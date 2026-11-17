di Redazione ZON

In sintesi. Lo showman Fiorello ha ironizzato su Milly Carlucci dicendo che la «famiglia» di Ballando con le Stelle è la famiglia Addams. La battuta commenta la lite tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. Fiorello sostiene che un programma con personalità dal carattere forte dovrebbe mettere in conto gli scontri, secondo la ricostruzione di ZON.it del 17 novembre 2026.

I punti chiave Fiorello ha detto che la «famiglia» di Ballando con le Stelle, evocata da Milly Carlucci, è in realtà la famiglia Addams.

Fiorello sostiene che un programma che sceglie personalità dal carattere forte dovrebbe mettere in conto discussioni e scontri davanti alle telecamere.

Barbara d’Urso ha giudicato offensivo e umiliante un gesto avvenuto durante la puntata di Ballando con le Stelle e ha chiesto l’intervento di Milly Carlucci.

Alberto Matano ha suggerito di cambiare la disposizione dei posti per separare Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto.

Mara Venier ha espresso solidarietà a Barbara d’Urso a Domenica In, mentre Barbara d’Urso non ha annunciato alcun addio a Ballando con le Stelle.

Fiorello ha commentato la lite tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle e ha preso in giro Milly Carlucci. Secondo lo showman, la «famiglia» del programma sarebbe in realtà la famiglia Addams.

La battuta di Fiorello sulla «famiglia» di Ballando con le Stelle

Fiorello ha prima ricordato la tradizione dei grandi varietà del sabato sera, poi ha ironizzato su come il genere sia cambiato. Nel mirino è finita l’idea di famiglia che Milly Carlucci ha più volte usato per descrivere il cast di Ballando con le Stelle.

«La Carlucci ha detto “Siamo una famiglia!”. Sì… la famiglia Addams!»

Questa la frase di Fiorello, che richiama la celebre famiglia della tv e del cinema, nota per i suoi personaggi eccentrici.

La critica di Fiorello: non c’è da stupirsi se nascono gli scontri

Dietro la battuta, secondo la ricostruzione del suo intervento, c’è un rilievo preciso. Fiorello sostiene che un programma che sceglie personalità dal carattere forte dovrebbe mettere in conto discussioni e scontri davanti alle telecamere.

Per lo showman il problema riguarda anche il modo in cui certe situazioni vengono poi raccontate, come se fossero eventi del tutto imprevedibili.

Che cosa era successo tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto

Barbara d’Urso ha giudicato offensivo e umiliante un gesto avvenuto durante la puntata. Ha chiesto l’intervento di Milly Carlucci e ha posto una condizione sulla propria permanenza nel programma.

La tensione è continuata durante la pausa pubblicitaria. Alberto Matano ha suggerito di cambiare la disposizione dei posti per separare i due protagonisti dello scontro.

Nelle prime ore del mattino successivo Barbara d’Urso ha pubblicato un video sui propri canali social. Ha definito l’accaduto un’aggressione imperdonabile e ha detto di non essersi sentita difesa da quella che avrebbe dovuto essere la sua nuova famiglia televisiva.

Il futuro di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle resta aperto

Il caso è stato affrontato anche a Domenica In. Mara Venier ha espresso solidarietà a Barbara d’Urso e ha criticato l’atteggiamento di Guillermo Mariotto.

Mara Venier ha anche detto di temere che la collega possa lasciare Ballando con le Stelle. Barbara d’Urso non ha però annunciato alcun addio e la possibilità non è stata ufficialmente confermata.

Domande frequenti Cosa ha detto Fiorello su Milly Carlucci e Ballando con le Stelle? Fiorello ha ironizzato sull’idea di famiglia che Milly Carlucci ha più volte usato per descrivere il cast di Ballando con le Stelle. La sua battuta è: «La Carlucci ha detto “Siamo una famiglia!”. Sì… la famiglia Addams!». Cosa è successo tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle? Barbara d’Urso ha giudicato offensivo e umiliante un gesto avvenuto durante la puntata. Ha chiesto l’intervento di Milly Carlucci e ha posto una condizione sulla propria permanenza nel programma. Alberto Matano ha poi suggerito di cambiare la disposizione dei posti per separare i due. Barbara d’Urso lascia Ballando con le Stelle? Barbara d’Urso non ha annunciato alcun addio e la possibilità non è stata ufficialmente confermata. Mara Venier ha detto di temere che la collega possa lasciare il programma. Cosa ha detto Mara Venier della lite tra Barbara d’Urso e Mariotto? Mara Venier ha affrontato il caso a Domenica In. Ha espresso solidarietà a Barbara d’Urso e ha criticato l’atteggiamento di Guillermo Mariotto. Qual è la critica di Fiorello alla tv sulle polemiche? Fiorello sostiene che un programma che sceglie personalità dal carattere forte dovrebbe mettere in conto discussioni e scontri davanti alle telecamere. Secondo lui il problema riguarda anche il modo in cui certe situazioni vengono poi raccontate, come se fossero eventi del tutto imprevedibili.

Fonte: BadTaste