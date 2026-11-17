Tutto per la mia famiglia 2, anticipazioni 18 novembre: Berk e Aybike alla gara di ballo
In sintesi. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 mercoledì 18 novembre 2026, Berk si affida a un’amica come insegnante privata per vincere la gara di ballo dell’Istituto Ataman con Aybike. Aybike vuole il premio in denaro per estinguere il debito del fratello Ogulcan con Gonul.
I punti chiave
- Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026.
- Nella puntata del 18 novembre 2026 Berk si affida a un’amica come insegnante privata per vincere la gara di ballo con Aybike.
- Le coppie iscritte alla gara dell’Istituto Ataman sono cinque: Susen e Omer, Aybike e Berk, Asiye e Doruk, Harika ed Emir, Tolga e Ozge.
- Aybike vuole usare il premio in denaro della gara per estinguere il debito del fratello Ogulcan con Gonul.
- Giovedì 19 novembre 2026 Tutto per la mia famiglia 2 ha una puntata in prima serata su Canale 5.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 di mercoledì 18 novembre 2026, Berk si affida a un’amica come insegnante privata per vincere la gara di ballo con Aybike.
Aybike esita, poi accetta di gareggiare con Berk
In Tutto per la mia famiglia 2, Aybike all’inizio esita a partecipare alla gara dell’Istituto Ataman per i problemi giudiziari della madre Sengul. Poi decide di gareggiare in coppia con Berk. Berk prende la competizione molto sul serio ed è determinato a convincerla.
Le anticipazioni non concordano sul giorno in cui Aybike prende la decisione. Alcune la collocano mercoledì 18 novembre 2026. Altre indicano martedì 17 novembre 2026, con le prime esitazioni lunedì 16 novembre 2026.
Perché Aybike vuole il premio della gara
Aybike vuole usare il premio in denaro della gara per estinguere il debito del fratello Ogulcan con Gonul. Asiye e Doruk decidono di aiutarla.
Aybike teme che i problemi familiari compromettano la sua vita scolastica. Sengul, la madre di Aybike, è finita in carcere dopo l’episodio dell’avvelenamento.
Le cinque coppie in gara all’Istituto Ataman
L’Istituto Ataman sceglie due studenti per rappresentare la scuola attraverso una competizione interna votata dagli alunni. Le coppie iscritte sono cinque: Susen e Omer, Aybike e Berk, Asiye e Doruk, Harika ed Emir, Tolga e Ozge.
Nell’episodio del 18 novembre 2026 Susen, senza più il gesso, si prepara a gareggiare con Omer. Asiye si mette in gioco con Doruk. Tolga e Ozge partecipano con l’intenzione di ostacolare proprio Asiye e Doruk.
Nello stesso episodio Nebahat e Ayla proseguono il lavoro sulle creme del loro nuovo marchio. Akif continua a interessarsi ai loro affari.
Quando va in onda la settimana di Tutto per la mia famiglia 2
Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026. Giovedì 19 novembre 2026 è prevista una puntata in prima serata.
L’orario delle puntate pomeridiane è indicato alle 16.10 da un’anticipazione e alle 16 da un’altra.
Domande frequenti
Quando va in onda Tutto per la mia famiglia 2 dal 16 al 20 novembre 2026?
Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026. Giovedì 19 novembre 2026 è prevista una puntata in prima serata. Per le puntate pomeridiane un’anticipazione indica le 16.10 e un’altra le 16.
Quali coppie partecipano alla gara dell’Istituto Ataman in Tutto per la mia famiglia 2?
Le coppie iscritte alla gara dell’Istituto Ataman sono cinque: Susen e Omer, Aybike e Berk, Asiye e Doruk, Harika ed Emir, Tolga e Ozge. La competizione interna è votata dagli alunni e serve a scegliere i due studenti che rappresenteranno la scuola.
Perché Aybike vuole vincere la gara in Tutto per la mia famiglia 2?
Aybike vuole usare il premio in denaro della gara per estinguere il debito del fratello Ogulcan con Gonul. Asiye e Doruk decidono di aiutarla. All’inizio Aybike esita a partecipare per i problemi giudiziari della madre Sengul, finita in carcere dopo l’episodio dell’avvelenamento.
Con chi gareggia Aybike nella gara di ballo di Tutto per la mia famiglia 2?
Aybike gareggia in coppia con Berk, che prende la competizione molto sul serio. Le anticipazioni non concordano sul giorno della decisione di Aybike: alcune indicano mercoledì 18 novembre 2026, altre martedì 17 novembre 2026, con le prime esitazioni lunedì 16 novembre 2026.
Cosa succede a Tutto per la mia famiglia 2 il 18 novembre 2026?
Berk si affida a un’amica come insegnante privata per vincere la gara di ballo con Aybike. Susen, senza più il gesso, si prepara a gareggiare con Omer, mentre Tolga e Ozge partecipano per ostacolare Asiye e Doruk. Nebahat e Ayla proseguono il lavoro sulle creme del loro nuovo marchio.
Fonte: Sorrisi e Canzoni TV · TVSerial.it · Lifestyleblog.it · Mediaset Infinity · Today.it · Kisskiss.it · Wonder Channel
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