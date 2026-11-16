Ebenezer, il film con Johnny Depp divide la critica: 50% su Rotten Tomatoes
In sintesi. Ebenezer, il film di Ti West con Johnny Depp nel ruolo di Scrooge, ha ricevuto recensioni divise: al 16 novembre 2026 ha il 50% di approvazione su Rotten Tomatoes, su 70 recensioni, e 47 su 100 su Metacritic. Ebenezer è una nuova trasposizione di A Christmas Carol di Charles Dickens.
I punti chiave
- Ebenezer ha il 50% di approvazione su Rotten Tomatoes, calcolato su 70 recensioni, al 16 novembre 2026.
- Ebenezer ha 47 su 100 su Metacritic al 16 novembre 2026.
- Ebenezer è una nuova trasposizione di A Christmas Carol di Charles Dickens, con toni più vicini all’horror.
- Johnny Depp interpreta Scrooge: David Ehrlich di IndieWire e Liz Shannon Miller di Consequence lo criticano, Guy Lodge di Variety lo trova convincente.
- Ebenezer è il primo importante progetto di uno studio major per Johnny Depp dopo il processo per diffamazione contro Amber Heard.
Ebenezer, il film di Ti West con Johnny Depp nei panni di Scrooge, divide la critica: su Rotten Tomatoes ha il 50% di approvazione, su Metacritic 47 su 100 al 16 novembre 2026.
Il film è una nuova trasposizione di A Christmas Carol di Charles Dickens. Ti West è l’autore della trilogia horror di X.
|Aggregatore
|Valutazione di Ebenezer al 16 novembre 2026
|Rotten Tomatoes
|50% di approvazione su 70 recensioni
|Metacritic
|47 su 100
Le critiche all’interpretazione di Johnny Depp
Le riserve più pesanti su Ebenezer riguardano il protagonista. David Ehrlich di IndieWire definisce la recitazione di Johnny Depp un insieme di «affettazioni vuote» e sostiene che privilegi le espressioni del volto rispetto alla profondità emotiva.
Liz Shannon Miller di Consequence indica in Depp uno dei problemi principali del film. Il paragone con Michael Caine in The Muppet Christmas Carol, scrive, risulta impietoso, perché Depp fatica a rendere credibile la trasformazione morale di Scrooge.
Alison Wilmore di Vulture giudica la recitazione di Depp troppo caricaturale per le atmosfere più cupe del racconto. Matt Zoller-Seitz di RogerEbert.com riconosce a Ebenezer una costruzione visiva accurata e uno stile classico, ma ritiene l’approccio di Depp fuori luogo rispetto alla delicatezza dell’opera di Dickens.
Chi invece difende il film e il suo protagonista
Guy Lodge di Variety trova Johnny Depp convincente nel ruolo di Scrooge. Lodge avverte però che Ebenezer rischia di essere troppo spaventoso per i bambini e poco innovativo per gli adulti.
Frank Scheck di The Hollywood Reporter attribuisce a Ebenezer il merito di poter contribuire al ritorno di Depp ai vertici di Hollywood, grazie al carisma e alla presenza scenica dell’attore.
Perché la sceneggiatura non convince tutti
Le critiche non si fermano all’interpretazione. Amelia Emberwing di TheWrap giudica poco efficaci i tentativi comici della sceneggiatura di Nathaniel Halpern e la accusa di affidarsi troppo ai dialoghi esplicativi.
Questa versione di A Christmas Carol sceglie una strada più vicina all’horror e si allontana in parte dalla dimensione familiare delle trasposizioni precedenti.
Il cast e il peso del film per Depp
Accanto a Johnny Depp, il cast di Ebenezer comprende Ian McKellen, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Rupert Grint, Sam Claflin e Daisy Ridley.
Ebenezer è il primo importante progetto di uno studio major per Depp dopo il processo per diffamazione che lo ha opposto all’ex moglie Amber Heard. Resta da capire se il giudizio della critica troverà conferma anche nel pubblico.
Domande frequenti
Come sono le recensioni di Ebenezer con Johnny Depp?
Le recensioni di Ebenezer sono divise. Al 16 novembre 2026 il film ha il 50% di approvazione su Rotten Tomatoes e 47 su 100 su Metacritic. Le critiche più dure riguardano l’interpretazione di Johnny Depp, mentre Variety e The Hollywood Reporter la apprezzano.
Quanto ha preso Ebenezer su Rotten Tomatoes e Metacritic?
Al 16 novembre 2026 Ebenezer ha il 50% di approvazione su Rotten Tomatoes, su 70 recensioni. Su Metacritic ha 47 su 100.
Chi c’è nel cast di Ebenezer?
Accanto a Johnny Depp, nel cast di Ebenezer ci sono Ian McKellen, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Rupert Grint, Sam Claflin e Daisy Ridley. La sceneggiatura è di Nathaniel Halpern.
Ebenezer è adatto ai bambini?
Secondo Guy Lodge di Variety, Ebenezer rischia di essere troppo spaventoso per i bambini e poco innovativo per gli adulti. Il film sceglie una strada più vicina all’horror e si allontana in parte dalla dimensione familiare delle trasposizioni precedenti di A Christmas Carol.
Immagine di repertorio
Fonte: Taxidrivers.it
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