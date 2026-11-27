di Redazione ZON

In sintesi. Il regista David Fincher ha ammesso di aver usato l’intelligenza artificiale in Le nuove disavventure di Cliff Booth, film Netflix, in un’intervista al podcast The Big Picture di The Ringer pubblicata il 25 novembre 2026. L’IA ha modificato i movimenti delle labbra degli attori e ridotto il ridoppiaggio a quattro o cinque giorni.

I punti chiave David Fincher ha usato l’intelligenza artificiale nella post-produzione di Le nuove disavventure di Cliff Booth, film Netflix con Brad Pitt scritto da Quentin Tarantino.

Fincher ne ha parlato nel podcast The Big Picture di The Ringer, in un’intervista condotta da Sean Fennessey e pubblicata il 25 novembre 2026.

L’IA è servita ad abbinare la migliore interpretazione vocale di una battuta alla migliore performance davanti alla macchina da presa, modificando i movimenti delle labbra degli attori.

Le sessioni di ridoppiaggio in studio per Le nuove disavventure di Cliff Booth si sono ridotte a quattro o cinque giorni.

Le ricostruzioni dell’intervista non coincidono sulle proporzioni: una versione parla del 5% di dialoghi sostituiti con tecniche tradizionali, un’altra del 5% del film con ricorso all’ADR.

David Fincher ha ammesso di aver usato l’intelligenza artificiale nella post-produzione di Le nuove disavventure di Cliff Booth, il film Netflix con Brad Pitt scritto da Quentin Tarantino.

Il regista ne ha parlato nel podcast The Big Picture di The Ringer, in un’intervista condotta da Sean Fennessey e pubblicata il 25 novembre 2026. Fincher sostiene che la tecnologia sia servita a valorizzare il lavoro di “esseri umani in carne e ossa”.

A cosa è servita l’IA in Le nuove disavventure di Cliff Booth

Fincher ha spiegato di aver usato l’IA per abbinare la migliore interpretazione vocale di una battuta alla migliore performance degli attori davanti alla macchina da presa, quando le due non coincidevano nella stessa ripresa.

La tecnologia ha permesso di modificare digitalmente i movimenti delle labbra degli interpreti. Le sessioni di ridoppiaggio in studio per Le nuove disavventure di Cliff Booth si sono così ridotte a quattro o cinque giorni.

Sulle proporzioni le ricostruzioni dell’intervista non coincidono. Una versione dice che soltanto il 5% del lavoro di sostituzione dei dialoghi è stato fatto con le tecniche tradizionali e che il resto è passato dall’IA. Un’altra versione dice che circa il 5% del film ha fatto ricorso all’ADR, mentre altre operazioni sono state supportate dall’intelligenza artificiale.

Perché Fincher parla di plastilina e non di marmo

Fincher ha definito l’esperienza così: “È stato liberatorio. Non stiamo scolpendo il marmo, stiamo lavorando con la plastilina”.

Il regista rivendica la libertà di scegliere ciò che funziona meglio per l’occhio e ciò che funziona meglio per l’orecchio, senza preoccuparsi in anticipo di come farli coincidere. Sul risultato ha aggiunto: “E nella maggior parte dei casi ci siamo riusciti”.

Fincher ha riconosciuto che alcuni interventi non hanno ancora raggiunto la perfezione. Si è detto fiducioso che possano migliorare prima dell’arrivo del film in streaming.

Per Fincher l’IA è uno strumento che lascia ai professionisti del cinema più spazio per le attività creative che la tecnologia non sa svolgere. Il regista cita le scenografie, il trucco, le parrucche e gli effetti di luce sul set.

Le polemiche sulle anteprime e la questione aperta per il cinema

L’intervista di Fincher è uscita pochi giorni dopo le polemiche nate dalle proiezioni in anteprima del film Netflix.

Alcuni spettatori avevano segnalato sequenze in cui sembrava essere stata usata l’intelligenza artificiale generativa. Tra queste c’è un flashback nel quale una carrozza trainata da cavalli sembrava avere due vetture.

La posizione del regista riporta al centro una domanda: quale spazio può avere l’IA nella realizzazione di un film senza compromettere il lavoro delle maestranze e l’autenticità delle interpretazioni? Per Fincher la distinzione passa dalla funzione assegnata alla tecnologia: correggere, perfezionare e ampliare le possibilità creative, lasciando alle persone il controllo delle scelte artistiche.

Domande frequenti David Fincher ha usato l’intelligenza artificiale in Le nuove disavventure di Cliff Booth? Sì. David Fincher ha ammesso di aver usato l’intelligenza artificiale nella post-produzione di Le nuove disavventure di Cliff Booth, film Netflix con Brad Pitt. Lo ha detto nel podcast The Big Picture di The Ringer, in un’intervista pubblicata il 25 novembre 2026. A cosa è servita l’IA in Le nuove disavventure di Cliff Booth? Secondo Fincher, l’IA è servita ad abbinare la migliore interpretazione vocale di una battuta alla migliore performance degli attori davanti alla macchina da presa, quando le due non coincidevano nella stessa ripresa. La tecnologia ha permesso di modificare digitalmente i movimenti delle labbra degli interpreti. Quanto è durato il ridoppiaggio di Le nuove disavventure di Cliff Booth? Grazie all’IA, le sessioni di ridoppiaggio in studio per Le nuove disavventure di Cliff Booth si sono ridotte a quattro o cinque giorni. Lo ha spiegato il regista David Fincher nell’intervista a The Big Picture di The Ringer. Quanta parte di Le nuove disavventure di Cliff Booth è stata fatta con l’IA? Le ricostruzioni dell’intervista di Fincher non coincidono. Una versione dice che solo il 5% della sostituzione dei dialoghi è stato fatto con tecniche tradizionali e il resto con l’IA. Un’altra dice che circa il 5% del film ha fatto ricorso all’ADR, mentre altre operazioni sono state supportate dall’IA. Perché si è parlato di IA nelle anteprime di Le nuove disavventure di Cliff Booth? Alcuni spettatori delle proiezioni in anteprima del film Netflix hanno segnalato sequenze in cui sembrava essere stata usata l’intelligenza artificiale generativa. Tra queste, un flashback in cui una carrozza trainata da cavalli sembrava avere due vetture.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Il Mattino di Padova · Cinefilos.it