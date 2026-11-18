di Redazione ZON

In sintesi. Camilla Guerini, 23 anni, di Rudiano, in provincia di Brescia, presenta l’inedito Solo noi nel Live di X Factor 2026 giovedì 19 novembre 2026. Il brano è una ballad introspettiva in uscita per Warner Music Italy. Camilla Guerini canta nella squadra della cantante Paola Iezzi, da cui ha ottenuto l’X Pass ai Bootcamp.

I punti chiave Camilla Guerini ha 23 anni e viene da Rudiano, in provincia di Brescia.

Camilla Guerini presenta l’inedito Solo noi nel Live di X Factor 2026 giovedì 19 novembre 2026.

Solo noi è una ballad introspettiva in uscita per Warner Music Italy.

Camilla Guerini ha ottenuto l’X Pass di Paola Iezzi ai Bootcamp di X Factor 2026 e canta nella squadra della cantante.

Prima di arrivare a X Factor, Camilla Guerini si era esibita soltanto in oratorio.

Camilla, all’anagrafe Camilla Guerini, porta a X Factor 2026 l’inedito Solo noi, una ballad intima in uscita per Warner Music Italy, nel Live di giovedì 19 novembre 2026.

Di cosa parla Solo noi, la ballad di Camilla

Solo noi è un brano introspettivo, in cui Camilla dialoga con sé stessa. La canzone cresce gradualmente, sia nella voce sia nella musica, fino al finale.

Il tema è quello delle regole che Camilla si è data da sola e che finiscono per tenerla ferma. A un certo punto scopre di poterle spezzare e di potersi abbandonare all’imprevedibilità della vita.

Il finale di Solo noi è una presa di coscienza: Camilla può lasciare uno schema prestabilito.

Chi è Camilla, la ventitreenne bresciana in squadra con Paola Iezzi

Camilla Guerini ha 23 anni e viene da Rudiano, in provincia di Brescia. Prima di arrivare a X Factor si era esibita soltanto in oratorio.

Ai Bootcamp di X Factor 2026 Camilla ha ottenuto l’X Pass di Paola Iezzi. Ai Live canta nella squadra della cantante.

Quando Camilla canta Solo noi a X Factor 2026

Camilla presenta Solo noi nel Live di X Factor 2026 di giovedì 19 novembre 2026. Il brano è un inedito pubblicato da Warner Music Italy.