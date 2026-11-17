di Redazione ZON

In sintesi. TV8 trasmette martedì 17 novembre 2026 alle 21:40 la replica di «Hell Factor», il quarto Live Show di X Factor 2026, condotto da Giorgia. «Hell Factor» è andato in diretta il 12 novembre 2026 su Sky Uno e ha lasciato in gara sette concorrenti di X Factor 2026.

I punti chiave TV8 trasmette la replica di «Hell Factor» martedì 17 novembre 2026 alle 21:40, con fine prevista intorno all’1:00.

Le guide tv non concordano sull’orario: CronacaPop indica le 21:40, Lopinionista.it le 21:30.

«Hell Factor» è andato in onda in diretta il 12 novembre 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW, con 831.000 telespettatori e il 4,40% di share secondo Wikipedia.

Il 12 novembre 2026 X Factor 2026 ha eliminato tre concorrenti: Scraffs, Manu e ALÌA.

A X Factor 2026 restano in gara sette concorrenti e la puntata successiva a «Hell Factor» è dedicata agli inediti.

TV8 manda in onda martedì 17 novembre 2026 alle 21:40 la replica in chiaro di «Hell Factor», il quarto Live Show di X Factor 2026. La fine è prevista intorno all’1:00 e la serata è condotta da Giorgia.

Le guide tv non concordano sull’orario: CronacaPop indica le 21:40, Lopinionista.it le 21:30.

La puntata è già andata in onda il 12 novembre e l’esito è noto

Il quarto Live di X Factor 2026 è stato trasmesso in diretta giovedì 12 novembre 2026 alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Per quella serata Wikipedia indica 831.000 telespettatori e il 4,40% di share.

La replica su TV8 mostra la puntata identica. Un’altra replica in chiaro è prevista mercoledì 18 novembre 2026 su Cielo.

Come funziona l’Hell Factor, con dieci concorrenti e tre eliminazioni

In «Hell Factor» gareggiano dieci concorrenti in due manche, con un’unica classifica costruita sui voti dell’intera serata. La prima manche è la Giostra: esibizioni consecutive di circa un minuto, in cui ognuno ripropone un brano già cantato con una nuova messa in scena. La seconda manche è fatta di cover assegnate dai giudici.

Gli ultimi due della classifica escono subito. Il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio davanti ai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, e serve una maggioranza di almeno tre giudici. In caso di parità 2-2 scatta il Tilt, un televoto di 200 secondi. Alla fine restano sette concorrenti.

Chi è uscito il 12 novembre 2026: Scraffs, Manu e ALÌA

Gli Scraffs, della squadra di Gabbani, e Manu, della squadra di Paola Iezzi, sono risultati i due meno votati e sono stati eliminati direttamente. Al ballottaggio sono finiti Le Distanze, squadra di Irama, e ALÌA, squadra di Jake La Furia.

I giudici si sono divisi 2-2 ed è scattato il primo Tilt dell’edizione. Il televoto ha eliminato ALÌA e salvato Le Distanze.

A proposito di Le Distanze, Gabbani ha detto: «Non avete quello che cerco in una band». Paola Iezzi, riguardo ad ALÌA, ha detto: «Preferisco fare scegliere il pubblico».

Secondo la ricostruzione di Donnemagazine, Jake La Furia ha difeso ALÌA accusando gli altri giudici di proteggere i propri artisti. Paola Iezzi e Irama hanno invece giudicato troppo teatrale la versione de «La rondine».

Le cover assegnate dai giudici nella seconda manche

Giudice Concorrente Brano Gabbani Giacomo Calò «All of Me» (John Legend) Gabbani Scraffs «American Idiot» (Green Day) Gabbani Teo Bok «Can’t Stop the Feeling!» (Justin Timberlake) Irama Le Distanze «Welcome to the Black Parade» (My Chemical Romance) Irama Patrizia «And I Am Telling You I’m Not Going» (versione Faouzia) Jake La Furia Alex Fontana «Maggie M’Gill» (Doors) Jake La Furia ALÌA «La rondine» (Mango, versione Angelina Mango) Paola Iezzi camilla «Io che non vivo (senza te)» Paola Iezzi Mad-Dog Mash-up Turtles/Morandi Paola Iezzi Manu «Va bene, va bene così» (Vasco Rossi)

Charlotte Cardin, l’ospite internazionale della serata

L’ospite di «Hell Factor» è la cantante canadese Charlotte Cardin, nata a Montréal e residente a Parigi. Ha superato il miliardo di stream complessivi.

Nella puntata ha cantato «Memories», il suo nuovo singolo, e ha anticipato l’album «Midnight, Mon Amour».

Chi resta in gara e cosa viene dopo

I concorrenti ancora in gara sono sette: Teo Bok, Giacomo Calò, Mad-Dog, camilla, Le Distanze, Patrizia e Alex Fontana. La puntata successiva è dedicata agli inediti.

Domande frequenti A che ora c’è la replica di Hell Factor su TV8? TV8 trasmette la replica di «Hell Factor» martedì 17 novembre 2026 alle 21:40, secondo CronacaPop. Lopinionista.it indica invece le 21:30, quindi le guide tv non concordano. La fine è prevista intorno all’1:00. Chi è stato eliminato a Hell Factor di X Factor 2026? Il 12 novembre 2026 sono stati eliminati tre concorrenti. Scraffs e Manu sono usciti direttamente perché ultimi in classifica, mentre ALÌA è stata eliminata dal televoto Tilt dopo il ballottaggio con Le Distanze. Come funziona l’Hell Factor di X Factor 2026? Dieci concorrenti gareggiano in due manche, con un’unica classifica costruita sui voti dell’intera serata. Gli ultimi due escono subito, mentre il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio e servono almeno tre giudici su quattro. In caso di parità 2-2 scatta il Tilt, un televoto di 200 secondi. Dove si vede Hell Factor di X Factor 2026 in tv e in streaming? «Hell Factor» è andato in diretta giovedì 12 novembre 2026 alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. La replica in chiaro va in onda su TV8 martedì 17 novembre 2026, mentre un’altra replica è prevista su Cielo mercoledì 18 novembre 2026. Chi è l’ospite di Hell Factor di X Factor 2026? L’ospite è la cantante canadese Charlotte Cardin, nata a Montréal e residente a Parigi. Nella puntata ha cantato «Memories», il suo nuovo singolo, e ha anticipato l’album «Midnight, Mon Amour».

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