di Redazione ZON

In sintesi. Il regista e produttore francese Luc Besson ha ricevuto la Stella della Mole al Torino Film Festival. Nell’incontro, riferito da ZON.it il 27 novembre 2026, ha spiegato di aver sfidato Hollywood puntando su velocità e freschezza: la sua squadra contava quindici persone, gli Studios duemila. Sta ultimando il fumetto Furious Five, in uscita nel 2027.

I punti chiave Luc Besson ha ricevuto la Stella della Mole al Torino Film Festival.

Luc Besson ha detto che la sua squadra contava quindici persone, mentre negli Studios di Hollywood lavorano duemila persone.

Luc Besson ha indicato in diciotto persone il comitato di lettura che a Hollywood stabilisce cosa si può fare.

The Transporter (2002), prodotto e cosceneggiato da Luc Besson con Jason Statham nel ruolo di Frank Martin, è costato cinque milioni e ne ha incassati 45 nel mondo.

Il fumetto Furious Five, realizzato con la tecnologia Seedance 2.0, è previsto in uscita nel 2027.

Luc Besson ha ricevuto la Stella della Mole al Torino Film Festival e ha spiegato come il suo cinema sia nato dall’immaginazione. Il regista e produttore francese ha detto di aver sfidato Hollywood puntando su velocità e freschezza.

Il regista di Nikita, Léon e Il quinto elemento ha aperto l’incontro con una stoccata: “non sono abituato a ricevere premi nel mio paese quindi ben vengano quelli che vengono da fuori”.

Il quinto elemento nasce dalla voglia di scappare

Besson ha raccontato che a quindici anni abitava lontano dalla città e dalla finestra vedeva solo vacche e prati. Per fuggire immaginava un taxi che arrivava davanti a casa per portarlo via.

Da quell’immagine è nato Il quinto elemento. Secondo Besson, “l’immaginazione è, in fondo, un muscolo: più la usi più ti permette di esplorare dei mondi che non esistono”.

Quindici persone contro duemila: il vantaggio sugli Studios

Besson ha spiegato perché ha preso l’action, genere tipicamente americano, e ne ha riscritto le regole in chiave europea. Da giovane, vedendo che non riusciva a fare film, ha deciso di farseli da solo.

Il regista ha ricordato che a Hollywood esiste un comitato di lettura di diciotto persone, che stabilisce cosa si può fare e perfino quale personaggio scegliere. Negli Studios, ha detto, lavorano duemila persone; la sua squadra ne contava quindici.

Con un gruppo così piccolo, ha aggiunto Besson, la maggior parte delle decisioni si prende in un attimo, con più velocità e freschezza.

Transporter, Jason Statham e i 45 milioni di incasso

Luc Besson ha ripercorso l’incontro con Jason Statham, che ha contribuito a rendere una star internazionale del cinema d’azione. Il loro rapporto professionale è nato con The Transporter (2002), film di cui Besson è stato produttore e cosceneggiatore. Statham interpretava Frank Martin.

Besson ha raccontato di aver capito subito che Statham “aveva testa” dopo un bicchiere bevuto insieme. Gli disse: “se ho un’idea ti chiamo”, e l’idea è arrivata subito.

“Abbiamo scritto la sceneggiatura in un mese, trovato i finanziamenti in tre e abbiamo fatto un film con cinque milioni: ne ha incassati 45 in tutto il mondo”.

EuropaCorp, Louis Leterrier e il fumetto Furious Five

Molti membri di EuropaCorp, la struttura produttiva di Besson, sono poi entrati nella macchina hollywoodiana. Il regista si è detto contento, perché in parte è anche merito suo.

Besson ha citato Louis Leterrier, che oggi lavora ai film della saga Fast and Furious. Tra i titoli di Leterrier ha ricordato L’incredibile Hulk, Scontro tra titani, Now You See Me e Fast X.

Quanto ai progetti, Luc Besson sta ultimando un fumetto intitolato Furious Five, realizzato con la tecnologia Seedance 2.0 e previsto in uscita nel 2027.

La battuta su Trump alle voci su un nuovo film

A chi gli ha chiesto se stia davvero girando un film, come sostiene una fonte cinematografica americana, Besson ha risposto con una battuta che allude a Trump.

Il regista ha invitato a non credere a tutte le notizie che circolano su Internet, soprattutto a quelle dall’America, perché “lì c’è un grosso signore biondo con una grossa cravatta che dice tante cose non vere”.

Domande frequenti Chi ha ricevuto la Stella della Mole al Torino Film Festival? La Stella della Mole è stata ricevuta dal regista e produttore francese Luc Besson, autore di Nikita, Léon e Il quinto elemento. Besson ha aperto l’incontro dicendo: “non sono abituato a ricevere premi nel mio paese quindi ben vengano quelli che vengono da fuori”. Quanto ha incassato il film The Transporter di Luc Besson? Secondo Luc Besson, The Transporter (2002) è stato realizzato con cinque milioni e ne ha incassati 45 in tutto il mondo. Besson ha raccontato che la sceneggiatura è stata scritta in un mese e i finanziamenti sono stati trovati in tre. Cos’è Furious Five di Luc Besson? Furious Five è un fumetto che Luc Besson sta ultimando. È realizzato con la tecnologia Seedance 2.0 ed è previsto in uscita nel 2027. Perché Luc Besson dice di aver sfidato Hollywood? Luc Besson ha spiegato di aver preso l’action, genere tipicamente americano, e di averne riscritto le regole in chiave europea. Ha ricordato che negli Studios lavorano duemila persone e a Hollywood esiste un comitato di lettura di diciotto persone, mentre la sua squadra ne contava quindici e decideva con più velocità e freschezza. Luc Besson sta girando un nuovo film? A chi gli ha chiesto se stia girando un film, come sostiene una fonte cinematografica americana, Luc Besson ha risposto con una battuta che allude a Trump. Ha invitato a non credere a tutte le notizie che circolano su Internet, soprattutto a quelle dall’America.

Fonte: ANSA.it