Elena Sofia Ricci dopo la sesta stagione lascia Che Dio Ci Aiuti

Aria di novità per Che Dio ci Aiuti: Elena Sofia Ricci dopo la sesta stagione non vestirà più i panni dell’amata Suor Angela

Novità in arrivo anche per un’altra fiction pilastro di LuxVide: Elena Sofia Ricci lascerà Che Dio ci Aiuti dopo la sesta stagione. E così anche Suor Angela, come Don Matteo e come Francesco Neri, protagonista di Un Passo dal Cielo, ha deciso di lasciare la sua “casa”. Stando a quanto affermato da Lux Vide, casa di produzione di tutte e tre le fiction in questione, il personaggio della Ricci avrà un’evoluzione a staffetta in questa sesta stagione per poi abbandonare del tutto. Insomma anche per lei è stato previsto un congedo soft.

Come per Terence Hill, Elena Sofia Ricci sarà, quindi, molto presente solo nelle prime puntate. Successivamente, anche se è stata confermata fino alla fine della stagione, avrà un sua storyline marginale, lasciando più spazio ai nuovi protagonisti. Stiamo parlando in primis di Francesca Chillemi, l’eterna novizia Azzurra Leonardi e Pierpaolo Spollon, lo psicologo Emiliano.

Se però Azzurra è ormai un personaggio storico della fiction, essendo presente fin dalla prima stagione, Emiliano lo abbiamo solo intravisto nel corso della quinta stagione. Quest’ultimo ha, quindi, fatto il salto di qualità e sarà per caso lui il nuovo interesse amoroso di Azzurra o alla fine lei prenderà davvero i voti? Ma gli addii non si fermano a Elena Sofia Ricci: lasceranno la fiction anche Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Erasmo Genzini e Simonetta Columbu.

Le parole di Elena Sofia Ricci

In un’intervista a Repubblica, Elena Sofia Ricci ha commentato questa tanto annunciata scelta (se ne parlava già da anni) di lasciare la fiction.

“I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie a questo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia. Con i bambini è diverso. Però mi fa felice che il pubblico abbia imparato a conoscere me, la persona che sono, non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli. Vuol dire che non l’ho tradito, ho fatto un buon lavoro”.

Insomma, la nota attrice italiana è contenta del lavoro fatto finora con i suoi personaggi, ma preferisce non ancorarsi a nessuno. E così si dedicherà a nuovi ruoli come quello di Teresa Battaglia nella fiction Fiori sopra l’inferno, tratto dal romanzo di Ilaria Tuti. E’ una coproduzione RaiFiction e Publispei che andrà in onda su Rai1 nella stagione 2022/2023 e vedrà protagonista un’investigatrice dal fiuto infallibile che dovrà fare i conti con i primi sintomi dell’Alzheimer.