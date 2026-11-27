Pietro Terzini a Palazzo Merulana: i quadri-meme con i brand del lusso
In sintesi. Pietro Terzini, artista nato su Instagram e noto per i quadri-meme, espone a Palazzo Merulana, a Roma, dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome”, a cura di Glauco Cavaciuti, presenta 24 opere su carta, tela e vetro.
I punti chiave
- La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome” di Pietro Terzini è a Palazzo Merulana, a Roma, dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.
- Glauco Cavaciuti è il curatore della mostra di Pietro Terzini a Palazzo Merulana.
- Le opere esposte sono 24 e sono realizzate su carta, tela e vetro.
- Il percorso della mostra ha tre nuclei: confezioni dei marchi del lusso, messaggi privati di Instagram e specchi Cassina.
- Secondo Glauco Cavaciuti, la mostra precedente di Pietro Terzini, a Milano, ha registrato il tutto esaurito con oltre 10.000 visitatori in una settimana.
Pietro Terzini, l’artista dei quadri-meme nati su Instagram, porta a Roma la mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome”: a Palazzo Merulana dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.
La mostra è a cura di Glauco Cavaciuti. Palazzo Merulana è la sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi.
Chi è Pietro Terzini, l’artista delle parole nato su Instagram
Pietro Terzini è laureato in architettura. Ha lavorato a lungo nel design e nella moda, prima di dedicarsi solo all’arte.
Le sue frasi dirette sono comparse sui muri delle città e sugli schermi dei telefoni. Instagram lo ha reso celebre, ed è per questo che viene spesso definito “l’artista delle parole”.
Terzini ha collaborato con Tiffany & Co., Valentino, Stella McCartney, Moncler, Nike e Vogue.
“In passato realizzavo quadri astratti, materici.” Poi, circa dieci anni fa, l’arrivo di Instagram: “Ero affascinato dai meme”. E ancora: “Da qui è scattata la scintilla e nel tempo le idee e le opere si sono evolute”. (Pietro Terzini)
Cosa si vede nelle 24 opere esposte a Palazzo Merulana
Le opere in mostra sono 24, realizzate su carta, tela e vetro. Il percorso ripercorre la ricerca dell’artista, con uno sguardo ironico sul fashion system.
Il percorso si articola in tre nuclei:
- Confezioni dei marchi del lusso: sottratte al loro uso, diventano superfici in cui il linguaggio sentimentale incontra quello commerciale.
- Messaggi privati di Instagram: sospesi tra intimità ed esposizione pubblica, mostrano come i social abbiano cambiato il modo di relazionarsi e di raccontarsi.
- Specchi Cassina: portano frasi dirette e incisive, e il visitatore entra nell’opera attraverso il proprio riflesso.
Perché secondo il curatore le sue frasi parlano a un pubblico giovane
Per Glauco Cavaciuti, curatore della mostra, Terzini ha “una grandissima capacità di avvicinare un pubblico di giovani, anche iniziandoli all’arte”.
Cavaciuti ricorda che quella di Roma è la prima mostra di Terzini nella capitale. Secondo il curatore, la precedente, a Milano, ha registrato il tutto esaurito con oltre diecimila visitatori in una settimana.
Il curatore spiega anche che nelle opere la parola perde la funzione esclusivamente comunicativa e diventa immagine, provocazione e occasione di confronto.
“Le sue frasi sembrano appartenere a tutti e a nessuno: possono ricordare una conversazione, un pensiero mai espresso o una situazione vissuta.” (Glauco Cavaciuti)
Con poche parole, Terzini mette in discussione certezze, aspettative e convenzioni, senza cercare conclusioni definitive.
Dove trovare le informazioni sulla mostra
La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome” è aperta a Palazzo Merulana fino al 10 gennaio 2027. Le informazioni sono disponibili sul sito palazzomerulana.it.
Domande frequenti
Quando si può visitare la mostra di Pietro Terzini a Roma?
La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome” è aperta a Palazzo Merulana dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. Le informazioni sono disponibili sul sito palazzomerulana.it.
Dove si tiene la mostra di Pietro Terzini a Roma?
La mostra si tiene a Palazzo Merulana, a Roma. Palazzo Merulana è la sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi.
Quante opere ci sono nella mostra di Pietro Terzini a Palazzo Merulana?
Le opere esposte sono 24, realizzate su carta, tela e vetro. Il percorso si articola in tre nuclei: confezioni dei marchi del lusso, messaggi privati di Instagram e specchi Cassina.
Chi è Pietro Terzini?
Pietro Terzini è un artista laureato in architettura, conosciuto come “l’artista delle parole”. Ha lavorato a lungo nel design e nella moda prima di dedicarsi solo all’arte, ed è diventato celebre grazie a Instagram.
Chi ha curato la mostra di Pietro Terzini a Palazzo Merulana?
La mostra è a cura di Glauco Cavaciuti. Secondo il curatore, nelle opere di Pietro Terzini la parola perde la funzione esclusivamente comunicativa e diventa immagine, provocazione e occasione di confronto.
Fonte: ANSA.it
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