Johnny Depp è Scrooge nel film di Ti West: al cinema dal 12 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Johnny Depp interpreta Ebenezer Scrooge in Scrooge e gli spiriti del Natale, nuova versione del romanzo Canto di Natale di Charles Dickens. Il film, diretto da Ti West e prodotto da Paramount, esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026 con Eagle Pictures. Nel cast ci sono Ian McKellen, Daisy Ridley e Rupert Grint.

I punti chiave Scrooge e gli spiriti del Natale, diretto da Ti West, esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026 con Eagle Pictures.

Johnny Depp interpreta Ebenezer Scrooge, protagonista del romanzo Canto di Natale di Charles Dickens, pubblicato nel 1843.

Paramount produce il film con un budget dichiarato intorno ai 40 milioni di dollari.

Secondo il New York Times, Johnny Depp avrebbe accettato un cachet più basso in cambio di una percentuale più ampia sui profitti.

Andrea Riseborough, che interpreta lo Spirito del Natale passato, ha raccontato che il trucco prostetico richiedeva sei ore e mezza per ogni giornata di lavoro.

Il prossimo film di Johnny Depp sarà Day Drinker, diretto da Marc Webb, in arrivo nel 2027.

Johnny Depp interpreta Ebenezer Scrooge in Scrooge e gli spiriti del Natale, il film diretto da Ti West che esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026 con Eagle Pictures.

Il film è una nuova versione di Canto di Natale, il romanzo di Charles Dickens pubblicato nel 1843. Nell’Inghilterra vittoriana, durante la notte della vigilia, Scrooge è costretto dagli spiriti del Natale passato, presente e futuro ad affrontare errori, traumi, rimorsi, paure e rimpianti, sulla strada di una possibile redenzione.

Perché questo film conta per il rilancio di Johnny Depp

Scrooge e gli spiriti del Natale è una produzione Paramount con un budget dichiarato intorno ai 40 milioni di dollari. Per Johnny Depp è il film scelto per puntare di nuovo ai grandi incassi, dopo gli anni segnati dalle accuse e dalle battaglie legali con l’ex moglie Amber Heard.

Secondo il New York Times, Depp avrebbe accettato per questo film un cachet più basso in cambio di una percentuale più ampia sui profitti.

Il cast e il rapporto di Depp con Scrooge

Accanto a Johnny Depp recitano Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Ian McKellen, Ellie Bamber e Tramell Tillman. Arthur Conti interpreta Scrooge da giovane, a vent’anni.

Depp ha parlato del personaggio a New York, sul tappeto rosso della proiezione speciale del film. La premiere globale si è invece tenuta a Londra.

“Ebenezer Scrooge è un personaggio che mi ha affascinato fin da quando ero un bambino”

Lo ha detto Johnny Depp, che ha ricordato di essere stato ossessionato da piccolo dalla versione con Alastair Sim, il film del 1951 Lo schiavo dell’oro, e di esserlo ancora oggi. Ha aggiunto che, davanti all’occasione di interpretare Scrooge, ha cercato un modo di entrare nel ruolo forse diverso da quelli del passato.

Ti West porta nel Canto di Natale il lato da storia di fantasmi

Ti West è uno dei registi emersi dalla cosiddetta new horror wave, autore tra l’altro della trilogia slasher di X. Scrooge e gli spiriti del Natale è la sua prima prova con un classico.

Il regista ha spiegato che da bambino la parte di storia di fantasmi lo attirava più di quella natalizia. Ha riconosciuto un aspetto inquietante del film, di cui si è detto probabilmente responsabile, e ha dichiarato di voler rendere la storia il più emozionante possibile.

Johnny Depp ha detto di aver amato di West il coraggio, la sensibilità e l’equilibrio “molto strano tra umorismo e paura assoluta”.

Andrea Riseborough, che interpreta lo Spirito del Natale passato, ha raccontato che per il personaggio servivano ogni volta sei ore e mezza di trucco prostetico, più due ore e mezza a fine giornata per rimuoverlo. Secondo l’attrice, gli adattamenti di Canto di Natale sono spesso molto fedeli al libro, mentre West ha esplorato con entusiasmo l’elemento della storia di fantasmi.

Cosa farà Johnny Depp dopo Scrooge

Il prossimo film di Johnny Depp sarà Day Drinker, action thriller e revenge movie diretto da Marc Webb, con Madelyn Cline e Penélope Cruz, in arrivo nel 2027.

Per ora non ci sono impegni concreti per riprendere la serie dei Pirati dei Caraibi, nonostante le voci. Il produttore Jerry Bruckheimer sembra interessato a farla ripartire, e sia Depp sia Orlando Bloom si sono detti disponibili a riprendere i loro ruoli.

Domande frequenti Quando esce al cinema il film con Johnny Depp nei panni di Scrooge? Scrooge e gli spiriti del Natale esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026 con Eagle Pictures. Il film è diretto da Ti West ed è prodotto da Paramount. Chi recita in Scrooge e gli spiriti del Natale? Accanto a Johnny Depp recitano Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Ian McKellen, Ellie Bamber e Tramell Tillman. Arthur Conti interpreta Scrooge da giovane, a vent’anni. Chi è il regista di Scrooge e gli spiriti del Natale? Il film è diretto da Ti West, uno dei registi emersi dalla cosiddetta new horror wave e autore della trilogia slasher di X. Scrooge e gli spiriti del Natale è la sua prima prova con un classico. Qual è il prossimo film di Johnny Depp dopo Scrooge? Il prossimo film di Johnny Depp sarà Day Drinker, un action thriller e revenge movie diretto da Marc Webb. Nel cast ci sono Madelyn Cline e Penélope Cruz, e l’uscita è prevista nel 2027. Johnny Depp tornerà in un nuovo film dei Pirati dei Caraibi? Per ora non ci sono impegni concreti per riprendere la serie dei Pirati dei Caraibi, nonostante le voci. Il produttore Jerry Bruckheimer sembra interessato a farla ripartire, e sia Johnny Depp sia Orlando Bloom si sono detti disponibili a riprendere i loro ruoli.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Il Giornale di Vicenza