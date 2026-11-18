De Gregori in Campania nel 2027: Napoli il 6 aprile, Avellino il 9 aprile
In sintesi. Francesco De Gregori suona in Campania nel 2027: il 6 aprile 2027 al Teatro Augusteo di Napoli e il 9 aprile 2027 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Le due tappe campane fanno parte delle 19 date italiane del Tour 2027, in programma dal 1 marzo al 3 maggio 2027. I biglietti sono in vendita su Ticketone.
I punti chiave
- Francesco De Gregori suona il 6 aprile 2027 al Teatro Augusteo di Napoli.
- Francesco De Gregori suona il 9 aprile 2027 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.
- Il Tour 2027 di Francesco De Gregori conta 19 date: parte il 1 marzo 2027 dal Teatro Carlo Felice di Genova e si chiude il 3 maggio 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.
- La residency «Nevergreen (Perfette sconosciute)» di Francesco De Gregori al Teatro Out Off di Milano va dal 25 novembre al 22 dicembre 2026.
- I biglietti dei concerti di Francesco De Gregori sono in vendita su Ticketone, canale di vendita ufficiale indicato per il tour.
Francesco De Gregori porta il Tour 2027 in Campania: il 6 aprile 2027 sarà al Teatro Augusteo di Napoli e il 9 aprile 2027 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.
Il cantautore prosegue il Tour 2026 con alcune residency legate al progetto «Nevergreen (Perfette sconosciute)». Subito dopo partono le prime date del Tour 2027, che tocca 19 teatri italiani.
Le residency di Roma e Milano del progetto Nevergreen
La residency di Francesco De Gregori al Teatro Sala Umberto di Roma è andata in scena dal 27 ottobre al 15 novembre 2026.
La seconda residency del progetto «Nevergreen (Perfette sconosciute)» è al Teatro Out Off di Milano, dal 25 novembre al 22 dicembre 2026.
Il calendario del Tour 2027, dal 1 marzo al 3 maggio
Il Tour 2027 di Francesco De Gregori comincia il 1 marzo 2027 al Teatro Carlo Felice di Genova. Si chiude il 3 maggio 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.
In Campania le date sono due: Napoli il 6 aprile 2027 e Avellino il 9 aprile 2027. Ecco il calendario completo.
|Data
|Città
|Luogo
|1 marzo 2027
|Genova
|Teatro Carlo Felice
|2 marzo 2027
|Parma
|Teatro Regio
|4 marzo 2027
|Udine
|Teatro Nuovo Giovanni da Udine
|7 marzo 2027
|Cremona
|Teatro Ponchielli
|10 marzo 2027
|Brescia
|Teatro Clerici
|11 marzo 2027
|Padova
|Gran Teatro Geox
|14 marzo 2027
|Torino
|Teatro Colosseo
|19 marzo 2027
|Mantova
|Palaunical Teatro
|21 marzo 2027
|Legnano
|Teatro Galleria
|23 marzo 2027
|Bergamo
|Choruslife Arena
|25 marzo 2027
|Bologna
|Teatro Europauditorium
|3 aprile 2027
|Assisi
|Teatro Lyrick
|6 aprile 2027
|Napoli
|Teatro Augusteo
|9 aprile 2027
|Avellino
|Teatro Carlo Gesualdo
|15 aprile 2027
|Bari
|Teatro Team
|20 aprile 2027
|Firenze
|Teatro Verdi
|27 aprile 2027
|Milano
|Teatro Arcimboldi
|30 aprile 2027
|Ancona
|Teatro delle Muse
|3 maggio 2027
|Roma
|Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
Come prendere i biglietti per i concerti di De Gregori
I biglietti dei concerti di Francesco De Gregori sono in vendita su Ticketone, canale di vendita ufficiale indicato per il tour.
Durata del concerto, band e scaletta
Un concerto di Francesco De Gregori dura in genere più di due ore e attraversa l’intera carriera dell’artista. L’orario indicativo prevede l’inizio alle 21.00 e la fine intorno alle 23.10.
Sul palco De Gregori è accompagnato da otto musicisti:
- Guido Guglielminetti, basso e contrabbasso
- Primiano Di Biase, direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica
- Carlo Gaudiello, piano e tastiere
- Paolo Giovenchi, chitarre
- Alessandro Valle, pedal steel guitar e mandolino
- Simone Talone, batteria e percussioni
- Francesca La Colla, voce
- Cristina Greco, voce
La scaletta del Tour 2026 conta 21 brani. Si apre con «Cose» e si chiude con «Blowin’ in the Wind». In mezzo ci sono, tra gli altri, «Mimì Sarà», «I muscoli del capitano», «Compagni di viaggio», «La ragazza e la miniera» e «La valigia dell’attore». Per il Tour 2027 la scaletta resta indicativa.
Domande frequenti
Quando suona De Gregori a Napoli nel 2027?
Francesco De Gregori suona a Napoli il 6 aprile 2027 al Teatro Augusteo. Il concerto fa parte del Tour 2027, che conta 19 date nei teatri italiani dal 1 marzo al 3 maggio 2027.
Quando suona De Gregori ad Avellino?
Francesco De Gregori suona ad Avellino il 9 aprile 2027 al Teatro Carlo Gesualdo. È la seconda e ultima data in Campania del Tour 2027, dopo quella di Napoli del 6 aprile 2027.
Dove si comprano i biglietti dei concerti di De Gregori?
I biglietti dei concerti di Francesco De Gregori sono in vendita su Ticketone. Ticketone è il canale di vendita ufficiale indicato per il tour.
Quanto dura un concerto di De Gregori?
Un concerto di Francesco De Gregori dura in genere più di due ore e attraversa l’intera carriera dell’artista. L’orario indicativo prevede l’inizio alle 21.00 e la fine intorno alle 23.10.
Chi suona con De Gregori in concerto?
Francesco De Gregori sale sul palco con otto musicisti: Guido Guglielminetti, Primiano Di Biase, Carlo Gaudiello, Paolo Giovenchi, Alessandro Valle, Simone Talone, Francesca La Colla e Cristina Greco. Primiano Di Biase cura anche la direzione artistica.
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