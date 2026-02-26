Sanremo seconda serata, le esibizioni dei primi 15 big in gara

di Redazione ZON

Il Festival di Sanremo è uno spettacolo nello spettacolo, non solo musica ma spazio a gossip, dress code, passerelle per gli atleti azzurri delle recenti olimpiadi invernali.

Un ricordo commosso, inoltre, è stato dedicato ai giovanissimi morti e feriti nel tragico rogo di S. Silvestro a Crans-Montana. Achille Lauro, nell’emozione generale, ha offerto loro la canzone “Perdutamente”, si tratta del brano che è stato cantato al funerale del giovane italiano Achille Barosi, morto durante l’incendio.

Sul palco dell’Ariston di Sanremo, il più celebre teatro della canzone italiana, hanno trovato spazio anche le Nuove Proposte, presentate da Gianluca Gazzoli. Nella classifica, naturalmente ancora provvisoria, hanno trovato spazio nei primi cinque posti Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta, nell’ordine.

La scaletta ha visto invece esibirsi, nell’ordine, Patty Pravo, LDA & Aka 7even, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Levante, Bambole di Pezza, Chiello, J-Ax, Nayt, Fulminacci, Fedez & Masini, Dargen D’Amico e Ditonellapiaga. Ermal Meta ha cantato il brano Stella stellina dedicato una bambina palestinese uccisa dalle bombe a Gaza. Alla fine del brano ha dichiarato: “I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio”.

Naturalmente impazzano i pronostici della 76esima edizione del Festival della canzone italiana e gli appassionati si sbizzarriscono nel cercare di pronosticare il nome di chi verrà incoronato sul palco dell’Ariston.

Le quote Sanremo indicano come favoriti la coppia Fedez – Masini, quota 3.00, seguiti dall’eclettica Serena Brancale a quota 3.50 e dalla onnipresente Arisa, 6.00, decisamente più glamour rispetto agli esordi. Oltre alla conduttrice di tutte le serate, Laura Pausini, la seconda serata ha visto sul palco, in veste di co conduttori, anche Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Lauro ha duettato con la Pausini nel brano 16 marzo.

Sul palco dell’Ariston si è esibito anche il Coro Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo), regalando un momento emozionante con l’esecuzione del celebre brano “Si può dare di più”, successo sanremese del 1987 portato al trionfo da Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi.

Il Premio alla Carriera di quest’anno è stato conferito a Fausto Leali, il quale ha intrattenuto il pubblico eseguendo due dei suoi brani più celebri: Mi manchi e Io amo. Inoltre, Camilla Ardenzi ha voluto rendere un tributo affettuoso alla sua illustre nonna, la leggendaria icona della musica italiana, Ornella Vanoni. La seconda serata ha dato spazio alle nuove proposte mediante la disputa delle semifinali. Nella prima si sono sfidati Nicolò Filippucci e Blind, El Ma & Soniko, nella seconda Mazzariello e Angelica Bove.

Hanno vinto le semifinali Nicolò Filipucci e Angelica Bove. La finale è prevista per questa sera. Nella serata odierna, infine, gareggeranno gli altri 15 big: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale e Tredici Pietro.