di Redazione ZON

In sintesi. Francesco De Gregori suona in Campania nel 2027: il 6 aprile 2027 al Teatro Augusteo di Napoli e il 9 aprile 2027 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Le due tappe campane fanno parte delle 19 date italiane del Tour 2027, in programma dal 1 marzo al 3 maggio 2027. I biglietti sono in vendita su Ticketone.

I punti chiave Francesco De Gregori suona il 6 aprile 2027 al Teatro Augusteo di Napoli.

Francesco De Gregori suona il 9 aprile 2027 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

Il Tour 2027 di Francesco De Gregori conta 19 date: parte il 1 marzo 2027 dal Teatro Carlo Felice di Genova e si chiude il 3 maggio 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

La residency «Nevergreen (Perfette sconosciute)» di Francesco De Gregori al Teatro Out Off di Milano va dal 25 novembre al 22 dicembre 2026.

I biglietti dei concerti di Francesco De Gregori sono in vendita su Ticketone, canale di vendita ufficiale indicato per il tour.

Francesco De Gregori porta il Tour 2027 in Campania: il 6 aprile 2027 sarà al Teatro Augusteo di Napoli e il 9 aprile 2027 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

Il cantautore prosegue il Tour 2026 con alcune residency legate al progetto «Nevergreen (Perfette sconosciute)». Subito dopo partono le prime date del Tour 2027, che tocca 19 teatri italiani.

Le residency di Roma e Milano del progetto Nevergreen

La residency di Francesco De Gregori al Teatro Sala Umberto di Roma è andata in scena dal 27 ottobre al 15 novembre 2026.

La seconda residency del progetto «Nevergreen (Perfette sconosciute)» è al Teatro Out Off di Milano, dal 25 novembre al 22 dicembre 2026.

Il calendario del Tour 2027, dal 1 marzo al 3 maggio

Il Tour 2027 di Francesco De Gregori comincia il 1 marzo 2027 al Teatro Carlo Felice di Genova. Si chiude il 3 maggio 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

In Campania le date sono due: Napoli il 6 aprile 2027 e Avellino il 9 aprile 2027. Ecco il calendario completo.

Data Città Luogo 1 marzo 2027 Genova Teatro Carlo Felice 2 marzo 2027 Parma Teatro Regio 4 marzo 2027 Udine Teatro Nuovo Giovanni da Udine 7 marzo 2027 Cremona Teatro Ponchielli 10 marzo 2027 Brescia Teatro Clerici 11 marzo 2027 Padova Gran Teatro Geox 14 marzo 2027 Torino Teatro Colosseo 19 marzo 2027 Mantova Palaunical Teatro 21 marzo 2027 Legnano Teatro Galleria 23 marzo 2027 Bergamo Choruslife Arena 25 marzo 2027 Bologna Teatro Europauditorium 3 aprile 2027 Assisi Teatro Lyrick 6 aprile 2027 Napoli Teatro Augusteo 9 aprile 2027 Avellino Teatro Carlo Gesualdo 15 aprile 2027 Bari Teatro Team 20 aprile 2027 Firenze Teatro Verdi 27 aprile 2027 Milano Teatro Arcimboldi 30 aprile 2027 Ancona Teatro delle Muse 3 maggio 2027 Roma Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Come prendere i biglietti per i concerti di De Gregori

I biglietti dei concerti di Francesco De Gregori sono in vendita su Ticketone, canale di vendita ufficiale indicato per il tour.

Durata del concerto, band e scaletta

Un concerto di Francesco De Gregori dura in genere più di due ore e attraversa l’intera carriera dell’artista. L’orario indicativo prevede l’inizio alle 21.00 e la fine intorno alle 23.10.

Sul palco De Gregori è accompagnato da otto musicisti:

Guido Guglielminetti, basso e contrabbasso

Primiano Di Biase, direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica

Carlo Gaudiello, piano e tastiere

Paolo Giovenchi, chitarre

Alessandro Valle, pedal steel guitar e mandolino

Simone Talone, batteria e percussioni

Francesca La Colla, voce

Cristina Greco, voce

La scaletta del Tour 2026 conta 21 brani. Si apre con «Cose» e si chiude con «Blowin’ in the Wind». In mezzo ci sono, tra gli altri, «Mimì Sarà», «I muscoli del capitano», «Compagni di viaggio», «La ragazza e la miniera» e «La valigia dell’attore». Per il Tour 2027 la scaletta resta indicativa.