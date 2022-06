Johnny Depp: arriva su TikTok e conquista milioni di follower

Johnny Depp dopo aver vinto il processo vuole ringraziare i suoi fan sbarcando su TikTok: già tantissimi i follower

Johnny Depp sbarca su TikTok. Dopo il processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard dal quale è uscito vincitore, ha deciso di ringraziare i suoi fan inaugurando un nuovo profilo. Sulla piattaforma più in voga del momento, la star di Hollywood ha in pochissime ore e zero post raggiunto i 3,6 milioni di follower. E’ bastata una foto in bianco e nero e la spunta blu per far arrivare il suo profilo tra i seguiti di tantissimi profili.

La scelta di arrivare su TikTok non è stata appunto casuale, ma un modo per ringraziare tutti i suoi sostenitori che, nelle sei settimane del processo, hanno avuto un ruolo molto attivo. Si pensi che l’hashtag #JohnnyDepp ha ottenuto ben 33,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok, mentre quello che recitava #JusticeforJohnnyDepp è arrivato a oltre 20,2 miliardi.

Inoltre, da dopo la vittoria, il nome di Depp è diventato in pochissimo tempo una macchina per triplicare i guadagni. E’ il caso di Dior, il cui profumo Sauvage, di cui il noto attore è testimonial, è la seconda fragranza maschile più popolare al mondo, nonché la prima in alcuni store online.

Dopo il processo, per annunciare il tanto agognato risultato positivo, Johnny Depp ha dato sfogo ai suoi pensieri e ha anche pubblicato un lungo post, in cui ha raccontato di come in questi sei anni la sua vita sia stata stravolta. Alla fine l’augurio è che possa riprendere in mano tutto ciò faceva e aveva prima, ripartendo in primis da se stesso. Per ora, infatti, si sta concentrando su di se e sulla sua musica e poi un giorno chissà riprendere a fare film.