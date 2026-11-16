Paolo Ruffini ad Adria, Croce Verde si scusa per i biglietti di Din Don Down

di Redazione ZON

In sintesi. Croce Verde si scusa per le difficoltà nella vendita dei biglietti di Din Don Down, lo spettacolo con Paolo Ruffini in programma il 7 dicembre al teatro comunale di Adria. I biglietti online e in sede sono finiti in poche ore; gli ultimi biglietti saranno in vendita su TicketOne il 17 novembre 2026 alle 10.

I punti chiave Croce Verde organizza Din Don Down con Paolo Ruffini il 7 dicembre al teatro comunale di Adria per celebrare i propri 115 anni.

I biglietti online e quelli venduti nella sede di Croce Verde sono terminati in poche ore.

Il teatro comunale di Adria ha circa 800 posti e la sua licenza di pubblico spettacolo autorizza soltanto 3 posti per persone con ridotta mobilità, oltre agli accompagnatori.

Le condizioni del distributore Vera prevedono il biglietto a prezzo intero per le persone con ridotta mobilità e un biglietto simbolico da 2 euro per l’accompagnatore.

Gli ultimi biglietti di Din Don Down, tornati disponibili per disdette, saranno in vendita su TicketOne il 17 novembre 2026 alle 10.

Croce Verde si scusa per le difficoltà nella vendita dei biglietti di Din Don Down, lo spettacolo con Paolo Ruffini in programma il 7 dicembre al teatro comunale di Adria.

Lo spettacolo nasce per celebrare i 115 anni di Croce Verde e portare al centro della comunità il valore dell’inclusione. Da giorni sui social circolano polemiche su tre punti: le modalità di vendita, le agevolazioni riservate ad alcune categorie e il prezzo dei biglietti.

I biglietti sono finiti in poche ore e il telefono non smetteva di squillare

I biglietti disponibili online e quelli messi in vendita nella sede di Croce Verde sono terminati in poche ore. Il successo dell’iniziativa ha superato ogni previsione.

Il telefono dedicato alle prenotazioni ha squillato senza sosta, creando difficoltà nella gestione delle richieste. Croce Verde si scusa con chi ha incontrato problemi e ringrazia la persona che ha seguito insieme telefonate e vendita.

La vendita diretta in sede è stata una delle scelte più criticate. Croce Verde la definisce «una decisione presa per dare un’opportunità anche agli adriesi meno pratici con gli acquisti online».

Quali agevolazioni sono previste per le persone con disabilità

Le condizioni del distributore Vera prevedono per le persone con ridotta mobilità il biglietto a prezzo intero e per l’accompagnatore un biglietto simbolico da 2 euro.

Croce Verde ha inoltre finanziato direttamente biglietti a prezzo ridotto per alcune associazioni del territorio impegnate con l’Ulss 5 Polesana. Ha previsto facilitazioni anche per i propri volontari.

La licenza di pubblico spettacolo del teatro comunale di Adria ha autorizzato soltanto 3 posti per persone con ridotta mobilità, oltre ai rispettivi accompagnatori.

Perché Croce Verde dice che l’incasso non coprirà le spese

Il teatro comunale dispone di circa 800 posti. Croce Verde ricorda che l’incasso non basterà a coprire tutte le spese dello spettacolo.

«Siamo consapevoli di non essere professionisti nell’organizzazione di spettacoli», ammette Croce Verde. L’associazione non accetta però che le difficoltà organizzative mettano in secondo piano l’impegno e il significato dell’iniziativa.

Croce Verde esprime anche amarezza per le critiche arrivate da persone che operano nel mondo dello spettacolo e della cultura cittadina. Nel comunicato scrive: «Non abbiamo mai avuto la pretesa di sostituirci a nessuno, né tantomeno di invadere spazi o competenze altrui».

Gli ultimi biglietti tornano in vendita su TicketOne il 17 novembre

Gli ultimi biglietti di Din Don Down, tornati disponibili per disdette di prenotazioni, saranno messi in vendita su TicketOne il 17 novembre 2026 alle 10.

Domande frequenti Quando si svolge lo spettacolo Din Don Down con Paolo Ruffini ad Adria? Lo spettacolo Din Don Down con Paolo Ruffini è in programma il 7 dicembre al teatro comunale di Adria. Nasce per celebrare i 115 anni di Croce Verde e portare al centro della comunità il valore dell’inclusione. Dove si possono comprare gli ultimi biglietti di Din Don Down? Gli ultimi biglietti di Din Don Down saranno messi in vendita su TicketOne il 17 novembre 2026 alle 10. Si tratta di biglietti tornati disponibili per disdette di prenotazioni, dopo che quelli online e quelli in sede erano finiti in poche ore. Quanti posti per persone con disabilità ci sono a Din Don Down? La licenza di pubblico spettacolo del teatro comunale di Adria autorizza soltanto 3 posti per persone con ridotta mobilità, oltre ai rispettivi accompagnatori. Secondo le condizioni del distributore Vera, la persona con ridotta mobilità paga il biglietto intero e l’accompagnatore un biglietto simbolico da 2 euro. Perché Croce Verde si è scusata per la vendita dei biglietti di Din Don Down? Croce Verde si è scusata per le difficoltà nella gestione delle richieste: il telefono dedicato alle prenotazioni ha squillato senza sosta e i biglietti sono finiti in poche ore. L’associazione ha difeso la vendita diretta in sede come un’opportunità per gli adriesi meno pratici con gli acquisti online.