Ballando con le stelle, come leggere gli ascolti del sabato

di Redazione ZON

In sintesi. Gli ascolti ufficiali di “Ballando con le stelle”, il programma di Milly Carlucci, partono alle 22.20, anche se la puntata inizia alle 21.25. I primi 55 minuti, l’anteprima “Tutti in pista”, restano fuori dal dato ufficiale. Sabato 14 novembre 2026 la puntata di Ballando è finita all’1.43, mentre “Tu si que vales” ha chiuso non oltre le 0.15.

I punti chiave Gli ascolti ufficiali di “Ballando con le stelle” sono conteggiati dalle 22.20, mentre il programma va in onda dalle 21.25.

L’anteprima “Tutti in pista” occupa i primi 55 minuti di “Ballando con le stelle” e resta fuori dal dato ufficiale.

Sabato 14 novembre 2026 i titoli di coda di “Ballando con le stelle” sono arrivati all’1.43.

Sabato 14 novembre 2026 “Tu si que vales” su Canale 5 ha chiuso non oltre le 0.15.

Nel confronto limitato all’orario in cui i due programmi sono stati visibili insieme, il bilancio è 7 a 0 per Canale 5.

Gli ascolti di “Ballando con le stelle” vengono conteggiati ufficialmente dalle 22.20, anche se il programma di Milly Carlucci va in onda dalle 21.25. I primi 55 minuti finiscono in un’anteprima chiamata “Tutti in pista” e restano fuori dal dato ufficiale.

Perché il conteggio parte 55 minuti dopo l’inizio della puntata

“Tutti in pista” non è una novità. Il nome era già stato usato in passato, quando “Ballando” partiva subito dopo il Tg1 e occupava tutto l’access prime-time.

Quella formula è stata abolita un anno fa, alla seconda puntata, quando la Rai ha collocato “Affari Tuoi” anche al sabato per dare un traino forte a Carlucci contro “La Ruota della Fortuna”. Senza quell’ora di trasmissione, “Tutti in pista” era sparito.

L’anteprima è tornata il 15 novembre 2025, con “Ballando” in onda in contemporanea con “Tu si que vales” su Canale 5. Auditel, l’azienda che rileva i dati, riporta questi accorgimenti nei suoi report giornalieri.

Perché lo share può salire mentre gli spettatori reali calano

Le “teste” sono gli spettatori reali. Lo share è la percentuale di televisori accesi su un programma rispetto a tutti quelli accesi in quel momento.

Allungare una prima serata fino a notte fonda fa diminuire le teste e fa crescere lo share. Con la partenza del conteggio alle 22.20 e una coda molto lunga, i valori assoluti ne risentono, mentre la percentuale, che è quella più citata la mattina dopo, ne beneficia.

Quanto dura davvero la serata di Ballando rispetto a Tu si que vales

Sabato 14 novembre 2026 i titoli di coda di “Ballando con le stelle” sono arrivati all’1.43. “Tu si que vales” ha chiuso non oltre mezzanotte e un quarto.

Programma Inizio in onda Fine Ballando con le stelle 21.25 1.43 Tu si que vales 21.25 non oltre 0.15

“Tu si que vales” ha un ascolto medio più alto e uno share più basso, proprio perché finisce prima. Nel confronto limitato all’orario in cui i due programmi sono stati visibili insieme, il bilancio è 7 a 0 per Canale 5.

Dove finiscono la pubblicità e i concorrenti più attesi

“Ballando” può scaricare subito uno stacco pubblicitario nel segmento “Tutti in pista”. Deve gestire soprattutto il grande black-out di mezzanotte, quando subentra anche l’edizione flash del Tg1.

In quel punto vengono piazzati i concorrenti più attesi, quelli di cui si è discusso di più durante la settimana. Negli ultimi due live è toccato ad Alberto Ravagnani. Qui non c’è alcuno stratagemma da contestare, ma una scelta abile degli autori.

Cosa cambia per chi guarda i dati del giorno dopo

Il confronto tra i due show va fatto sulla finestra oraria in cui sono in onda entrambi, non sul dato complessivo. Lo share di “Ballando” va letto sapendo che il conteggio parte alle 22.20 e che la puntata finisce oltre l’una di notte.

Domande frequenti Da che ora contano gli ascolti di Ballando con le stelle? Gli ascolti di “Ballando con le stelle” vengono conteggiati ufficialmente dalle 22.20. Il programma di Milly Carlucci va in onda dalle 21.25, quindi i primi 55 minuti non entrano nel dato ufficiale. Cos’è Tutti in pista a Ballando con le stelle? “Tutti in pista” è l’anteprima di “Ballando con le stelle” e occupa i primi 55 minuti della serata. Resta fuori dal dato ufficiale degli ascolti. Il nome era già stato usato in passato, e l’anteprima è tornata il 15 novembre 2025. A che ora è finito Ballando con le stelle sabato 14 novembre 2026? Sabato 14 novembre 2026 i titoli di coda di “Ballando con le stelle” sono arrivati all’1.43. “Tu si que vales” su Canale 5 ha chiuso non oltre le 0.15. Perché lo share di Ballando con le stelle può salire anche se gli spettatori calano? Lo share è la percentuale di televisori accesi su un programma rispetto a tutti quelli accesi in quel momento. Allungare una prima serata fino a notte fonda fa diminuire le “teste”, cioè gli spettatori reali, e fa crescere lo share. Per questo il dato percentuale, il più citato la mattina dopo, ne beneficia. Come si confrontano gli ascolti di Ballando con le stelle e Tu si que vales? Il confronto va fatto sulla finestra oraria in cui i due programmi sono in onda insieme, non sul dato complessivo. In quella finestra il bilancio è 7 a 0 per Canale 5. “Tu si que vales” ha un ascolto medio più alto e uno share più basso proprio perché finisce prima.

Fonte: Today