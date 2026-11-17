Hell Factor di X Factor 2026 in replica su TV8 il 17 novembre: orario, tre eliminati e regole speciali
In sintesi. TV8 trasmette martedì 17 novembre 2026 alle 21:40 la replica di «Hell Factor», il quarto Live Show di X Factor 2026, condotto da Giorgia. «Hell Factor» è andato in diretta il 12 novembre 2026 su Sky Uno e ha lasciato in gara sette concorrenti di X Factor 2026.
I punti chiave
- TV8 trasmette la replica di «Hell Factor» martedì 17 novembre 2026 alle 21:40, con fine prevista intorno all’1:00.
- Le guide tv non concordano sull’orario: CronacaPop indica le 21:40, Lopinionista.it le 21:30.
- «Hell Factor» è andato in onda in diretta il 12 novembre 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW, con 831.000 telespettatori e il 4,40% di share secondo Wikipedia.
- Il 12 novembre 2026 X Factor 2026 ha eliminato tre concorrenti: Scraffs, Manu e ALÌA.
- A X Factor 2026 restano in gara sette concorrenti e la puntata successiva a «Hell Factor» è dedicata agli inediti.
TV8 manda in onda martedì 17 novembre 2026 alle 21:40 la replica in chiaro di «Hell Factor», il quarto Live Show di X Factor 2026. La fine è prevista intorno all’1:00 e la serata è condotta da Giorgia.
Le guide tv non concordano sull’orario: CronacaPop indica le 21:40, Lopinionista.it le 21:30.
La puntata è già andata in onda il 12 novembre e l’esito è noto
Il quarto Live di X Factor 2026 è stato trasmesso in diretta giovedì 12 novembre 2026 alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. Per quella serata Wikipedia indica 831.000 telespettatori e il 4,40% di share.
La replica su TV8 mostra la puntata identica. Un’altra replica in chiaro è prevista mercoledì 18 novembre 2026 su Cielo.
Come funziona l’Hell Factor, con dieci concorrenti e tre eliminazioni
In «Hell Factor» gareggiano dieci concorrenti in due manche, con un’unica classifica costruita sui voti dell’intera serata. La prima manche è la Giostra: esibizioni consecutive di circa un minuto, in cui ognuno ripropone un brano già cantato con una nuova messa in scena. La seconda manche è fatta di cover assegnate dai giudici.
Gli ultimi due della classifica escono subito. Il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio davanti ai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, e serve una maggioranza di almeno tre giudici. In caso di parità 2-2 scatta il Tilt, un televoto di 200 secondi. Alla fine restano sette concorrenti.
Chi è uscito il 12 novembre 2026: Scraffs, Manu e ALÌA
Gli Scraffs, della squadra di Gabbani, e Manu, della squadra di Paola Iezzi, sono risultati i due meno votati e sono stati eliminati direttamente. Al ballottaggio sono finiti Le Distanze, squadra di Irama, e ALÌA, squadra di Jake La Furia.
I giudici si sono divisi 2-2 ed è scattato il primo Tilt dell’edizione. Il televoto ha eliminato ALÌA e salvato Le Distanze.
A proposito di Le Distanze, Gabbani ha detto: «Non avete quello che cerco in una band». Paola Iezzi, riguardo ad ALÌA, ha detto: «Preferisco fare scegliere il pubblico».
Secondo la ricostruzione di Donnemagazine, Jake La Furia ha difeso ALÌA accusando gli altri giudici di proteggere i propri artisti. Paola Iezzi e Irama hanno invece giudicato troppo teatrale la versione de «La rondine».
Le cover assegnate dai giudici nella seconda manche
|Giudice
|Concorrente
|Brano
|Gabbani
|Giacomo Calò
|«All of Me» (John Legend)
|Gabbani
|Scraffs
|«American Idiot» (Green Day)
|Gabbani
|Teo Bok
|«Can’t Stop the Feeling!» (Justin Timberlake)
|Irama
|Le Distanze
|«Welcome to the Black Parade» (My Chemical Romance)
|Irama
|Patrizia
|«And I Am Telling You I’m Not Going» (versione Faouzia)
|Jake La Furia
|Alex Fontana
|«Maggie M’Gill» (Doors)
|Jake La Furia
|ALÌA
|«La rondine» (Mango, versione Angelina Mango)
|Paola Iezzi
|camilla
|«Io che non vivo (senza te)»
|Paola Iezzi
|Mad-Dog
|Mash-up Turtles/Morandi
|Paola Iezzi
|Manu
|«Va bene, va bene così» (Vasco Rossi)
Charlotte Cardin, l’ospite internazionale della serata
L’ospite di «Hell Factor» è la cantante canadese Charlotte Cardin, nata a Montréal e residente a Parigi. Ha superato il miliardo di stream complessivi.
Nella puntata ha cantato «Memories», il suo nuovo singolo, e ha anticipato l’album «Midnight, Mon Amour».
Chi resta in gara e cosa viene dopo
I concorrenti ancora in gara sono sette: Teo Bok, Giacomo Calò, Mad-Dog, camilla, Le Distanze, Patrizia e Alex Fontana. La puntata successiva è dedicata agli inediti.
Domande frequenti
A che ora c’è la replica di Hell Factor su TV8?
TV8 trasmette la replica di «Hell Factor» martedì 17 novembre 2026 alle 21:40, secondo CronacaPop. Lopinionista.it indica invece le 21:30, quindi le guide tv non concordano. La fine è prevista intorno all’1:00.
Chi è stato eliminato a Hell Factor di X Factor 2026?
Il 12 novembre 2026 sono stati eliminati tre concorrenti. Scraffs e Manu sono usciti direttamente perché ultimi in classifica, mentre ALÌA è stata eliminata dal televoto Tilt dopo il ballottaggio con Le Distanze.
Come funziona l’Hell Factor di X Factor 2026?
Dieci concorrenti gareggiano in due manche, con un’unica classifica costruita sui voti dell’intera serata. Gli ultimi due escono subito, mentre il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio e servono almeno tre giudici su quattro. In caso di parità 2-2 scatta il Tilt, un televoto di 200 secondi.
Dove si vede Hell Factor di X Factor 2026 in tv e in streaming?
«Hell Factor» è andato in diretta giovedì 12 novembre 2026 alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW. La replica in chiaro va in onda su TV8 martedì 17 novembre 2026, mentre un’altra replica è prevista su Cielo mercoledì 18 novembre 2026.
Chi è l’ospite di Hell Factor di X Factor 2026?
L’ospite è la cantante canadese Charlotte Cardin, nata a Montréal e residente a Parigi. Nella puntata ha cantato «Memories», il suo nuovo singolo, e ha anticipato l’album «Midnight, Mon Amour».
Fonte: kisskiss.it · Fanpage · CronacaPop · Lopinionista.it · Donnemagazine · Sky TG24 · AllMusicItalia · OA Plus · Il Messaggero · Skuola.net
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