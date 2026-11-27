di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione di Presunto innocente, serie di Apple TV, racconta un nuovo caso di omicidio con un nuovo cast: Rachel Brosnahan e Matthew Rhys interpretano marito e moglie su fronti opposti in un processo per omicidio. Apple TV ha diffuso il trailer e annunciato la data di debutto. La prima stagione è stata distribuita nel giugno 2024.

I punti chiave Apple TV ha diffuso il trailer della seconda stagione di Presunto innocente e ha annunciato la data di debutto.

Rachel Brosnahan e Matthew Rhys interpretano una coppia sposata su fronti opposti in un processo per omicidio.

Lelia, avvocata penalista agli inizi della carriera, è impegnata nella difesa in un caso di omicidio, mentre suo marito, interpretato da Matthew Rhys, è il procuratore distrettuale che sostiene l’accusa.

La seconda stagione di Presunto innocente non continua direttamente la prima: cambiano i protagonisti, il caso e le dinamiche personali.

Apple TV ha distribuito la prima stagione di Presunto innocente nel giugno 2024 e ha confermato il rinnovo per la seconda stagione nel luglio 2024.

Presunto innocente torna con una seconda stagione su Apple TV, che ha diffuso il trailer dei nuovi episodi e annunciato la data di debutto. La storia ruota attorno a un caso di omicidio diverso da quello della prima stagione.

Chi sono i protagonisti della seconda stagione di Presunto innocente

Rachel Brosnahan e Matthew Rhys guidano il nuovo cast di Presunto innocente. I due attori interpretano una coppia sposata che si ritrova su fronti opposti in un processo per omicidio.

Nella coppia, l’avvocata penalista si chiama Lelia ed è ancora agli inizi della carriera. Lelia è impegnata nella difesa in un caso di omicidio che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Matthew Rhys interpreta il procuratore distrettuale, marito di Lelia. Il suo ruolo è sostenere l’accusa e portare avanti il procedimento. Così lavoro e vita privata della coppia perdono ogni confine.

Che cosa cambia rispetto alla prima stagione

La seconda stagione di Presunto innocente non è la continuazione diretta della prima. Cambiano i protagonisti, il caso da risolvere e le dinamiche personali.

Restano invece gli ingredienti che hanno conquistato il pubblico: tensione, segreti, accuse e colpi di scena. Gli spettatori dovranno conoscere personaggi nuovi e seguire un’indagine inedita.

Come è nata la serie e perché Apple TV ha deciso di continuarla

Apple TV ha distribuito la prima stagione di Presunto innocente nel giugno 2024. La serie è tratta dal romanzo di Scott Turow, già portato sullo schermo nel 1990 con un film interpretato da Harrison Ford.

La prima stagione seguiva un procuratore coinvolto in un caso di omicidio. Le indagini finivano per mettere in discussione la sua vita privata e la sua carriera.

Apple TV aveva inizialmente presentato Presunto innocente come miniserie. Il successo ha spinto la piattaforma a cambiare programma e, nel luglio 2024, ha confermato il rinnovo per una seconda stagione.

Domande frequenti Di cosa parla la seconda stagione di Presunto innocente? La seconda stagione di Presunto innocente ruota attorno a un caso di omicidio diverso da quello della prima stagione. Una coppia sposata si ritrova su fronti opposti in un processo: lei è l’avvocata penalista Lelia, impegnata nella difesa, lui è il procuratore distrettuale che sostiene l’accusa. Chi sono i protagonisti della seconda stagione di Presunto innocente? Il nuovo cast di Presunto innocente è guidato da Rachel Brosnahan e Matthew Rhys, che interpretano una coppia sposata. Matthew Rhys è il procuratore distrettuale, marito di Lelia, avvocata penalista ancora agli inizi della carriera. La seconda stagione di Presunto innocente è il seguito della prima? No, la seconda stagione di Presunto innocente non è la continuazione diretta della prima. Cambiano i protagonisti, il caso da risolvere e le dinamiche personali, mentre restano tensione, segreti, accuse e colpi di scena. Quando è uscita la prima stagione di Presunto innocente? Apple TV ha distribuito la prima stagione di Presunto innocente nel giugno 2024. La serie è tratta dal romanzo di Scott Turow, già portato sullo schermo nel 1990 con un film interpretato da Harrison Ford. Quando Apple TV ha confermato la seconda stagione di Presunto innocente? Apple TV ha confermato il rinnovo di Presunto innocente per una seconda stagione nel luglio 2024. La piattaforma aveva inizialmente presentato la serie come miniserie, ma il successo l’ha spinta a cambiare programma.

Fonte: Hall of Series