di Redazione ZON

In sintesi. Pietro Terzini, artista nato su Instagram e noto per i quadri-meme, espone a Palazzo Merulana, a Roma, dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome”, a cura di Glauco Cavaciuti, presenta 24 opere su carta, tela e vetro.

I punti chiave La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome” di Pietro Terzini è a Palazzo Merulana, a Roma, dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Glauco Cavaciuti è il curatore della mostra di Pietro Terzini a Palazzo Merulana.

Le opere esposte sono 24 e sono realizzate su carta, tela e vetro.

Il percorso della mostra ha tre nuclei: confezioni dei marchi del lusso, messaggi privati di Instagram e specchi Cassina.

Secondo Glauco Cavaciuti, la mostra precedente di Pietro Terzini, a Milano, ha registrato il tutto esaurito con oltre 10.000 visitatori in una settimana.

Pietro Terzini, l’artista dei quadri-meme nati su Instagram, porta a Roma la mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome”: a Palazzo Merulana dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

La mostra è a cura di Glauco Cavaciuti. Palazzo Merulana è la sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi.

Chi è Pietro Terzini, l’artista delle parole nato su Instagram

Pietro Terzini è laureato in architettura. Ha lavorato a lungo nel design e nella moda, prima di dedicarsi solo all’arte.

Le sue frasi dirette sono comparse sui muri delle città e sugli schermi dei telefoni. Instagram lo ha reso celebre, ed è per questo che viene spesso definito “l’artista delle parole”.

Terzini ha collaborato con Tiffany & Co., Valentino, Stella McCartney, Moncler, Nike e Vogue.

“In passato realizzavo quadri astratti, materici.” Poi, circa dieci anni fa, l’arrivo di Instagram: “Ero affascinato dai meme”. E ancora: “Da qui è scattata la scintilla e nel tempo le idee e le opere si sono evolute”. (Pietro Terzini)

Cosa si vede nelle 24 opere esposte a Palazzo Merulana

Le opere in mostra sono 24, realizzate su carta, tela e vetro. Il percorso ripercorre la ricerca dell’artista, con uno sguardo ironico sul fashion system.

Il percorso si articola in tre nuclei:

Confezioni dei marchi del lusso: sottratte al loro uso, diventano superfici in cui il linguaggio sentimentale incontra quello commerciale.

sottratte al loro uso, diventano superfici in cui il linguaggio sentimentale incontra quello commerciale. Messaggi privati di Instagram: sospesi tra intimità ed esposizione pubblica, mostrano come i social abbiano cambiato il modo di relazionarsi e di raccontarsi.

sospesi tra intimità ed esposizione pubblica, mostrano come i social abbiano cambiato il modo di relazionarsi e di raccontarsi. Specchi Cassina: portano frasi dirette e incisive, e il visitatore entra nell’opera attraverso il proprio riflesso.

Perché secondo il curatore le sue frasi parlano a un pubblico giovane

Per Glauco Cavaciuti, curatore della mostra, Terzini ha “una grandissima capacità di avvicinare un pubblico di giovani, anche iniziandoli all’arte”.

Cavaciuti ricorda che quella di Roma è la prima mostra di Terzini nella capitale. Secondo il curatore, la precedente, a Milano, ha registrato il tutto esaurito con oltre diecimila visitatori in una settimana.

Il curatore spiega anche che nelle opere la parola perde la funzione esclusivamente comunicativa e diventa immagine, provocazione e occasione di confronto.

“Le sue frasi sembrano appartenere a tutti e a nessuno: possono ricordare una conversazione, un pensiero mai espresso o una situazione vissuta.” (Glauco Cavaciuti)

Con poche parole, Terzini mette in discussione certezze, aspettative e convenzioni, senza cercare conclusioni definitive.

Dove trovare le informazioni sulla mostra

La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome” è aperta a Palazzo Merulana fino al 10 gennaio 2027. Le informazioni sono disponibili sul sito palazzomerulana.it.

Domande frequenti Quando si può visitare la mostra di Pietro Terzini a Roma? La mostra “Are you in love? Yes, I’m in Rome” è aperta a Palazzo Merulana dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. Le informazioni sono disponibili sul sito palazzomerulana.it. Dove si tiene la mostra di Pietro Terzini a Roma? La mostra si tiene a Palazzo Merulana, a Roma. Palazzo Merulana è la sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi. Quante opere ci sono nella mostra di Pietro Terzini a Palazzo Merulana? Le opere esposte sono 24, realizzate su carta, tela e vetro. Il percorso si articola in tre nuclei: confezioni dei marchi del lusso, messaggi privati di Instagram e specchi Cassina. Chi è Pietro Terzini? Pietro Terzini è un artista laureato in architettura, conosciuto come “l’artista delle parole”. Ha lavorato a lungo nel design e nella moda prima di dedicarsi solo all’arte, ed è diventato celebre grazie a Instagram. Chi ha curato la mostra di Pietro Terzini a Palazzo Merulana? La mostra è a cura di Glauco Cavaciuti. Secondo il curatore, nelle opere di Pietro Terzini la parola perde la funzione esclusivamente comunicativa e diventa immagine, provocazione e occasione di confronto.

Fonte: ANSA.it