di Redazione ZON

In sintesi. La serie Dig di Peacock, con Hugh Laurie e Amy Poehler, è ambientata nel Peloponneso ma è stata girata quasi tutta in Puglia, a Monopoli, Polignano a Mare e Carovigno. In Grecia la produzione ha girato solo al tempio di Poseidone a Capo Sunio. Al 27 novembre 2026 le dieci puntate non hanno distribuzione italiana.

I punti chiave La serie Dig di Peacock è ambientata nel Peloponneso ma è girata quasi tutta in Puglia.

Le riprese pugliesi di Dig si sono svolte in tre località: Monopoli, Polignano a Mare e Carovigno.

In Grecia la produzione di Dig ha girato solo le scene al tempio di Poseidone a Capo Sunio.

Dig ha dieci puntate, disponibili negli Stati Uniti su Peacock e senza distribuzione italiana.

Amy Poehler e Michael Schur hanno alloggiato alla Masseria Torre Maizza, del gruppo Rocco Forte.

Dig, la serie di Peacock con Hugh Laurie e Amy Poehler, è ambientata nel Peloponneso ma è girata quasi tutta in Puglia, tra Monopoli, Polignano a Mare e Carovigno. In Grecia sono state fatte solo le riprese al tempio di Poseidone a Capo Sunio.

Peacock è la piattaforma in streaming di NbcUniversal. Le dieci puntate di Dig sono disponibili negli Stati Uniti e non hanno ancora una distribuzione italiana.

Dove è stata girata Dig: la Grecia è solo a Capo Sunio

Dig racconta le vicende di un campo scuola archeologico. Amy Poehler interpreta Elise, la seconda in comando di Neville, il personaggio di Hugh Laurie.

La serie è ispirata al romanzo Excavation di Kate Myers. Poehler l’ha creata insieme a Michael Schur, con cui aveva già lavorato in Parks and Recreation.

Per avvicinare la Puglia all’atmosfera greca, la produzione ha adattato set, graffiti e illuminazione dopo osservazioni compiute in Grecia.

Cosa si vede a Monopoli, Polignano a Mare e Carovigno

Le tre località pugliesi fanno da controfigura alla Grecia. Ecco che cosa hanno offerto alla produzione.

Località Cosa si vede nella serie Monopoli Le scene sul mare e lo storico negozio di cappelli Castrignano, dove Neville fa acquisti Polignano a Mare Il gelato in vetrina e le vedute marine Carovigno Il centro storico sulla collina con la fortezza medievale, usato come cornice del set

A Carovigno la piazza del paese è stata chiusa. La troupe ha così potuto sostituire le insegne dei negozi con scritte in greco.

Cos’è il set-jetting e perché può interessare la Puglia

Il set-jetting è il turismo ispirato ai luoghi visti in film e serie tv. Dig segue The Diplomat, girata in Toscana e rinnovata per la quinta stagione.

Tra gli altri esempi ci sono The White Lotus, girata dalle Hawaii alla Sicilia e alla Thailandia, e Succession, con la Val d’Orcia e i fiordi norvegesi sullo sfondo.

Il fenomeno viene indicato come un business da otto miliardi di dollari. Secondo un sondaggio di Expedia, circa l’80% degli under 45 programma i viaggi in base ai luoghi visti sullo schermo.

Dig non presenta la Puglia come Puglia, perché la storia è ambientata in Grecia. Può però portare attenzione sui luoghi riconoscibili dagli spettatori, e il turismo archeologico del “tacco” d’Italia potrebbe averne un impulso.

Dove ha alloggiato la troupe e cosa dice Amy Poehler

Poehler e Schur hanno scelto il sud-est dell’Italia come base operativa. Hanno soggiornato alla Masseria Torre Maizza, del gruppo Rocco Forte.

La troupe ha mangiato molto pesce e frutti di mare e ha comprato ceramiche ovunque andasse. Poehler lo attribuisce al fatto che nella serie se ne parla spesso.

Nell’ultimo numero della rivista Traveller, Poehler ha commentato così l’esperienza pugliese:

“È strano, ma le zone vinicole della Puglia, la Grecia e Los Angeles possono in qualche modo fare da controfigura l’una all’altra”.

Domande frequenti Dove è stata girata la serie Dig? Dig è stata girata quasi tutta in Puglia, a Monopoli, Polignano a Mare e Carovigno, anche se la storia è ambientata nel Peloponneso. In Grecia la produzione ha girato solo al tempio di Poseidone a Capo Sunio. Di cosa parla Dig con Hugh Laurie e Amy Poehler? Dig racconta le vicende di un campo scuola archeologico. Amy Poehler interpreta Elise, la seconda in comando di Neville, il personaggio di Hugh Laurie. La serie è ispirata al romanzo Excavation di Kate Myers. Dig si può vedere in Italia? Dig è una serie della piattaforma in streaming Peacock, di NbcUniversal. Le dieci puntate sono disponibili negli Stati Uniti e, al 27 novembre 2026, non hanno ancora una distribuzione italiana. Dove ha alloggiato la troupe di Dig in Puglia? Amy Poehler e Michael Schur hanno scelto il sud-est dell’Italia come base operativa. Hanno soggiornato alla Masseria Torre Maizza, del gruppo Rocco Forte. Cos’è il set-jetting? Il set-jetting è il turismo ispirato ai luoghi visti in film e serie tv. Secondo un sondaggio di Expedia, circa l’80% degli under 45 programma i viaggi in base ai luoghi visti sullo schermo.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News