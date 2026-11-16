Ebenezer, il film con Johnny Depp divide la critica: 50% su Rotten Tomatoes

In sintesi. Ebenezer, il film di Ti West con Johnny Depp nel ruolo di Scrooge, ha ricevuto recensioni divise: al 16 novembre 2026 ha il 50% di approvazione su Rotten Tomatoes, su 70 recensioni, e 47 su 100 su Metacritic. Ebenezer è una nuova trasposizione di A Christmas Carol di Charles Dickens.