di Redazione ZON

In sintesi. John Travolta ha ricevuto la Stella della Mole il 24 novembre 2026 al Teatro Regio di Torino, nella serata inaugurale del 44esimo Torino Film Festival. Il pubblico ha dedicato a Travolta una standing ovation. Le Stelle della Mole sono andate anche a Mike Newell, Stephen Frears, Maria De Medeiros e Margarethe von Trotta.

I punti chiave John Travolta ha ritirato la Stella della Mole il 24 novembre 2026 al Teatro Regio di Torino, nella serata inaugurale del 44esimo Torino Film Festival.

Il film d’apertura del 44esimo Torino Film Festival è “November 1963”, diretto da Roland Joffé, dedicato all’omicidio di John Fitzgerald Kennedy e interpretato da Travolta.

Il Torino Film Festival ha assegnato cinque Stelle della Mole: a Travolta, Mike Newell, Stephen Frears, Maria De Medeiros e Margarethe von Trotta.

Margarethe von Trotta riceverà anche il Premio speciale Fondazione CRT e nel 1981 ha vinto il Leone d’oro a Venezia con “Anni di piombo”.

Maria De Medeiros presenterà “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino il 25 novembre 2026 al cinema Romano di Torino.

John Travolta ha ricevuto una standing ovation al Teatro Regio di Torino il 24 novembre 2026, quando ha ritirato la Stella della Mole nella serata inaugurale del 44esimo Torino Film Festival.

L’attore è il protagonista di “November 1963”, il film d’apertura del festival, dedicato all’omicidio di John Fitzgerald Kennedy e diretto da Roland Joffé.

La frase di Travolta sul volo e su Shakespeare

Sul palco del Regio Travolta ha ringraziato il pubblico per avergli “regalato la carriera più bella”. Ha ricordato di aver potuto esplorare tanti personaggi diversi, cantare, ballare e interpretare ruoli che non avrebbe mai immaginato di sognare.

Poi il passaggio più applaudito, costruito su Shakespeare e sul dilemma “essere o non essere”:

“Voi mi avete permesso di essere. Non avete mai tarpato le mie ali. Mi avete permesso di volare in alto, libero, e di esprimermi senza limiti.” (John Travolta)

All’ovazione sono seguiti commozione e lacrime dell’attore.

Dal red carpet di piazza Castello al Teatro Regio

Il momento di Travolta è cominciato prima, sul red carpet esterno. L’interprete di “Grease” e “Pulp Fiction” si è fermato per le foto e ha firmato autografi.

L’area del red carpet era riservata a giornalisti e ospiti con invito. Molti giovani torinesi, in coda dal mattino in piazza Castello con la foto di Travolta in mano, sono rimasti fuori dalle transenne. Un piccolo gruppo è invece entrato grazie alla Rush Line.

La cerimonia si è aperta con “I Wanna Be Loved By You”, dedicata a Marilyn Monroe nel centenario della nascita. Poi Ambra Angiolini ha recitato un monologo sul cinema e sui diritti di chi ci lavora.

Gli altri quattro premiati con la Stella della Mole

Il regista britannico Mike Newell, autore di “Quattro matrimoni e un funerale”, “Donnie Brasco” e del quarto capitolo di “Harry Potter”, ha ricevuto il premio da Giovanna Mezzogiorno. L’attrice, torinese d’adozione, fu diretta da Newell in “L’amore ai tempi del colera”.

Stephen Frears, l’altro regista britannico premiato, ha diretto Helen Mirren nel film “The Queen”, che le valse l’Oscar. Tra i suoi titoli anche “Le relazioni pericolose” e “Piccoli affari sporchi”.

Le altre due Stelle sono andate a Maria De Medeiros, attrice, regista e cantante portoghese, e a Margarethe von Trotta, regista tedesca. De Medeiros è nota nel mondo per il cast di “Pulp Fiction”, accanto a Travolta. Von Trotta riceverà anche il Premio speciale Fondazione CRT e nel 1981 ha vinto il Leone d’oro a Venezia con “Anni di piombo”.

Dove vedere i film dei premiati il 25 e il 26 novembre

Maria De Medeiros presenterà “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, uscito nel 1994, il 25 novembre 2026 al cinema Romano di Torino.

Film Data Sala Orario Donnie Brasco (Mike Newell) 25 novembre 2026 Cinema Romano 16:30 Anni di piombo (Margarethe von Trotta) 25 novembre 2026 Cinema Massimo 18:45 Piccoli affari sporchi (Stephen Frears) 26 novembre 2026 Cinema Romano 16:00

Frears presenterà “Piccoli affari sporchi” insieme al protagonista del film, Chiwetel Ejiofor.

Domande frequenti Chi ha ricevuto la Stella della Mole al Torino Film Festival 2026? La Stella della Mole è stata assegnata a cinque protagonisti del cinema: John Travolta, Mike Newell, Stephen Frears, Maria De Medeiros e Margarethe von Trotta. Travolta l’ha ritirata il 24 novembre 2026 al Teatro Regio di Torino, nella serata inaugurale del 44esimo Torino Film Festival. Qual è il film d’apertura del 44esimo Torino Film Festival? Il film d’apertura è “November 1963”, diretto da Roland Joffé e dedicato all’omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Il protagonista è John Travolta. Quando e dove si vede Donnie Brasco al Torino Film Festival? “Donnie Brasco” di Mike Newell è in programma il 25 novembre 2026 alle 16:30 al Cinema Romano di Torino. Newell è uno dei cinque premiati con la Stella della Mole. Chi ha consegnato la Stella della Mole a Mike Newell? Il premio a Mike Newell è stato consegnato dall’attrice Giovanna Mezzogiorno, torinese d’adozione. Mezzogiorno fu diretta da Newell nel film “L’amore ai tempi del colera”. Quando è il film Piccoli affari sporchi di Stephen Frears a Torino? “Piccoli affari sporchi” è in programma il 26 novembre 2026 alle 16:00 al Cinema Romano di Torino. Stephen Frears presenterà il film insieme al protagonista, Chiwetel Ejiofor.