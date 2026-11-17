Quali coppie partecipano alla gara dell’Istituto Ataman in Tutto per la mia famiglia 2?

Le coppie iscritte alla gara dell’Istituto Ataman sono cinque: Susen e Omer, Aybike e Berk, Asiye e Doruk, Harika ed Emir, Tolga e Ozge. La competizione interna è votata dagli alunni e serve a scegliere i due studenti che rappresenteranno la scuola.