale, venerdì 8 gennaio 2027. Il disco è già in pre-order e arriva a oltre quattro anni dal precedente album solista, c@ra++ere s?ec!@le del 2022. L’album segna anche il ritorno al nome completo dopo il periodo thasup.

I punti chiave Tha Supreme pubblicherà il terzo album in studio, Linguaggio Universale, venerdì 8 gennaio 2027.

Linguaggio Universale è già disponibile in pre-order.

Tha Supreme ha cambiato il nome d’arte da thasup a tha Supreme prima dell’annuncio dell’album.

L’ultimo album solista di Tha Supreme, c@ra++ere s?ec!@le, è uscito nel 2022.

La tracklist e le eventuali collaborazioni di Linguaggio Universale non sono ancora state svelate.

Tha Supreme pubblicherà il suo terzo album in studio venerdì 8 gennaio 2027. Il disco si intitola Linguaggio Universale, scritto con caratteri insoliti, ed è già disponibile in pre-order.

Come si legge il titolo del nuovo album di Tha Supreme

Il titolo è scritto con una sequenza di lettere e simboli di origine diversa e si legge «Linguaggio Universale». È la lettura indicata dallo stesso artista e da chi ha rilanciato l’annuncio.

Tha Supreme ha spiegato di aver rimandato più volte l’uscita. Non si sentiva pronto a dare quel nome al disco finché non avesse imparato a riconoscere il linguaggio universale «al 100%».

«Ho rimandato questo album così tante volte che quasi non ci credo che stia per uscire.»

Per l’artista, il linguaggio universale è riascoltare il disco un’ultima volta e rendersi conto di avere tra le mani «la perla più preziosa», costruita un pezzo alla volta. Sul contenuto dice che la nuova musica è «piena di luce».

Il ritorno al nome Tha Supreme è stato il primo segnale

Prima dell’annuncio dell’album, l’artista ha cambiato il proprio nome d’arte da thasup a tha Supreme, tornando alla forma completa dopo il periodo ThaSup.

Il secondo indizio è stata una storia Instagram con la scritta «4 anni dal mio ultimo disco. Misa che manca poco». Il terzo è stato un inedito pubblicato sul profilo secondario @yungestmoonstar.

Il messaggio con il conto alla rovescia sui social, scritto dall’artista, ha poi anticipato la data di uscita.

Che cosa ha fatto Tha Supreme dopo il disco del 2022

L’ultimo album solista di Tha Supreme è c@ra++ere s?ec!@le, uscito nel 2022. L’esordio, 23 6451, risale a sette anni fa ed è tra i dischi che hanno contribuito a cambiare il suono del rap italiano.

Nel 2024 l’artista ha pubblicato CASA GOSPEL, un album realizzato insieme alla sorella Mara Sattei. Con lo pseudonimo yungest Moonstar ha dato vita al progetto sFaCioLaTe miXTaPe e ha collaborato con numerosi artisti della scena italiana.

Il suo vero nome è Davide Mattei. Come produttore mescola trap, pop ed elettronica con melodie e soluzioni sonore spesso poco convenzionali, e questo lo rende uno dei produttori più riconoscibili della sua generazione.

Che cosa non si sa ancora di Linguaggio Universale

Per ora non sono stati svelati la tracklist e le eventuali collaborazioni del nuovo album. La direzione musicale si scoprirà solo con l’uscita dell’8 gennaio 2027, quando Tha Supreme tornerà con un progetto solista a oltre quattro anni dal precedente.

Domande frequenti Quando esce il nuovo album di Tha Supreme? Il nuovo album di Tha Supreme, Linguaggio Universale, esce venerdì 8 gennaio 2027. È il suo terzo album in studio ed è già disponibile in pre-order. Come si legge il titolo del nuovo album di Tha Supreme? Il titolo è scritto con una sequenza di lettere e simboli di origine diversa e si legge «Linguaggio Universale». È la lettura indicata dallo stesso Tha Supreme e da chi ha rilanciato l’annuncio. Quali sono i precedenti album di Tha Supreme? L’esordio di Tha Supreme è 23 6451, mentre l’ultimo album solista è c@ra++ere s?ec!@le, uscito nel 2022. Nel 2024 ha pubblicato anche CASA GOSPEL, realizzato insieme alla sorella Mara Sattei. Qual è il vero nome di Tha Supreme? Il vero nome di Tha Supreme è Davide Mattei. Prima dell’annuncio del nuovo album ha cambiato il nome d’arte da thasup a tha Supreme, tornando alla forma completa. La tracklist di Linguaggio Universale è già stata pubblicata? No, la tracklist di Linguaggio Universale non è stata ancora svelata, così come le eventuali collaborazioni. La direzione musicale del disco si scoprirà con l’uscita dell’8 gennaio 2027.